DHA YURT BÜLTENİ-18

OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye 'nin Resulayn bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu. Topçu'nun şehadet haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.

İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, Suriye'nin Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgede tespit edilen teröristlerce döşenen EYP'ye müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit düştü. Osmaniyeli Topçu'nun acı haberi, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Avcı tarafından Yeni Mahalle'de oturan Harkaçtığı Köyü Muhtarı baba İrfan Topçu'ya verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Tunceli Hozat'ta görev yaparken, Barış Pınarı Harekatı'na görevlendirilen Bilge Topçu ile evli ve 2 çocuk babası şehit Suat Topçu'nun cenazesi, yarın törenle toprağa verilecek.

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), -

'Kimyasallar narın kabuğundan içine geçebilir'

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, çarşamba günü Yeşilhisar ilçesinde yediği nardan zehirlenerek öldüğü iddia edilen Saliha Çakır'ın (4) durumuyla ilgili otopsi sonucunun beklendiğini söyledi. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop ise "Nar ve diğer bitkiler koruma amaçlı birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Bunlar basit yıkamayla çıkmamaktadır. Muhtemel bu tür ilaçlar narın kabuğundan içine geçebilir" dedi.

Yeşilhisar ilçesindeki Kavak Mahallesi'nde oturan Çakır ailesi, geçen çarşamba günü akşam makarna yedikten sonra nar yedi. Aileden Mustafa (65), eşi Saliha (59), oğulları Osman (24), Üzeyir (34) ve onun eşi Keser (42) ile çocukları Saliha Çakır, bir süre sonra rahatsızlandı. 6 kişilik aile, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Durumu ağırlaşan Saliha, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

'KONU BİZE, BEKLEMİŞ NAR OLARAK GELDİ'

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Konu bize, beklemiş nar olarak geldi. Bu konuda biraz bilgi kirliliği var. Otopsi yapıldı, sonuçlarını bekliyoruz. Otopsi sonucu gelmeden bir şey söyleyemeyiz. Özellikle bizim böcekleri 'organofosfat' dediğimiz tarım ilaçlarıyla ilaçladıktan sonra mutlaka koruma önlemlerini almamız gerekiyor. İlaçlayan kişiler de zehirlenebilir. 'Organofosfat' dediğimiz şey tabiri caizse vücuttaki her şeyi bir anda pause (duraklatma) yapıyor. İnsanın her şeyi pause yapınca rahmetli olabiliyor. Bunun için zehirlenme vakaları önemli" diye konuştu.

'BOL SUYLA YIKMALARI KORUYUCU OLACAKTIR'

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İsmail Altıntop ise, Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Eğitmenleri ve Çalışma Grubunda aktif olarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu konu bizim çalışma gruplarımız arasında yer alıyor. Nardan zehirlenme ve İstanbul'da olan vakalar değerlendirildiğinde biz bu tür vakalarda genellikle 'organofosfat' diyoruz; ama halk arasında tarım ilacı olarak bilinir, bunların bulaşması olabilir. Ancak sorduğumuzda sahada bunun çok kullanılmadığını öğrendik, belki içine karışan başka bir bitki olabilir mi diye düşündük. Acil servisimize gelen bu tür vakalar olabiliyor. Ispanağa benzeyen başka bir bitkiyle karışması olabiliyor. Onun için halkımızın bu konuda bu besinleri tüketirken bol suyla yıkamaları ve yabancı bitki gördüklerinde onları ayıklamaları koruyucu olacaktır" dedi.

'BASİT YIKAMAYLA ÇIKMAZ'

Nar ve diğer bitkisel yiyeceklerin kimyasal maddelerle korunduğuna dikkat çeken Altıntop, "Nar ve diğer bitkiler koruma amaçlı birçok kimyasala maruz kalmaktadır. Bunlar basit yıkamayla çıkmamaktadır. Muhtemel bu tür ilaçlar narın kabuğundan içine geçebilir. Nar yiyen vatandaşlarımız azami derecede buna dikkat etmeliler, narı ovuşturarak yıkamalılar. Ellerine yapışkanımsı ya da yağımsı bir şey değdiğinde de kullanmamalılar. Bu konuyu sadece nar olarak düşünmemek lazım. Benzeri tüm bitkilerde özellikle elmalarda bunu görebiliyoruz" diye konuştu.

Akbük Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda, imara aykırı bölümleri tespit edilerek, kaldırılması istenen kafe ve konutların olduğu 16 projede yıkım çalışmalarına başlandı.

Kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , 20 Ağustos'ta Muğla'ya gelerek, incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıklarının bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Ardından sırayla bu yapıların yıkımına başlandı. Gökova Körfezi'nde 35'e yakın motel, pansiyon, market, restoran ve kafenin bulunduğu dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda ise imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen 16 projenin yıkım işlemine bugün başlandı. Çevre ve Şehircilik Muğla Müdürlüğü yetkilileri, jandarma gözetiminde öğle saatlerinde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirmek için kaçak yapıların bulunduğu alana geldi. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki plaja sahip Akbük Koyu'ndaki yıkım çalışmalarında zorluk yaşanmazken, çalışmaların 2 gün süreceği öğrenildi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, 'İmar Barışı'na aykırı yapı sayısında Muğla, ilk sırada yer aldı. Bodrum Fethiye ve Seydikemer 'de toplam 1351 yapının yıkılacağı kaydedildi.

