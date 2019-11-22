DHA YURT BÜLTENİ-19

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (2)

'REHAVETE KAPILMA HAKKIMIZ YOK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi'nin açılışının ardından partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasının balkonundan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de AK Parti'nin aldığı yüzde 39'luk oy oranını hatırlattı. Erdoğan, "İzmir'e, Büyükşehir Belediyesi vasıtasıyla getirmek istediğimiz hizmetler için bu oran yeterli olmadı. Kardeşlerim, bizim anlayışımızda seçmene küsme, darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Siyasette daima hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin anlayışıyla hareket eden bir hareketiz. Nefsimizi sineye çekiyor, eksiklerimizi yanlışlarımızı telafi etmeye çalışıyoruz. Kardeşlerim, bugünlere sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek geldik. Rehavete kapılma hakkımız yoktur. Herkes yorulsa bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Herkes kızsa darılsa gücense bile biz bu şekilde asla davranamayız" dedi.

'ARAMIZDAKİ SARSILMAZ BAĞI ANLAYAMADILAR'

AK Parti'yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanların yanıldığını belirten Erdoğan, "Biz 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek bu yolda yürüdük. Siyaseti ikbal kapısı olarak değil mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimize hizmet vesilesi olarak görüyoruz. Tüm kardeşlerimize hizmet etme sorumluluğumuz var. Unutmayın; milyonlar Türkiye 'den bunu bekliyor. Milyonlar sizden, bizden bunu bekliyor. Mazlumlar, mağdurlar sizden, bizden bunu bekliyor. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için milletimize söz verdik. Bu hareketi günlük siyasetin kavramlarına hapsetmeye çalışanlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. AK Parti'yi geçmişin kalıplarıyla tanımlamaya çalışanlar yanıldılar. Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler, bizim aramızdaki şu muhabbeti, sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar, unvanlar geçicidir, fanidir. Milletimizin kendisine hizmet etmemiz için bize verdiği emanettir. İşte bu ana muhalefet, bu CHP bunların farkında değil" diye konuştu.

'BUNLAR EDEPSİZ'

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç 'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin 'e Genel Kurul'da "Bu kadına haddini bildiriniz" dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunlar özellikle lafı geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler. Yalan. İşte parlamentoda Grup Başkan Vekilimiz Özlem kardeşimize ne yaptıklarını izlediniz değil mi? Gördünüz değil mi? İfadeye bak 'Ulan şu kadını susturun'. Şimdi ben buradan sesleniyorum CHP'ye gönül veren hanım kardeşlerime sesleniyorum. 'Ulan şu kadını susturun', böyle bir ifade kullanılabilir mi? İşte bunu kullanıyorlar. Ben ne dedim? Bunlar edepsiz, bunlar ahlaksız. Bir hanımefendiye bu ifadeyi kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız. Bunlar bu parlamentoda 50 civarında kadın milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın ne olmalı? Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı. Kadın bahçıvan olsun; tarlada, bahçede, oralarda domates toplasın, biber toplasın. Karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Özlem hanım bir hukukçu, hazmedemiyorlar. Bunların içinde mühendis arkadaşlarımız var, doktorlar var, hazmedemiyorlar. Onlar istese de istemese de inşallah AK Parti'nin kadınları, bunları aşa aşa iktidara yürüyorlar."

'EN KÜÇÜK REHAVETE FIRSAT VEREMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre sürecine girdiğini hatırlatarak, teşkilatların yenilenmesi çağrısı yaptı. Erdoğan, "Kardeşlerim, ülke genelinde 31 Mart seçim sonuçları için değerlendirmelerimizi samimiyetle yaptık, yapıyoruz. Güçlü ve zayıf yanlarımızı tartarak, eksiklerimizi gidererek, partimizi çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirdiğimiz, partimizi yenilediğimiz taze bir ruhla yeni bir heyecanla yola revan olduğumuz farklı bir görev olacaktır. İzmir bu sesi verecek mi? Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapılanmamız 2023- 2024 başarılarımızda kilit rol oynayacaktır. Bulunduğunuz yerlerin Ömer'lerini, Hatice'lerini bulun çıkarın. Güçlü kadrolarla geleceğe yürüyelim. Bunun için en küçük rehavete, ihmale, hataya fırsat veremeyiz. Tıpkı bir kuyumcu titizliğiyle adeta kılı kırk yararak çalışıyoruz. Şiddete ve teröre bulaşmadığı sürece her türlü görüşün başımızın üzerinde yeri var" dedi.

