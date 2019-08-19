DHA YURT BÜLTENİ-2

BAKAN PAKDEMİRLİ İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar yönünde ilerleyen orman yangınının son durumunu ve söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikopterle havalandı. Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle denetledi.

Görüntü Dökümü:

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Bakan Pakdemirli'nin helikopter ile yangın bölgesini denetlemesi

Bölgenin havadan çekilen fotoğrafları

Haber: Taylan YILDIRIM, Halil İbrahim KARABIYIK -Kamera: İZMİR,

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VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE VALİ BİLMEZ, GÖREVE BAŞLADI

Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından yerine atanan Mehmet Emin Bilmez, saat 08.30 sıralarında belediye binasına gelerek, görevine başladı. Vali Bilmez, makam odasına geçtikten sonra ilk olarak daha önce asılı olan; ancak indirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yerine astı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bilmez, şeffaf belediyecilik vurgusu yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürülen terör soruşturmaları ve kavuşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı'mız, büyükşehir belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Bu durumda kedisine bugün sabah saatlerinden itibaren iletildi. Aynı gün İçişleri Bakanlığı'mızın talimatı ile belediyeye kayyum olarak atandım. Şu anda görevime başladım. Burada şunu belirtmek istiyorum; çalışanların aşına, ekmeğine karışmadan çalışacağız. Van Belediyesi'nin imkanlarını, Van halkına kullandıracağız. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkese eşit mesafede davranacağız. Burada vatandaşımızla ve Van halkı ile birlikte el ele verip, bu kente hizmet edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla ilgili soru üzerine Vali Bilmez, "Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafı daha önce asılıydı; ancak indirilmişti. Biz de o fotoğrafı cumhuriyetimizin kurucusu olan Atatürk'ün fotoğrafının yanına tekrardan astık" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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YATAĞA BAĞIMLI OĞLUYLA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Ayşe Kurt, yatağa bağımlı oğlu 22 yaşındaki Yusuf Kurt ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yürüyemeyen, konuşamayan hatta yemek yemekte bile zorlanan oğluna tek başına bakmaya çalışan Kurt, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Çocuğuna bakabilmek için çalışamayan talihsiz kadın, hayırseverlerden destek bekliyor.

Karabağlar ilçesinde oturan Ayşe Kurt'un oğlu Yusuf Kurt, doğumdan 7 ay sonra beyninde su toplanması sebebiyle yüzde 91 engelli hale geldi. O günden beri oğluna bakabilmek için çaba gösteren Ayşe Kurt, o dönemde eşinden de ayrılmasıyla birlikte çok daha zor günler yaşamaya başladı. Yürüyemeyen, konuşamayan, gözlerini dahi oynatamayan oğluna büyük bir özveriyle bakan Kurt, sırtında taşıdığı Yusuf'a, yemek yedirebilmekte bile zorlanıyor. Oğluna bakmak için çalışamayan talihsiz kadın, aynı zamanda maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Evde bakım aylığı olan 1300 TL'den başka bir geliri olmayan ve kirada yaşayan aile, bozulan buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinelerinin bile yenisini alamıyor. Komşuların desteğiyle geçindiklerini söyleyen gözü yaşlı anne Ayşe Kurt, "Ben oğlumu bir ömür bırakmam. Tüm zorluklara rağmen o benim her şeyim, ancak maddi sıkıntılar bizi çok zorluyor. Evimiz kira, evde bakım parasından başka bir gelirimiz yok. O konuşamıyor, gözlerini bile kıpırdatamıyor ama her şeyi hissettiğini biliyorum. Bizim tek istediğimiz sesimizin duyulması. Hayırseverler buraya gelsinler, ne şartlar altında yaşadığımızı görsünler" dedi.

'ONU ÖLÜMDEN KURTARDIM'

Yusuf doğduğu andan itibaren bir gariplik olduğunu fark ettiklerini söyleyen anne Ayşe Kurt, "7 aylıkken dengesizlik olduğu için hastaneye götürdük ve beyninde su toplandığını öğrendik. Git gide daha kötü hale geldi. Bacakları tersine döndü ve yüzde 91 engelli raporu verildi. O günden beri hiçbir fonksiyonunu kullanamıyor. Sulandırılmış gıdalarla besleniyor. Başını tutamıyor, yutma sorunu var. Yutma problemi olduğu için tam 3 kere boğulma tehlikesi geçirdi, onu ölümden kurtardım. İkimiz birlikte mücadele ediyoruz. Yanından hiç uzaklaşamıyorum bile. Hiç çalışma hayatım olmadı. Şu anda 380 TL kira ödüyoruz. Hiç kimseden bir desteğimiz yok. Yusuf'un masrafı çok fazla. Doktorlar keçi sütü içmesi gerektiğini söylüyor, kan şurubu içmesi gerekiyor. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinemiz bozuldu ama yenisini alamıyoruz. Biz hayırseverlerden maddi destek bekliyoruz. Bu durumu yaşamayan bilemez, kendilerini bizim yerimize koysunlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayşe Kurt ile röp.

