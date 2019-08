DHA YURT BÜLTENİ-20

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kahta- Diyarbakır yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Hacı Ağırkaya'nın kullandığı 02 KN 325 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Çevik (30) yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28), Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (44) ve Emine Özaltar (34) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te aynı yerde 3'ncü orman yangını (2)



BİR YANGIN DAHA ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yeni bir yangın çıktı. Saat 15.30'da çıkan ve 1 dönüm alanın zarar gördüğü alana 25 metre mesafede çıkan bu ikinci yangın da kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, ormanlık alanda bir şüphelinin görülmesi üzerine araziye girip aramaya başladı.



Temelli: Eşbaşkanlık sistemidemokrasi mücadelesidir



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakancılığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'a destek amacıyla geldiği Van'da, "Eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur" dedi.

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve kendisine destek için Van'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İpekyolu ilçe binası önünde HDP'li milletvekilleri ve HDP'li yöneticilerle birlikte açıklama yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binanın önünde açıklama yapan Temelli, halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz 19 Ağustos günü yapılan meseleye, yapılan bu kayyum atamasına, belediyelerimize el konulmasına 'siyasi darbe' dedik. İşte onun fotoğrafı etrafınızda. Halkımızın il, ilçe binalarına gelmesi yasaklanıyor, halkımızla buluşmamız yasaklanıyor. Evet bu korkudur, bu tükenmişliktir. Onlar 31 Mart seçim yenilgisinin rövanşını alma peşindeler. Buna izin vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi her gün ama her gün meydanlarda, alanlarda hakikatin sesini, demokrasinin sesini, barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz."

'EŞBAŞKANLIK GERÇEK BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR'

HDP'li Temelli, 'barış' diyenlerin tutukladığını, hapsedildiğini, 'çözüm' diyenlere ise tecrit uygulandığını ileri sürerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'a, Mardin'e, Van'a kayyum atadılar. Bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce bu karar geri çekilmeli. Bir an önce arkadaşlarımız görevlerine iade edilmelidir. Bunu bekliyoruz. Bakın eşbaşkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki 'Eşbaşkanlık sistemi suçtur.' Hayır, suç değildir. Gerçek bir demokrasi mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir, kadın özgürlük mücadelesidir. Kadına yönelik şiddetin savunucusudur. Bugün kadına yönelik şiddet sokaklarda kol geziyor. Her gün bir kadın katlediliyor. Eşbaşkanlık sistemi bu mücadeledir. Diyorlar ki 'Belediyenin kaynaklarını çarçur ediyorlar.' 2016 yılına kadar belediyelerde iktidarda kaldık. Bir kuruş yolsuzluk yoktur. Onca belediye incelemeye alındı, onca müfettiş geldi, Sayıştay geldi. Bir kuruş yolsuzluk bulamadı. 31 Mart'tan sonra mazbatasını alan Belediye eşbaşkanlarımız bu halkın bir kuruşuna bile zarar vermemişlerdir."

Temelli ve beraberindekiler daha sonra HDP il binasına geçti.



Denizli'de su zammına tepki



Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde, CHP İl Başkanlığı'nca düzenlenen eylemle içme suyuna yapılan yüzde 20'lik zamma tepki gösterildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna yaptığı yüzde 20'lik zammın ardından CHP İl Başkanlığı'nca eylem düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe örgütleri ve halk katıldı. Eylemde yer alanlar, slogan atmadan ellerinde taşıdıkları dövizlerle su zammını eleştirdi.

Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, su zammının CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Su zammının geri çekilmesi çağrısı yapan Akbaba, "Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla aldığı su zammı kararını iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Onların adına fahiş zamdan geri dönülene dek, bu sürecin takipçisi olacağız. Sade bir vatandaş olarak soruyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan seçimden önce zam yok demişti. Ülkemizin birçok belediyesinde su ücretleri düşürülürken, yüzde 20'lik zam kararı neyin bedelidir. Ekonominin dibe vurmasını biz vatandaşlara fatura edemezsiniz. 1 Ağustos'tan itibaren tarifelere yansıtılan su zammı kararını, derhal iptal ediniz" dedi.

Kocaeli Valiliği açıkladı: 20 Eylül tarihine kadar kapatılacak

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arası, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Eylül'e kadar 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacagı belirtildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Körfez ile Gümüşova kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı gişeleri arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.Çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu İzmit-Adapazarı yönü tamamen trafiğe kapatılacak. Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanacak.Her gün akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında yapılacak çalışma, 20 Eylül Cuma günü saat 06.00'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde bu tarihe kadar saat 21.00'de trafiğe kapatılacak otoyol, saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Trafik düzenlemeleri, sınav ve bayram günleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek. Ayrıca çalışmalar kapsamında emniyet tedbirleri alınacak, trafik işaretlemelerinin yapılacak ve sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları belirtildi.