'ESED'E ADAMLARINI NİYE GÖNDERDİN?'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Terörün inine girdik mi? Teröristleri adım tadım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İzmir size sesleniyorum. Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı ile bizim sınırlarımızı taciz eden teröristlere hadlerini bildirdik mi? Şimdi o terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal ne dedi? 'Bizim Suriye'de ne işimiz var?' Bay Kemal bizim Suriye'de işimiz var ya da yok da senin oralarda ne işin var? Esed'e adamlarını niye gönderdin? Bütün bunları söylerken bakıyorsun PYD/ YPG bu örgütlerle bay Kemal iş tutuyor. HDP, PKK 'nın desteği ile orada değil mi? Onlarla birlikte Ankara İstanbul 'a neden yürüyorsun? Bir gün çık da 'Bu PKK terör örgütüdür' de. Duydunuz mu? Demedi, diyemez. Çünkü ürkektir, korkaktır, pısırıktır ve yalancıdır" diye konuştu.

'İSPAT EDEMEZSEN ÇEK GİT'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarıyla ilgili Erdoğan, "Son günlerde tutturdu, güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. 'Öyle bir görüşme olmadı' dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen, bunu Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, edemezsen çek git; ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok denedim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan" dedi.

'28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN HORTLATILMASINA İZİN VERMEYİZ'

Türkiye'nin kendi iç kavgalarıyla kavrulan ülke haline getirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizi kuruluşundan 10 yıllar sonra demokrasiyle taçlandırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Sadece eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, turizmde değil hak ve özgürlükler konusunda da ülkemizi farklı noktalara taşıdık. Milli iradeyi hakim kıldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile en büyük yönetim reformunu başarıyla gerçekleştirdik. Haksızlığa, hukuksuzluğa maruz kalmış bir kadro olarak ayrımcılığa müsaade etmedik. Bölgesel milliyetçilik, ırka dayalı milliyetçilik yok bizde. Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Abaza, Boşnak ayrımı yok. Biz yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. 40 yıllık siyasi hayatımızın hiçbir döneminde inancına, dünya görüşüne karışmadık. Kılık kıyafetinden dolayı hiçbir şekilde dışlamadık, ötekileştirmedik. Üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı uygulanan zulümlere biz son verdik. Kat sayı olarak devlet kurumlarında kadınlara başörtüsüyle çalışabilme serbestisini biz getirdik. Eski Türkiye özlemiyle yanan, tutuşan bazı çevrelerin çeşitli kışkırtmalarına şahit oluyoruz. Başörtülü 2 kız yolda yürürken biri, bir çılgınlık yapıyor, başörtülü kızlarımıza saldırıyor. Bir araştırıyoruz, maalesef aynı zihniyet altından çıkıyor. Milletin inancıyla milletin değerleriyle insanımızın tarihiyle kültürüyle kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüğünü görüyoruz. Sözlü ve fiili şiddete dayanan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Hiç kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına izin vermeyiz. Yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yok. Emniyet ve yargı kurumlarımız nefret suçlarıyla ilgili anında gereken adımları atacak. Ne kadar kışkırtırlarsa kışkırtsınlar, Türkiye'yi kendi iç kavgalarıyla kavrulan bir ülke haline getiremeyecekler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Nevra UÇKAÇ- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