Çocuk parkındaki şüpheli valiz korkuttu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden kıyafet çıkarken, vatandaş rahat bir nefes aldı.

Tuzla Mahallesi 625 Sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valiz bulunduğunu gören çevre sakinleri, bugün saat 14.30 sıralarında polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Parka ulaşan bomba imha uzmanı, fünye yerleştirerek valizi patlattı. Valizden kullanılmış kıyafetler çıktı. Şiddetli patlamanın etkisiyle tedirginlik yaşayan çevre sakinleri, valizde kıyafet bulunduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Parkın bitişiğinde evi bulunan müzisyen Aksel Gökdere , valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini ve bu nedenle polisten yardım istendiklerini söyledi.

Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Erdoğan'ı görmek

ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı görmek" dedi.

Antalya'da Ferhat - Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i, sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'deki azmi görünce antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 16 yaşında milli takım sporcusu olan Alperen, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Günde iki antrenman yapan Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de Türkiye'yi temsil edecek. Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara hazırlanan Alperen, "Ben olimpiyatta birinci olmak istiyorum. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

YÜZME SPORU MEŞAKKATLİ VE MADDİ YÖNDEN AĞIR BİR SPOR'

Anne Gülşen Menç, oğlunun şampiyonalarda Ankara Amatör Spor Adamları Spor Kulübü adına yarıştığını söyledi. Oğlunun toplamda 43 madalyası bulunduğunu dile getiren Gülşen Menç, Alperen'in Trisome Games 2020'de madalya kazanmasını arzuladıklarını belirtti. Maddi ve manevi konularda Alperen ile zaman zaman yalnız kaldıklarını hissettiklerine değinen Gülşen Menç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile görüşmelerinde oğluna verdiği destek sözünü yerine getirmemesine üzüldüğünü söyledi. Belediye Başkanı Böcek ile görüşmelerini anlatan Gülşen Menç, şunları söyledi:

"Her zaman tek başımıza mücadele ettik. Maddi destek almadık. Yüzme sporu meşakkatli ve maddi yönden ağır bir spor. Geçen mayıs ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeye gittik. Alperen'i çok sevdi. Maddi manevi destek olacağını, onun ağabeyi olarak yanında olacağını söylemişti. Biz de buna güvenerek bekledik ama bu süreçte Alperen İtalya'ya gitti. Kendi imkanlarımızla gittik. İtalya dönüşü görüşmek istedik. Kendisine ulaşamadık. Hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Alperen ile buna çok üzüldük. İsterdik ki bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapsınlar, bizi dinlesinler. Nisan 2020'de olimpiyat var. Alperen hazırlıklarına devam ediyor, Trisome Games'te ülkemizi temsil edecek. Alperen bizim çocuğumuz ama milli sporcu olduğu için hepimizin çocuğu."

'ANTALYA ADINA YARIŞMAK İSTİYORUZ'

Alperen'in sportif başarısı için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Gülşen Menç, "Sayın başkanımızı ziyaret sebebimiz, Antalya adına yarışmak istiyorduk. Buranın sporcusu, Antalya'mızı temsil edelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yarışmak istediğimiz için gitmiştik. Söz verdi ama bir şekilde kendisine ulaşamadık. Çok üzgünüz, Alperen de üzgün. Böyle olsun istemezdik. Bize dönüş yapmalarını, bizi dinlemelerini isterdik. Yapmadılar, canları sağ olsun. Biz çalışacağız, imkanlarımızı zorlayacağız. Maddi manevi Alperen'in yanındayız. Daha güzel günlere geleceğiz. Alperen'i seven on binler, yüz binler olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ANTALYA'DA BİR ANTRENÖR VAR, O DA BAŞKA KULÜPTE'

Ailenin, Başkan Muhittin Böcek'in, Alperen'e destek sözünü yerine getirmediği yönündeki iddialarına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, şöyle cevap verdi:

"Alperen'in ailesiyle ziyareti sonrası başkanımızın talimatıyla aileyle görüştük. Görüşmemiz sonrasında ASAT Spor Kulübü bünyesinde özel sporcular için yüzme branşının açılması için yönetim karar aldı. Alperen'in resmi müsabakalarda yer alabilmesi için kulüpte B kategorisinde antrenör görev yapması gerekiyor. Antalya'da bir tane B kategoride antrenör bulunuyor. O da şu anda başka kulüpte görev yapıyor. Alperen'in başarısına destek amacıyla özel sporcular yüzme branşının açılması için çalışmamız devam ediyor. Antrenör arayışımız devam ediyor. ASAT Spor Kulübü yönetimi de aileyle bu konuda görüşüyor. Anlaşma sağlayabileceğimiz antrenörü bulduktan sonra Alperen için yüzme branşı açılacak. Özel sporcular için 3 branşımız var."

