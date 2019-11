DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yıkılan evin molozları altında kalıp, öldü

Mardin'de çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın dinamit patlatması sonucu evinin bir bölümü yıkılan Mahmut Umur (57), molozların altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Yeşilli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın patlattığı dinamitlerin etkisiyle Mahmut Umur'un evinin bir bölümü yıkıldı. Yıkılan evin molozları altında kalan Umur, yaşamını yitirdi. Umur'un cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Türkiye'de 5 milyona yakın yabancıya ev sahipliği yapılıyor'

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Türkiye'de yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıldığını söyledi. Keskin, "Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ender bulunur" dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 24'üncüsü, Eskişehir'de yapıldı. Programa Vali Özdemir Çakacak, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Eskişehir'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve iletişim Daire Başkanı Keskin, Türkiye'nin yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Buluşmalarımızdaki temel amacımız, Türkiye'de yaşayan yabancılara hak ve yükümlülüklerini anlatmak. Devletimizin en yetkili göçle ilgili konuları uzmanlar tarafından bire bir görüşmelerini sağlamak, karşılıklı soru cevap olarak da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz; onu değerlendirmek. Türkiye'de yaklaşık 192 milletten 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapıyoruz. Dünyada böyle bir ev sahipliği yapan, böyle bir göç dalgasını yöneten devlet aklı ve necip milletimizin feraseti ender bulunur. Gerçekten baktığımız zaman da tüm dünyanın sağır kaldığı, gözlerini yumduğu böyle bir ortamda devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla uyum konusunda yapılan farkındalık çalışmalarımız gerçekten takdire şayandır."

Aydın Keskin, 'Uyum Buluşmaları'nın ortak yaşam alanı oluşturmak için yapıldığını söyledi.

'TÜRKÇE ÖĞRENMEYE GAYRET GÖSTERİN'

Yabancı uyrukların ilelebet Türkiye'de kalmayacağını belirten Keskin, "Biz uyum buluşmalarımızla beraber tüm yabancı kardeşlerimize özellikle altını çizerek, şunu da söylemek istiyoruz. Tabi siz öğrenci kardeşlerimiz bunu eğitiminizle beraber yaşıyorsunuz ama uyumun en önemli ayağının dil olduğunu altını çizmek isteriz. Uyum dille başlar. Lütfen, Türkçe öğrenmeye gayret gösterin. Türkçe öğrenmek isteyen arkadaşlarınızı teşvik edin. Uyum dediğimiz şey, burada ülkemizde ilelebet kalacağınız anlamına gelmiyor. Birlikte yaşadığımız zaman içinde ortak yaşam alanı oluşturmak için hepimize görev düşüyor" diye konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürü Gökçe Ok ise sadece Eskişehir'de farklı ülkelerden 27 bin yabancı uyruklunun yaşadığını ve 'Uyum Buluşmaları'nı sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından programa katılan yabancı öğrencilerin soruları yanıtlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının yüksekliği 50 metreye ulaştı

Çanakkale Boğazı'nda inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükselirken, Gelibolu ve Lapseki yakasındaki keson üzerine, 6'ncı bloklar yerleştirildi. Yüksekliği 50 metreyi bulan köprü ayakları, tamamlandığında 318 metre olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen ayakları, yükselmeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasına yapılan köprünün, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi için orta açıklığı, 2023 metre olacak. Bu açıklık köprüye, 'dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü' unvanını kazandıracak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında denize batırılan kule kesonları üzerine ağustosta, her biri 800 ton ağırlığındaki bloklar yerleştirilmeye başlandı. Gelibolu ve Lapseki yakasında denize batırılan kesonlar üzerine konulan ilk blokların ardından beliren köprü ayakları, 6'ncı blokların konulmasıyla 50 metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca daha önce denizdeki büyük vinçle yapılan çalışmalar, kesona montajı tamamlanan çalışma platformu üzerinde yükselen büyük vinçler ile yapılıyor.