========================

CHP 'Cumhuriyet Halk Fırkası' zihniyetini ortaya koydu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle son seçimlerde geniş halk kesimleri ile barıştığını zannettik ama 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Ordu'da düzenlenen, 'Türkiye'yi geleceğe taşımak' konulu konferansa katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki (OKSM) konferansta konuşan Kurtulmuş, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırmasına değindi. Kurtulmuş, "CHP'nin sözcüsü, aslında devletle millet arasındaki ayrışmanın bir şekilde adresi olan Cumhuriyet Halk Fırkası görüşünün, anlayışının ne acı bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sözü hatırlıyoruz; 28 Şubat'ın o karanlık günlerini. Milletin çocuklarına karşı başka bir şey demiyor, 'Şu kadını susturun, şu kadın otursun, yerine geçsin, başkası konuşsun' diyebilir; ama ne diyor? 'Haddini bildirin'. Aynen 28 Şubat'ta, o zaman ben Fazilet Partisi İl Başkanı'ydım. İstanbul'dan 80 bin oyla seçilen Merve Kavakçı hanımefendi Meclis'e geldiğinde nasıl 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular ve o zaman merhum başbakan kalkarak, 'Şu kadına haddini bildirin' diye nasıl konuştuysa aynı şeyi söylüyorlar" diye konuştu.

Devlet ile millet kaynaşmasının, güçlü Türkiye'nin en önemli adımlarından olduğunu belirten AK Parti'li Kurtulmuş, "Had bildirmek lafı, bir yerde Türkiye'de bu mütegallibe siyaset anlayışının şifresi olan cümlelerden biridir. Çünkü Anadolu insanı, onlar birinci sınıf insanlar olmadığı için Türkiye'yi yönetmeye layık değildir, onların zihniyetine göre. Bunlar geri hizmetlerde bulunacak halk kitleleridir. Onun için 'Haddini bildirin' demişlerdi, 20 sene evvel. Çok değiştiler zannettik. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyetine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde özelikle son seçimlerde geniş halk kesimleriyle barıştığını zannettik ama zihin dünyalarındaki o birikimi ortaya koydular. 'Bu kadına haddini bildirin' diyerek, aslında kendi hadsizliklerini, kendi densizliklerini, kendi seviyesizliklerini bir kere daha milletin önünde ortaya koydular. Yazıklar olsun, ayıp olsun, bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

'ERKEN SEÇİM TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE DEĞİLDİR'

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği 'ni ziyaret etti. Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Kurtulmuş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin bazı siyasi parti temsilcilerinin 'erken seçim' çağrısını hatırlattığı Kurtulmuş, 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Kurtulmuş, "Şimdi bir kere erken seçim, öncelikle siyasi şartların olgunlaşması durumunda ortaya çıkan bir meseledir. Türkiye'de de geçmiş dönemlerde erken seçim oldu. Şunu çok açık ifade ederim; Türkiye, seçimden daha yeni çıktı. Türkiye geçtiğimiz 4 yıl içerisinde 5 tane önemli seçim gerçekleştirdi. Genel seçimler, yerel seçimler, Anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Dolayısı ile Türkiye zaten seçimler dönemini geride bıraktı ve bu seçimlerden sonra ne söyledik, bundan sonra 2023'e kadar Türkiye'nin genel seçim yapması mümkün değildir. 2024'e kadar da yerel seçimler gündeme gelmeyecektir. Hele ki yeni bir sistemde erken seçim kararının alınabilmesi için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de parlamento seçiminin yenilenmesi lazım. Yani herhangi bir grup parlamento seçimini yenilemek istiyorsa, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin de yenilenmesi anlamındadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye'yi erken seçime götürecekse bu parlamentonun da yenilenmesi anlamındadır. Dolayısı ile erken seçim kararının alınabilmesi eskiye göre siyaseten daha zordur. Hatta Türkiye'nin bugünkü şartları içerisinde böyle bir konunun gündeme getirilmesi hemen hemen imkansızdırö diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SEÇİM TARTIŞMALARI İLE KAYBEDECEK BİR VAKTİ YOKTUR'

