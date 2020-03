DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, cipi sağdan geçmek isteyen motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.

Kaza, saat 11.10 sıralarında Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlüt Can Kılcı, yönetimindeki plakasız motosikletle, Orhan Ö.'nün kullandığı 06 FD 7668 plakalı cipi, iddiaya göre sağından sollamak isterken aracın aynasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet refüje savruldu. Kazada başında kask bulunmayan Mevlüt Can Kılcı ve arkasında oturan Hakkı Cura(14) ve Batuhan Yıldırım(14) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Can Kılcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Düzce'de suç örgütüne operasyon

DÜZCE'de, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, haraç, çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 33 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet tabanca ve 47 adet mermi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i tutuklanırken, 4 kişi ise serbest kaldı. Bugün işlemleri tamamlanan 5 kişi de adliyeye sevk edildi.

Şahıslar adliyeye çıkarken görüntü

Adliyenin görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcsilahlıörgüt

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

==============================

Kayıp Gülistan'ın ablası: Her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 69'uncu günde de sürdü. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Ankara'dan gelen özel ekiple konuştuklarını kaydederek, "Biz her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz. Tek umudumuz bir an önce sonuç alınması" dedi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır 'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli 'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları, 69'uncu günde de Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda devam etti. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması nedeniyle su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı. Arama çalışmalarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de yer aldı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmaları devam ederken Gülistan Doku'ya ait bir ize bugün de rastlanamadı. Bu arada Ankara'dan gelen özel ekip de Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

'GÜLİSTAN HER SUDAN ÇIKMADIĞI GÜN YAŞADIĞI UMUDUNU TAŞIYORUZ'

Arama çalışmalarının yapıldığı Sarısaltuk Viyadüğü'ne gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, soruşturmayı yapan özel ekiple görüştüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Tam 69 gündür buradayız, arama çalışmalarını yerinde takip ediyoruz. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 'nun talimatı ile oluşturulan özel ekip Ankara'dan gelerek Tunceli'deki görevine başlamış ve çalışmalarını hala sürdürüyor. Bizimle bir görüşme yaptılar. Biz kendilerine gelinen aşamayı sorduk ve çalışmaların sürdüğünü her türlü ihtimali değerlendirdiklerini, en ince detaya kadar konunun derinlemesine araştırıldığını belirttiler. Biz özel ekibin çalışmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Şuan arama çalışmalarının yapıldığı yerdeyiz görüyorsunuz sizler de su çok azalmış eski yollar ortaya çıkmış durumda. Bize ilk zamanlar 'Gülistan buraya atladıysa düştüğü yerde ya da biraz ilerisinde bulunur' dediler ama 69 gündür hiçbir sonuç yok. 69 gündür aynı noktadayız arama yapılıyor ama sonuç yok. Biz her sudan çıkmadığı gün, yaşıyor umudumuzu sürdürüyoruz. Bir an önce bu olay çözülmeli; hem biz hem de bu aramayı yapanlar çok yoruldu. Hiçbir ilerleme bir ipucu yok. Tek umudumuz bir an önce sonuç alınması."

Arama yapılan bölge

Bot ile baraj gölü yüzeyi ve kıyı kesiminde arama

Aygül Doku ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Ferit DEMİR/TUNCELİ,

==============================

Dezenfektan üretimi yüzde 100 arttı, haftasonu ve gece vardiyaları konuldu

KORONAVİRÜSLE mücadelede en önemli koruyuculardan biri olan dezenfektan ürünlerle ilgili Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 yıldır dezenfektan üretimi yapan Günsu A.Ş., fabrikadaki diğer üretim alanlarındaki tüm personelini bu alana kaydırdı. Haftasonu ve gece vardiyaları ile üretim kapasitesi de artırılan fabrikada, talepler yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Tüm dünyayı etkisine alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, işyerleri, oteller, insan hareketliğinin yoğun olduğu toplu taşıma araçları, durakları ve diğer kamusal alanlarda dezenfekten ürünler uygulanmaya devam ediliyor. Dezenfekten ürün kullanımının artışıyla birlikte, taleplerde de ciddi oranda bir artış gözlendi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllardır temizlik ürünleri üreten Günsu A.Ş. firmasına ait fabrikada diğer üretim alanlarındaki birçok ürünün üretimi yavaşlatılarak, ağırlık dezenfektan bölümüne kaydırıldı. Günsu A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Karaman , yaklaşık 20 yıldır dezenfektan üretimi yaptıklarını söyledi.