KÖPRÜ AYAKLARI, 318 METRE OLACAK

Denize batırılan kule kesonları üzerine konulmaya devam edilen bloklarla köprü ayakları, ilerleyen günlerde yükseltilecek. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak, 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'ncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte, deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Filistin büyükelçisi Mustafa: Filistin her zaman Türkiye'nin yanındadır

Eskişehir'de uyum buluşmaları toplantısına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınar Harekatı'nın ardından iki ülkenin arasını açmak isteyenlerin harekete geçtiğini ifade ederek, "Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar" dedi.

Eskişehir'e gelen Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları toplantısına katıldı. Bir oteldeki program öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Faed Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından iki ülke ilişkini bozmak için özellikle sosyal medya üzerinden kampanyalar yürütüldüğünü söyledi. Türkiye ve Filistin'in tarih boyunca kardeş ülkeler olduklarını ifade eden Mustafa, "Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkileri bozmaya çalışan merciler hareket geçti. Bu durumu iyi anlatmak ve açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Filistin ile Türkiye arasındaki ilişki tarih boyunca bakıldığında köklü bir ilişkidir. Bugün ve yarının ilişkisi değil. İki ülke ve hakları arasında olan sevgi çok derin bir sevgi. Biz nasıl Türkiye'ye ye geldiğimiz zaman ikinci vatanımıza geliyorsak, Türk vatandaşları da Filistin'e geldiği zaman ikinci vatanlarına geliyor gibi hissediyorlar. Bu sevgi her vatandaşta var. Filistin ve Türkiye düşmanları iki ülke arasındaki saygı ve sevgiden dolayı rahatsızlar. Bu yüzden haksız ve hiç doğru olmayan haberleri yayınladılar" dedi.

Filistin halkının her zaman Türkiye ile birlikte olduğunu ve harekatını desteklediğini anlatan büyükelçi Faed Mustafa, "Filistin halkı her zaman Türk halkına başarı ve hep ileriye gitmesini temenni ediyor. Filistin halkı Türkiye'ye karşı yapılan her türlü terörist saldırının karşısındadır. Türkiye'nin karşı savunma yapmasını tamamen haklı buluyor. Herkes şunu iyi bilmeli her zaman Filistin Türkiye'nin yanında duracak, Filistin'de Türkiye'nin yanında duruyor. Türkiye ile Filistin arasında ortaya atılan haberlere insanların itibar etmemeleri gerekö diye konuştu.

Kazak kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

Antalya'da, aşırı alkolün etkisiyle giysileriyle atladığı denizden çevredekiler tarafından çıkartılan Kazakistanlı Aidana N. (26), polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Tedaviyi kabul etmeyen kadın, dans ederek gözden kayboldu.

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken ve Antalya'da yerleşik yaşadığı öğrenilen Kazakistanlı Aidana N., saat 15.00 sıralarında geldiği Konyaaltı Sahili'nden kıyafetleriyle denize atladı. Kadın, çevredekiler tarafından denizden çıkartılıp, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Ancak Aidana N. gelen ekiplere, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Zaman zaman polise ve sağlık görevlilerine hakaret eden Aidana N., "Dokunmayın bana" diyerek, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Aidana N., kendini kadınlar tuvaletine kapattı. Sağlık görevlilerinin tuvalete girmesine sinirlenen kadın, önce hastaneye gitmek için ambulansa bindi. Ardından ambulanstan inip, Akdeniz Bulvarı üzerinde dans ederek, gözden kayboldu.

Marmaris'te 'yunus parkının kapatılması' için imza kampanyası

Marmaris'te, 5 yıldızlı otelin sahilindeki yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. 'Yunus esaretine son' sloganıyla düzenlenen kampanyada 1 saatte 400 imza toplandı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) öncülüğünde Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu'nun desteğiyle 'Yunus esaretine son' sloganıyla, ilçedeki 5 yıldızlı otelin sahilinde bulunan yunus parkının kapatılması için imza kampanyası başlatıldı. Atatürk Caddesi Saman İskelesi'nde, saat 11.30'da stant açıldı. Yunusların parklarda esir edildiğini anlatan fotoğraf ve dövizler asıldı. Hayvanseverler, caddeden geçen kişilere imza atmaları için çağrıda bulundu. İlçede faaliyet halindeki 40 sivil toplum kuruluşunun yanı sıra yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler kampanyaya imzaları ile destek verdi. Bir saat içinde 400 imza toplandı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Yunus parklarının kapatılması için iki gün süreyle sokakta imza kampanyası başlattık. Sokakta başlattığımız imza kampanyasını bitirerek hizmet binamızda ve sokaklarda dolaşarak destek isteyeceğiz. Bodrum'da vatandaşlar 70 bin imza toplayarak yunus parkını kapattırmıştır. Marmaris'te 5 yıldızlı otelin sahilinde yunus parkı bulunmakta. Buradaki yunuslar esaret altındadır ve durumları kötüdür. Parklarda şifa dağıtıldığı öne sürülen yunuslar ile ilgili bilimsel bir gerçeklik yoktur. Bu parklar sadece ticari amaçlıdır. Zulüm gören ve esaret altında yaşayan bir canlı başka bir canlıya şifa olmamıştır. Toplayacağımız imzaları Muğla Barosu aracılığıyla bakanlıklara ve yurt dışındaki hayvan hakları komisyonlarına göndereceğiz" dedi.

İş insanı Burak Yüce, "Bu geç kalınmış imza kampanyasıdır. Yunuslar parklarda değil doğal yaşamları olan okyanuslarda olmalıdır. Umarım kampanya hedefine ulaşır" dedi.

'Küflü Çeçil Peyniri'ni bozuk zannettiler ama tadınca beğendiler

İzmit'te düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde yöresel lezzetler sergilenirken, küflü özelliğiyle dikkat çeken 'Çeçil peyniri' katılımcıların ilgisini çekti. Peyniri satan Olgun Bahar, çeçil peynirini bilmeyenlerin neden küflü olduğunu sorduklarını, mecburen peynir hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

İzmit'te Uluslararası Fuar Alanı'nda Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri düzenlendi. Yöresel lezzetler ve kültürlerin tanıtıldığı fuarda küflü olma özelliğiyle dikkat çeken çeçil peyniri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Yöreden getirdikleri çeçil peynirini stantlarda satan Olgun Bahar, müşterilerin çeçil peynirini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını ve 'Bu peynir neden küflü? Yoksa bozuk mu?' diye sorduklarını, yedikten sonra tadını çok beğendiklerini söyledi.

"KÜFLÜ OLDUĞU İÇİN BOZUK ZANNEDENLER VARö

Sattıkları çeçil peynirinin müşteriler tarafından bozuk zannedildiğini belirten Olgun Bahar, "Biz bu peynire küflü çeçil peyniri diyoruz. Antibiyotik özelliği taşıdığı da söylenir. Gribe, astıma iyi geldiğini biliyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Yiyenlerin çok hoşuna gidiyor. Küflü olduğu için bu peyniri bozuk zannedenler var. Stantlarda gezenler bize neden küflü olduğunu soruyorlar. Bunun özelliği vücuda antibiyotik etkisi sağlamasıdır. Grip, astım gibi birçok hastalığa da son derece iyi gelmektedir. Biz bu peynirleri varil bidonlarda bekletiyoruz ve toprağa gömeriz. Suyunu çektiği zaman biz peyniri çıkarır hava aldırırız bu şekilde de küflenmiş olur. Müşterilere mecburen açıklamak zorunda kalıyoruz çünkü bilmeyenler var, bu peynir Kars, Ardahan ve Erzurum yöresinde çok yaygın olmasına rağmen başka yörelerde çok bilinmiyor.ö dedi.

8 KİLOLUK DEV EKMEK

Ekşi mayadan yapılan 8 kiloluk dev ekmekler de ilgi gördü. Ekmekleri satan Derya Şahinoğlu, "Fuar başladığından beri çok güzel bir yoğunluk var içeride. Biz ekşi mayalı yöresel ekmek satıyoruz. Her yöreye hitap ediyor, Türkiye'nin her yöresindeki insanların yiyebileceği bir ekmek. Ekşi maya ve tam buğday ile yapılıyor. Dışarıda bekletildiğinde 2 hafta, buz dolabında bekletildiğinde de 3 ay, buzlukta saklandığında 1 yıl süreyle tüketilebiliyor. Her birinin ağırlığı 8 kilo ve müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor.ö diye konuştu.