Uluslararası alanda ortaya çıkan üstün performans nedeniyle muhalefetin rahatsızlık duyduğunu ve erken seçim istediğini kaydeden Kurtulmuş, "DEAŞ'ından PYD'sine kadar bir sürü uluslararası tehditle boğuşurken, Doğu Akdeniz 'den Türkiye köşeye sıkıştırılmaya çalışılırken, ayrıca Ege 'de yeniden Türkiye'ye karşı bir takım hareketlilikler gündeme getirilirken, böyle bir ortamda Türkiye'nin seçim tartışmaları ile kaybedecek bir vakti yoktur. Erken seçim Türkiye'nin gündeminde değildir. 2023'te genel seçimi, 2024'te de Allah nasip ederse yerel seçimi yaparak, Türkiye yoluna devam edecektir. Erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin bu duruşuna ve uluslar arası alandaki meydan okumalara karşı Türkiye'nin dirayetli duruşuna zarar verir, Türkiye'de lüzumsuz yere yeni bir tartışmanın kapısını açar, vakit kaybettirir. Bunun doğru olmadığını, siyaseten de doğru olmadığını ve Türkiye'nin gerçekten bugünkü milli hassasiyetleri ve menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isteriz. Seçim vaktinde yapılacaktır, o da bellidir. 2023-2024'te Türkiye birisi milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de yerel seçim olmak üzere inşallah o tarihlerde gidecektirö dedi.

'HODRİ MEYDAN'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme dönülmesi ile ilgili eleştirilere de cevap veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Muhalefetteki dostlarımıza da arkadaşlarımıza da rakiplerimize de şunu tavsiye ederiz; Türkiye'de bir referandum yapılmamış ve Türkiye'de halk referandumla anayasayı değiştirme kararı alıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş gibi konuşulamaz. Türkiye'de hangi sistemin ne şekilde oluşturulacağının yolu bellidir. Bu da anayasal değişiklik gerektirir. Yani eğer parlamentoda bunların dışardan konuşmak yerine, eğer parlamentoda bir anayasal değişiklik sürecini yapabilecek güç ve imkan görüyorlarsa buyursunlar hodri meydan, parlamentodan anayasa değişikliğini geçirsinler. Eğer sayımız o kadar yok, referandumda halk verir diyorlarsa, yine parlamentoda belli bir sayıyı bulmak lazım. Yani anayasa tartışması her zaman yapılabilir. Bizde siyasi hayatımız boyunca çok kere anayasanın değiştirilmesi ilgili görüşlerimiz oldu ama parlamenter sisteme nasıl geçileceği, yolu bellidir. Falanca parti istiyor diye parlamenter sisteme geçilmez. Millet isterse, anayasa değişikliği yaparsa, uygun görürse, parlamentoda gerekli oy bulunursa bunun yolu açılır.ö

-Görüntü Dökümü

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

-Toplantıdan detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

========================

Samanlıkta çıkan yangın, çiftliğe sıçramadan söndürüldü

Bolu'da, samanlıkta çıkan yangın, yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Güneyfelakettin köyünde Mehmet Akgün'e ait samanlıkta çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, samanlığın yanındaki tavuk üretim çiftliğine sıçramadan söndürüldü. Çiftlik kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. İtfaiye, pencereleri açıp, havayı temizledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-Söndürme çalışmaları

-Tavukların görüntüsü

-Dumanla kaplanan kümes

-İtfaiye erinin tavuğu taşıması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

========================

Serhat'a jandarmadan akülü tekerlekli sandalye

Diyarbakır 'ın Çüngüş ilçesinde yaşayan engelli Serhat Yılmaz'ın (20), akülü tekerlekli sandalye hayali, jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Küçük yaşta geçirdiği ateşli rahatsızlık nedeniyle yardım almadan yürüyemeyen Serhat Yılmaz'ın akülü tekerlekli sandalye isteği Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Yılmaz'ın durumundan haberdar olan jandarma ekipleri, İstanbul'daki bir belediye ile irtibata geçerek, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Jandarmanın talebi üzerine gönderilen akülü tekerlikle sandalye, Serhat Yılmaz'a hediye edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Jandarmanın eve gidişi

Jandarmanın akülü sandalyeyi getirmesi

Serhat Yılmaz'ın akülü sandalyeyi kullanması

Genel ve detay görüntüler

Haber- kamera: Elif Filiz/DİYARBAKIR,