DHA YURT BÜLTENİ - 20

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı. Bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından kaza anı görüntülendi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen Furkan Köprülüoğlu (21) yönetimindeki 45 ABJ 766 plakalı motosikletle, Fatma Kamiloğlu (51) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletinden savrulan Köprülüoğlu, kazada yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Köprülüoğlu'nu ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Köprülüoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik kamerası

Haber Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Osmaniye'de yağış hazırlıksız yakaladı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde saat 17.30'da baslayan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yer yer dolunun da etkisini gösterdiği ilçede küçük çaplı göletler oluştu. Trafik akışının da etkilendiği yağış tarım arazilerine de zarar verdi.

Görüntü Dökümü

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Sağanak yağıştan görüntüler

SÜRE: 35" BOYUT: 65 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye),

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'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde, Ankara sınırına 10 kilometre kaldı



HİZMET-İŞ Sendikası'nca Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto için düzenlenen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü', 4'üncü günde de sürdürüldü. Yaklaşık 250 kişilik grubun yürüyüşünde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 52 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından 4 gün önce Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, 4'üncü günde de sürdürüldü. İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Gerede yönünden Ankara'ya doğru yürüdü. Yürüyüşe, akşam saatlerinde, Ankara sınırına 10 kilometre kala mola verildi. Grup, yürüyüşe yarın devam edecek.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, yürüyüşlerinin sonuç vermemesi halinde CHP Genel Merkezi önünde eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün yürüyüşte 4'üncü günümüz. Gerçekten 1'inci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar. İnşallah bu yürüyüşün sonuna kadar azimle devam edeceğiz. Bolu'dan kararlılıkla başladığımız yürüyüş devam ediyor. Bütün Türkiye genelindeki çalışan arkadaşlarımız, gerek konfederasyon üyelerimiz gerekse diğer konfederasyon üyeleri arkadaşlarımızdan yoğun bir katılım var ve istek var. Trafik güvenliği nedeniyle sınırlı sayıda arkadaşımız burada bu yürüyüşe iştirak ediyor. Biz yürüyüşün sınırlı sayıda Ankara'ya kadar devam etmesini arzu ediyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Bolu Belediye Başkanını ve diğer işçi arkadaşlarımızı çıkaranlar bu yürüyüşteki söylenen sözlere kulak versinler. Bu arkadaşlarımız işlerine tekrar başlatsınlar" dedi.

Hüseyin Öz, işçilerin işe iadelerini istediklerini belirterek, "Eğer Ankara'ya kadar bu yürüyüşte sonuç alamazsak. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde hep ifade ettik onurlu bir şekilde toplanacağız. Oradan Türkiye genelinde diğer arkadaşlarımız da bu toplantıya iştirak edecek. Orada bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerine çağrı yapacağız. Bizim bir amacımız var. Arkadaşlarımızın bugüne kadar onurlu bir şekilde çalıştığı gibi bundan sonra da onurlu bir şekilde çalışmalarını devam ettirmelerini istiyoruz. Yapılan haksızlığın, adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın işe iade edilmesini istiyoruz. Umut ediyoruz bu çağrıya kulak verecekler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yürüyüşten görüntüler

-Açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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'Tower Plaza'nın yıkımı durduruldu

BURSA'da Flash TV binası olarak kullanılan 'Tower Plaza'nın yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve geçen Şubat ayında tehlike arz ettiği yönünde çıkan raporla yıkıma başlanan 'Tower Plaza'nın yıkım çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Bu sürede 18 katından 9'u yıkılarak ortadan kaldırılan binada kanuni sürece rağmen yıkım çalışmaları sürdürülüyordu. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün mahkeme kararına uyarak yıkımı durdurma kararı aldı. Mahkeme sürecinde Uludağ Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi kurumlardan gelen uzman görüşünde riskli yapı raporunun hatalı, eksik ve mevzuata aykırı olduğu belirtildi. Plazanın akıbeti ise bu kurumlardan gelecek 'yeterli teknik rapor'a göre şekillenecek.

Görüntü Dökümü

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-Tower Plaza'dan detaylar

-İş makinalarından detaylar

-Genel, detay

Süre: 1.52 DK Boyut: 210 MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Elazığ'da jandarmadan terörle mücadele tatbikatı

ELAZIĞ'da, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında, terörle mücadele tatbikatı yapıldı.

