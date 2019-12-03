DHA YURT BÜLTENİ-19

Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi, 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 2 termik santral şirketinin bulunduğu Çatalağzı beldesinde yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı. 7 bin nüfuslu beldede 1946'da faaliyete geçen, 2014'te özelleştirilen 2 üniteli ve 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES) filtresiz çalıştığı biliniyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan, 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin yanında; 2010'da Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 3 üniteden oluşan, 1390 megavat gücünde ve 2017'de ise 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde termik santraller kuruldu. Toplam 3 bin 90 megavat gücünde, 7 üniteden oluşan 2 termik santral şirketinin bulunduğu beldede halk ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, hava kirliliği nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Özellikle ÇATES'in satın aldığı termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu kirlilik, beldede tepki çekiyor.

'TEMİZ HAVA HAKTIR'

TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi, belde sakinlerince sevinçle karşılandı. Belde halkı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, karar için Erdoğan'a teşekkür etti. TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, "Türkiye'nin 15 farklı santralini özelleştirilirken devlet, şirketlere hak tanıdı. 2 yıl hiçbir çevre yatırımı yapmadan her türlü denetim ve cezadan muaf olarak çalışma izni tanındı. Şirketler kardan zarar etmemek adına bunu iyi kullanmadılar. Şimdiye kadar 3 kez bu karar toplam 6 yıl uzatıldı. Bu sürede hiçbir şirket, çevre yatırımı için adım atmadı. 21 Kasım'da filtresiz çalışma hakkı 15 santral için uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı'mızın bunu veto ettiğini öğrendik. Güzel bir gelişme ama nihai sonuç değil bana göre. Takipte olacağız. Bu karar Meclis'e gelecektir. Orada birtakım düzenlemeler yapılacaktır. Biz bu güzel gelişmeyi takip etmeye devam edeceğiz. Temiz hava haktır" dedi.

Çatalağzı beldesinde yaşayan Aydemir Akbaş ise halk olarak santrallerin filtreli çalıştırılmasını talep ettiklerini söyledi. Bunun, sağlık açısından çok önemli olduğunu belirten Akbaş, "Bölgemizdeki santrallerle mücadelemizde birinci planda filtrelerin devrede olarak çalışması yani insan sağlığı gözetilerek çalışmalarını talep ettik. Cumhurbaşkanı'mız daha önce ertelenen filtresiz çalışma hakkının bir kez daha ertelenmesini veto etmesi bölgemizde umut uyandırdı. Burada ÇATES'in filtresiz çalıştığı biliniyor. Bununla birlikte Türkiye'de 15 santral böyle çalışıyor. 2,5 yıllık uzatma kararının Cumhurbaşkanı'mızın veto etmesi demek insan sağlığının daha öne çıkması demek. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Devlet bu şirketlere birçok haklar tanıdı ama filtrelerini neden takmadıklarına anlam veremiyoruz. Bundan sonra filtrelerini takarak çalışacaklarını düşünüyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Drone ile santrallerin görüntüsü

-Drone ile filtresiz çalışan çatesin görüntüsü

-Aktüel kamera detaylar

-Berran Aydan ile röp.

-Aydemir Akbaş ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Karabük'te kaya yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Karabük'te, kaya yüklü kamyonun arka kapısının açık bir şekildeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ü ilçesi Yenice'ye bağlayan yolda irili ufaklı kaya parçaları yüklü kamyonun dorsesinin kapağı açık bir şekilde ilerlemesi sürücüleri tehlikeye soktu. Kamyon sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden güzergahına devam ederken arkasından gelen araçtaki yolcu ise cep telefonu kamerasını açıp, "Önümüzdeki kamyon hiçbir önlem almadan arka kapağı açık bir şekilde seyir halinde devam ediyor. Görüyorsunuz." diyerek tehlikeyi anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaya yüklü kamyonun kapağı açık şekilde ilerlemesi (Cep telefonukamerası)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Zeytin hasadında ağaca asılı ceset buldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytin hasadına gidenler, Rayim B.'nin (72) ağaca asılı cansız bedenini buldu.

Gemlik ilçesi Gencali Mahallesi girişinde bulunan tarlada, sabah saatlerinde zeytin hasadına çıkanlar, ağaca asılı cesedi fark etti. Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cesedin Rayim B.'ye ait olduğunu belirledi. Rayim B.'ye ait olduğu belirlenen olay yeri yakınındaki 16 LHK 91 plakalı otomobil ise polis otoparkına çekildi.