-Yusuf'tan detay görüntüler

-Anne ve oğlu genel görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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SUSUZ KALAN KAPLUMBAĞA IĞDIR BELEDİYESİ BAHÇESİNE SIĞINDI

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da günlerdir susuz kaldığı belirlenen kaplumbağa, belediye bahçesine sığındı. Görevliler bahçede buldukları kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne (DKMP) teslim etti.

Iğdır Belediyesi görevlileri bugün sabah saatlerinde bahçede baygın halde yatan kaplumbağayı buldu. Görevliler, sulak bir alanda kabuğuna çekilen kurbağayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Belediye bahçesine gelen DKMP İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, kurbağayı kafese yerleştirdi. Kurbağanın belediye bahçesine nereden geldiğini bilmediklerini belirten Türkoğlu, "Şehrin muhtelif yerlerinden susuz kaldığı için buraya gelmiştir" dedi.

Türkoğlu, kafese koydukları kaplumbağayı, Karakoyunlu Bulakbaşı Köyü karasu gölüne bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-DKMP Mete Türkoğlu'nun kaplumbağayı teslim alması

-Kafese konulan kaplumbağanın görüntüsü

-Mete Türkoğlu'nun görevlilere teşekkür etmesi

-Belediye görevlisinin konuşması

-Mete Türkoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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TEKNOLOJİYLE SUSAN, KOL GÜCÜYLE ÇALIŞAN DOKUMA TEZGAHLARININ MİNYATÜRÜNÜ YAPMAYA BAŞLADI

Denizli'de yıllarca geleneksel dokuma tezgahı üreten 67 yaşındaki Metin Özmen, gelişen teknolojiyle işinden oldu. Dokuma tezgahının gerçeğini satamayınca elektrikle çalışan minyatürlerini üretmeye başlayan Özmen, tezgahların tanesini 15 bin liradan satışa çıkardı.

Merkezefendi ilçesinin Gümüşçay Mahallesi'nde yaklaşık 20 metrekarelik atölyede 40 yıl boyunca kol gücüyle çalışan dokuma tezgahları yapan Metin Özmen, geleneksel tezgahların yerini önce elektrikli, ardından da bilgisayar programlarıyla çalışan makinelere bırakmasıyla işsiz kaldı. Yeteneğini bir süre demir ve tahta parçalarıyla süs eşyası yaparak değerlendiren Özmen, eski işinde ürettiği kol gücüyle çalışan dokuma tezgahlarının minyatürlerini yapmaya karar verdi. 3 aylık çalışmayla, yaklaşık 30 santimetre boyunda, minyatür dokuma tezgahı yapmayı başardı. Tezgahın kamçı, falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tahta ve demir parçalarını atölyesinde tek tek el işiyle yapan Özmen, montajını da günlerce uğraşarak tamamladı. Özmen'in 3 ayda yaptığı elektrikle çalışan minyatür dokuma tezgahında minik ürünler dokunabiliyor. Yaptığı minik tezgahların tekstil simgesi olmasını bekleyen Metin Özmen, "Eskiden Babadağ ilçesinde her evde bu tezgahların büyükleri vardı. Fakat bunları teknoloji ortadan kaldırdı. Yani teknoloji, tezgah sesini susturdu. Ben de bunları yeniden hayata geçirmek için minyatürlerini yapmaya başladım. Minyatür tezgahı yapmak, yaklaşık 3 ayımı alıyor. Kullandığım her parçayı dükkanımda tasarlayıp üretiyorum. Bu tezgahlar birçok parçalardan meydana geliyor. Ahşap, plastik ve demir parçalar kullanıyorum. Mini tezgahımda kullandığım kamçı falaka, mekik, tefe, eksantrik gibi tüm parçaları bir bir el emeğiyle yapıyorum" dedi.

ÜRÜNLER BEĞENİ TOPLUYOR

Şimdiye kadar 4 minyatür tezgah yapan Özmen, tanesini 15 bin liradan satışa sundu. Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1964 yılından bu yana bu meslekten para kazanıyorum. Bu büyük el tezgahları teknolojiye ayak uyduramadığı için susturuldu. Bu işi yapanlar, mesleğini bıraktı. Bu işten ekmek yiyen binlerce kişi işsiz kaldı. Ben daha önce bu tezgahların büyüklerini yapardım. Şimdi minyatürlerini yapıyorum. Büyük tezgahların hoş bir sesi vardır. Bizim için güzel bir türkü gibidir. O sesi yeniden ortaya çıkarmak için bu minyatür tezgahları yaptım. Yaptığım minyatür tezgahlar, aynı eski el tezgahlarının sesini çıkarıyor. Küçük tezgahlar insanlara geçmişi hatırlatıyor. Görenler çok beğeniyor ve beni takdir ediyor. Eski tezgahlar ortadan kalktığı için minyatür tezgahlar, tekstilin simgesi olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Metin Özmen'den görüntü

Özmen'in atölyesinden çalışması

Minyatür dokuma tezgahlarından görüntü

Elektrikle çalışan dokuma tezgahından görüntü

Metin Özmen ile röp.

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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ONUR MADALYALI MAHALLE

Aydın'ın germencik ilçesinde 1937'de henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen, dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla muhafaza ediliyor.

Aydın'da 1937 yılında 'Ege Manevraları' adıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikata Gazi Mustafa Kemal Atatürk de katıldı ve birlikleri denetleyip, halkla bir araya geldi. Tatbikat sırasında Germencik ilçesine bağlı Dereköy'ü ziyaret etti. Atatürk, halkın askerlere gösterdiği yakın ilgi nedeniyle köye onur madalyası verdi. 1937 yılında henüz nahiye olan ve resmi kayıtlarda 'Kamunbaylık' olarak geçen dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı yazıyla Dereköy Okulu Başöğretmenliği'ne teslim edilen 2. Ordu Ege Manevrası Hatırası madalya, mahalle muhtarlığında tam 82 yıldır büyük bir onur ve iftiharla korunuyor.

2 Şubat 1938'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Dereköylülere bir onur nişanesi olarak layık görülüp verilmesi sağlanan madalyayla ilgili dönemin Germencik Kamunbayı K. Kutbay imzalı resmi yazıda, "2. Ordu'nun bölgemizde yaptığı Büyük Manevra'da köylüce orduya karşı gösterilen sıcak alaka ve samimi yardımdan mütehassıs olan Ordu Müfettişliği'nden bir hatırai cemile olmak üzere gönderilen madalyalardan aşağıdaki köyleri temsil etmek üzere bir madalya gönderilmiştir. Madalyanın bir çerçeve içerisine alınarak mahsus merasimle okula asılmasını bildirir, köylünün bu husustaki çalışmasından ben de teşekkürlerimi sunarım" ifadeleri yer alıyor.

'KÖYÜMÜZ İÇİN BÜYÜK ONUR'

140 nüfuslu Dereköy Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Öztürk, "2. Ordu Komutanlığına bağlı askerler köyümüzde tatbikat yapmış. Köy halkımız askere yakın ilgi ve alaka göstermiş. Askeri ziyaret ettiği sırada bunu fark eden Gazi Mustafa Kemal ise köyümüze bu onur madalyasını yollamış. Verilen onur madalyası uzun yıllar okulda muhafaza edildi. Taşımalı eğitime geçilince okuldan muhtarlığa geçti. Biz de bu Ata yadigarı onur madalyamızı muhtarlığımızda muhafaza etmekteyiz. Her kazanan muhtar göreve geldiğinde, bu onur madalyasını teslim alıyor. Bundan sonra da bu onur madalyasına gözümüz gibi bakacağız. Köyümüz için büyük onurdur" dedi. Köylülerden Rıfkı Yılmaz ise, "Atatürk, köyümüzdeki askerini ziyaret ederek yapılan tatbikatı da bizzat yönetmiş. Verilen madalya bizim için çok büyük değer arz ediyor" dedi.

Gönderilen madalyanın Neşetiye, Kızılcapınar ve Abdurrahmanlar kırsal mahallerini (köy) de temsil ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Kemal Atatürk'ün yolladığı onur madalyasından görüntü

-Dereköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk'ün madalyayı gösterip, birlikte gelen yazıyı okuması

-Muhtar Mustafa Öçtürk ile röp.

-Köylülerden Rıfkı Yılmaz ile röp.

-Muhtarlıktan ve Dereköy Mahallesi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ GERMENCİK (Aydın),

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