Kentte, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve çok sayıda davetlinin katımıyla yapılan kutlamada jandarmalar, terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerle yapılan gösteriler, ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Vali Kaldırım, jandarmanın, milletin gözbebeği olduğu belirterek, "Tarihi şanla şerefle onurla gururla ve aziz milletimize en üst düzeyde hizmetle geçmiş, milletimizin göz bebeği bir teşkilatın 180'inci kuruluşunu hep beraber kutluyoruz. Hem tebrik ediyorum hem de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Jandarma ve emniyet teşkilatımız 2 bin yılı aşkın var olan derinliği, çok güçlü gelenekleri olan ve milletin bağrından çıkmış bir teşkilat. Bu millete şanla şerefe hizmet etmiş bir teşkilat" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mehter takımından görüntü

Konuşmalardan görüntü

Kur'an-ı Kerimin okunmasından görüntü

Ekiplerin gösterilerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,

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Diyarbakır'da 465 bin 481 öğrenci karne aldı

DİYARBAKIR'da 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle 465 bin 481 öğrenci karnelerini aldı.

Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Feysel Taşçıer ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile karşılanan Vali Güzeloğlu, bir süre öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra sınıflara geçerek, öğrencilere karnelerini dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Güzeloğlu, öğrencilerin tatili hak etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Karnenin sınırlandırıcı ve çocuklarımızdaki yaşam enerjisini eksiltici bir yoruma konu olmasını kabul etmiyorum. Şüphesiz hayatın akışı içerisinde eğitim yılının sonunda belli notlarla buluşmak var ama hayat bundan ibaret değil. Hayat, çok uzun soluklu, çok renkli, çok değişik ve her yanıyla fırsatlar üretebilen bir süreçtirö dedi.

'ÖĞRETMENLİK BİR ADANMIŞLIKTIR'

Öğretmenliğin bir adanmışlık ve hayatını öğrenciler ile paylaşmak olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik, onların mutluluğu ile mutlu olmaktır, onların geleceğindeki başarıları ile başarılı olmaktır. Her kültürde en değerli kavram, öğretmen olabilmek ve öğretmen kavramında hizmet verebilmektir. Okul öncesi dönemden başlayarak, gerçekte çok önemli aşamalar gerçekleştirdik. Okullaşmada, okul öncesindeki dönemde yüzde 90'ları aşan bir düzeye geldik. Sayısal oranı buraya taşırken, çocukların analitik düşünebilen, oyun temelinde bilgiyi edinebilen buna bağlı olarak da bireysel özgüven dahil becerilerini geliştirebilen bir perspektifte okulla bütünleşmesine gayret ettik. TÜBİTAK başta olmak üzere, bilimsel proje yarışmalarına, geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak kadar çok yüksek bir başarı ve katılım gerçekleştirildi."

Görüntü Dökümü

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5 Nisan İlkokulu

Halk oyunları ekibi

Vali Güzeloğlu'nun öğrencilerle sohbeti

Karne dağıtımı

Vali Güzeloğlu'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Küçük öğrencilerden şiir kitabı (YENİDEN)

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, 'Bu benim şiirim' isimli şiir kitabı çıkarıp, imza günü yaptı.

Sarıoğlan Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 'şehitler', 'anne' ve 'baba' konularında kaleme aldıkları şiirleri bir araya getirip şiir kitabı haline getirdiler. İmza günü yapan öğrencilerin şiirlerini, arkadaşları ve velileri okudu. Kaymakam Muhammed Usame Soysal "Öğrencilerimize okul ziyaretine geldiğimiz zaman sohbet ederken anne, baba, vatan konusunda konuşuyorduk. Bu konularla alakalı bir şiir hazırlayın dedik. Öğrencilerimizde böyle bir eser çıkarttılar. Bize de bu eseri minik şairlerimize imzalatıp destelemek düşer dedik. Hepsi birbirinden güzel şiirler emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerin teşekkür etmesi

Haber- Kamera: Özer KAYA/SARIOĞLAN(Kayseri),

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Kazdağları'ndaki domuzlar aç kalınca Altınoluk'a indi

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne inen domuzlar, kentliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, dün gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar. Gece belli bir saatte insanlar cadde ve sokaklardan çekildikten sonra ortaya çıkıyorlar. Ben de karşılaştığım domuzları kameraya kaydettim. İnsanlar tabi ki yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor. Hatta bir komşum da domuzların köpeğe saldırdığını ve ağır şekilde yaraladığını söyledi. Ancak şu ana kadar domuzların insanlara karşı bir saldırısı söz konusu olmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Domuzlardan cep telefonu kamera görüntüleri

Ali Yılmaz Diker röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

Görüntü: HD. Süre: 04.21 Boyut: 590 Mb.