Rayim B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),

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11 gasp olayının şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te, yolda karşılaştıkları kişileri bıçakla yaralayarak para ve telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. 11 gasp olayına karıştıkları öğrenilen şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yolda karşılaştıkları kişileri bıçaklayarak para ve telefonunu gasp eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştirenlerin Ç.S., M.D., U.K.S. ile K.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik Kamerası

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Boran'ı yaralayan seyyar kale direkleri okuldan kaldırılmadı

Trabzon'da lise bahçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralanan Boran Aydın (11), hayati tehlikeyi atlattı. Seyyar kale direklerinin kaldırılmadığı ve çocukların top oynadığı gözlenen okul yönetimi hakkında, soruşturma başlatıldı. Aydın ailesi ve yöre sakinleri, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

Olay, önceki gün, Çağlayan Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lisenin bahçesinde arkadaşıyla birlikte top oynayan Çağlayan İmam Hatip Ortaokul'u 6'ncı sınıf öğrencisi Boran Aydın, aniden devrilen seyyar demir kale direğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Aydın için arkadaşları çevredekilere durumu anlattı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunulan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA TUTUNDU

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve yaşam savaşı veren Boran Aydın'ın, hayati tehlikeyi atlatması, ailesi ve arkadaşlarını sevince boğdu. Tedaviye alındığı hastanede doktor gözetiminde bir süre uyutulan ve sabah saatlerinde uyandırılan Aydın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi süren küçük çocuğun, kendine gelir gelmez, yakınlarına ilk olarak izleme fırsatı bulamadığı Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucunu sorduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okul bahçesinde bahse konu seyyar demir kale direklerinin ise kaldırılmadığı ve çocukların burada oynadıkları gözlendi. Jandarma ekipleri de okula gelerek bir dizi incelmelerde bulunurken, Aydın ailesi ve mahalle sakinleri, kale direklerinin kaldırılmaması ve önlem alınmamasına tepki gösterdi. Tedavisi süren Boran Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boran Aydın'ın yaralandığı okulla ilgili Trabzon Valiliği'nce de soruşturma başlatıldığı, incelemelerde bulunmak üzere okula müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, olayın yaşandığı okulda incelemelerde bulunup, görüştüğü Aydın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

'DERHAL KALDIRILIP, ÖNLEMLER ARTIRILMALI'

Başına kale direği düşmesi sonucu ağır yaralanan Boran Aydın'ın akrabası Hayati Aydın, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek, "Boran'ın hayatta kalmasının en büyük nedenlerinden biri Acil Servis'teki ekip ve yaptığı müdahaledir. Boran'ın boğazında yemek parçası kalmış, doktorlar da makineye bağlamadan önce bunu fark edip çıkardı. Onlardan Allah razı olsun. Burada bir mucize oldu, Boran'ı hayata bağladılar. Boran gece uyandı ve hepimiz, tüm hastane sevindi. Çok mutluyuz. Boran şu an ayıldı, konuşuyor. Yemek yemeye, su içmeye başladı. Okullarda beton zemin olmamalı, yumuşak zemin olmalı, kale direkleri de derhal kaldırılmalı ve plastik olmalı. Ayrıca okulun güvenlik önlemleri de artırılmalı. Sonrası için okul yöneticilerinin daha da tedbirli olması lazım. Öğretmenlerin, güvenlik görevlilerinin, çocukları kollamaları gerekiyor. Boran'ın başına gelen olaydan ders alınmalı ve okullar buna göre önlemlerini almalılar" dedi.

'DİREKLER KALDIRILMADI, ÇOCUKLAR TOP OYNUYOR'

Boran'ın Aydın'ın akrabası Hami Aydın da yaşananların ardından okul bahçesindeki seyyar demir kale direklerinin yerinde olduğunu ve çocukların burada top oynadıklarını söyleyerek, "Bugün bizim çocuğun başına geldi, yarın başka bir çocuğun başına gelebilir, ama ilgilenen yok. Olaydan sonra kale direkleri kaldırılmadı ve çocuklar burada top oynuyorlar. Bu olaydan sonra önlem alınması ve kale direklerinin kaldırılması lazım. Ayrıca okul bahçesi üzerinde elektrik telleri geçiyor, bu da bir tehlike oluşturuyor. Ağaçların dalları bu tellere çok yakın. Bunlara hiçbir önlem alınmıyor. Bunlardan ders çıkarıp gerekli önlemleri sadece bu okul için değil tüm okullarda gözden geçirmek gerekir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okul bahçesinde öğrencilerin top oynaması

-Okuldan genel detaylar

-Hayati Aydın konuşma

-Olay yeri arşiv görüntüleri

-Hami Aydın konuşma

-Genel detaylar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selay SAYKAL/TRABZON, -

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Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 5'i kadın 65 polis memuru, sertifikalarını aldı. Polislerin motosikletlerin üzerinde yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 5 haftalık eğitimi tamamlayan 65 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın elinden aldı. Törende konuşan Aşkın, "Teşkilatımız, bu kentin çocukları okula güven içinde gidebilsinler, kadınlarımız güven içinde hissetsinler diye özveriyle çalışmaya devam edecek. Her geçen gün güzel İzmir'imiz daha güvenli hale geliyor. Önümüzdeki günlerde motor sayımızı daha da arttıracağız. Rabbim tekerinize taş değdirmesin" dedi. Öte yandan Aşkın, Bayraklı Adliyesi saldırısında şehit olan motorize şahin polis memuru Fethi Sekin'in motorunu kullandı. Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptığı akrobatik hareketler, izleyenleri etkiledi. Tören, kokteylin ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hüseyin Aşkın konuşma görüntüsü

Plaket verilme görüntüsü

Akrobasi gösterilerinden görüntü

Drone görüntüsü

(Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,