YÜZDE 70 ALKOL İÇERİYOR

Bu virüs nedeniyle piyasada alkol hammaddesi olmamasından dolayı bir sıkıntı yaşandığını belirten Hüseyin Karaman, "Şu anda temin ettiğimiz ölçüde üretimimiz devam ediyor. Bunlar hem el hem de sert yüzeyler için kullandığımız dezenfektanlar. Yüzde 70 alkol içeriyor ve 750 gramlık, 5 kilogramlık üretimimiz var. Bu şekilde nihai tüketiciye gönderiyoruz. Üzerinde de nasıl kullanılacağı tamamen açıklanıyor" dedi.

VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYOR

Dezenfektanın kullanıldığı yüzeylerde ve eldeki virüsleri öldürdüğünü anlatan Karaman, "Şu anda talep oldukça yoğun, karşılıyoruz tabi çünkü stoklarımızda vardı ve yeni bir ürünümüz değil, yıllardır ürettiğimiz bir ürün. Öncelikle oteller, belediyeler ve toplu işyerlerine sevkiyat yapıyoruz. Türkiye genelindeki bayiler ve şubelerimize gönderiyoruz" diye konuştu.

HAFTASONU VE GECE VARDİYASI

Günlük ortalama üretimin 20 bin litre civarında olduğunu açıklayan Karaman, "Haftasonu ve gece vardiyalarımızı ekledik. Hammadde olarak alkol temini sağlandığında üretim sıkıntımız yok. Alkol de bu ay sonu tamamen rahatlayacak. Nisandan sonra da hiçbir sıkıntı kalmaz. Taleplerde ortalama yüzde 100'lük artış var" dedi.

24 SAAT ÜRETİM YAPILIYOR

Burada önemli olanın para kazanmak değil, sosyal proje olarak yurdun tamamına ürünlerin yayılması, nihai tüketiciye ulaştırılması gerektiğine dikkat çeken Karaman, "24 saat üretim ve ürünü gönderebilecek durumdayız. Fiyatlarda, hammadde artışları, vardiya takviyeleri gibi sebeplerden dolayı küçük bir artış var" değerlendirmesini yaptı.

SATIŞLAR KONTROLLÜ YAPILIYOR

Piyasadaki fırsatçıları kontrol etmeye çalıştıklarını belirten Hüseyin Karaman, "O yüzden yüklü, toptan satış yapmıyoruz. Bayilerimize bile orantı kurarak dağıtıyoruz. Karaborsaya düşmemesi için kontrollü satış yapıyor, bayilerimizi de yüksek fiyatla satış yapmamaları konusunda da uyarıyoruz" dedi.

ANLIK KORUYUCU, DEPO ETKİSİ YOK

Dezenfektan kullanımı hakkında bilgi veren fabrika üretim müdürü kimya yüksek mühendisi Hakan Ekinci , şunları söyledi:

"El dezenfektanlarının ömrü anlıktır. Kullanıldığı sırada anında bütün mikrobiyolojik varlıkları öldürür ve depo etkisi yoktur bu ürünlerin. Kullandıktan sonra eliniz kuru hale geldiğinde işlem tamamlanmış demektir. Elinizdeki tüm bakterileri öldürür. Ama depo etkisi yoktur. Sonrasında herhangi bir yüzeye dokunduğunuzda, enfekte ise tekrar kullanmanız gerekir. Belirsiz yüzey ve o yüzden tekrar kullanmak gerekir. Yüzünüzü yıkayacaksınız örneğin, elinizin temiz olduğundan emin olmak için bu ürünü kullanmanız gerekiyor. İçerisinde cilt koruyucuları var ve herhangi bir yan etkisi de olmaz. Etken madde olarak bulunan alkol, tamamen buharlaşıyor. Doğru hazırlanmamış bir ürün ise cilt koruyucular yoksa, zarar verebilir, o yüzden güvenli ürünlerin kullanılması gerekir."

El dezenfektanlarının üretildiği bölüm

Tank ve kolilerden görüntü

DHA Muhabiri Ahmet İSTEK anonsu

RÖP: Hüseyin Karaman ile röportaj

Laboratuar ortasındaki çalışma

Alkol ve kimyasallardan görüntü

DHA Muhabiri Ahmet istek'in anonsu

RÖP: Laboratuardaki kimyager ile röportaj

RÖP: Hüseyin Ekinci ile röportaj

HABER: Mehmet ÇINAR - Ahmet İSTEK- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA