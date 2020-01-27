DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika

Aksaray'da 10'u Çinli turist 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Yeniden

AKSARAY'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ , müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti.

Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amaçlı hastane çalışanlarına maske dağıtıldı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ: TEDBİR AMAÇLI GÖZETİM ALTINDALAR

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişinin 'cornovavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tetkikler için numunelerin aldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.15 sıralarında Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine başvuran 9 Çin vatandaşı bir hafta içeresinde Çin'den Türkiye 'ye seyahat öyküsü olması nedeniyle Corona Virüs olası vakası şüphesi açısından gerekli önlemlar alınarak; tanı konulması halinde tedavilerinin yapılması amacıyla 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlanmıştır. Aynı süreçte 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakın temasta bulunmaları nedeniyle gerekli muayeneler yapılıp ilgili tetkikler açısından numuneleri alınmıştır. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaktadır." denildi.

VALİ: TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Aksaray Valisi Ali Mantı , akşam saatlerinde Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 10'u turist 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade eden Vali Mantı, şunları söyledi:

"Bugün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi', böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında."

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YEŞİLDAĞ: İLK TETKİKLER TEMİZ

İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. Yeşildağ, "Bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ve ateş şikayeti var. Geldiği yeri de dikkate aldığımızda tedbir amaçlı müşahedeye aldık. Bunlarda yaptığımız akciğer filmleri normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Kanları aldık, kanları da bakanlığa gönderdik, sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz. Çünkü müşahede altında tutuyoruz, sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı söz konusu değil" diye konuştu.

YEŞİLDAĞ: HİJYENE DİKKAT EDİN

Yeşildağ, coronavirüs'ten korunmak için ise tavsiyelerde bulundu. Yeşildağ, "Vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum; normal gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi tedbir amaçlı sadece hijyene dikkat etmemiz lazım. Gribal enfeksiyonlarda yapmamız ne gerekiyorsa aynı şekilde, biz zaten bunları dünyanın gündeminde olduğu için bunları izole etmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor ki, bunlar seyahat ediyor. Burada biz durdurduk ve kontrol ediyoruz. Bunu da sonuçlandırmamız lazım. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsun, sonuçlar çıktıktan sonra tekrar bilgilendireceğiz. Şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

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Elazığ'da hasar tespit çalışmaları başlatıldı… Binalar tek tek inceleniyor

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören evler ekipler tarafından inceleniyor. Duvarlardan alınan örnekler incelendikten sonra binaların hasar derecesi tespit edilecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde pek çok bina hasar gördü. Depremin ardından kentteki binalarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazın bulunduğu sokaktaki evleri tek tek inceledi. Duvarlardan karot alınırken, röntgen de çekildi. Yapılan incelemeler sonrasında demirlerin ve duvarların dayanıklılığı ortaya çıkacak. Ağır hasarlı olan ve risk teşkil eden binalar kontrollü şekilde yıkılacak.

"BİZ DE KIL PAYI KURTULDUK"

Mustafa Paşa Mahallesi'nde oturduğu binada hasar tespit çalışması yapılan Cahit Tekin, "Yıkılan binadakiler komşularımızdı. 45 yıllık komşularımdı benim. Hepsini tanıyordum, Allah rahmet eylesin. Biz de kıl payı kurtulduk. 10 saniye daha devam etseydi burası da yıkılmıştı yani. 45 yıldır bu apartmanda yaşıyorum. Evde çatlaklar var, giremiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin çalışmasından detaylar

-Bina sakini ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - ELAZIĞ,

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Kontrolden çıkan çekici üzerindeki araçlarla birlikte devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan çekici, üzerinde yüklü olan 2 otomobil ile birlikte devrildi. Kazada çekiciye yüklü otomobillerin içerisinde bulunan 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Körfez Hacıosman Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde meydana geldi. 34 AHN 162 plakalı otomobili Konya'ya götüren Kerim Arislan yönetimindeki 42 Z 2677 plakalı çekici, yol üzerinde arızalanan 55 AAH 722 plakalı araç ile karşılaştı. Bu aracı da çekicinin arka kısmında bulunan demire bağlayarak yokuş aşağıya inmeye başlayan çekici, sürücü Arslan'ın kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Kazada çekici sürücüsü Kerim Arislan (23) ile birlikte çekici üzerinde devrilen araçların içerisindeki Nurullah Şipal (40), Emine Zenkin (52), Muhammet Aslan (26), Hüseyin Zenkin (43) ve Ayşe Zenkin (53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Acil sağlık ekipleri çekici üzerindeki araçların içerisinde bulunan Nazım Zenkin (50) ve 6 yaşındaki Erdem Zenkin'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden Nazım Zenkin ve Erdem Zenkin'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Devrilen araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntüler

Yaralıların ambulansa taşınması

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan görüntülendi

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'da, görünen riskli binalar boşaltıldı. Sivas Caddesi'nde bulunan 2 riskli bina ise havadan görüntülendi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma saat günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da şiddetli hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 462 kişi ise yaralandı. Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi 24, Pütürge 66, Kale 132, Yeşilyurt ilçesinde 8 konut yıkıldı. Doğanyol 557, Pütürge bin 195, Battalgazi 259, Yeşilyurt 21 ve Kale ilçesinde 392 olmak üzere toplamda bin 424 konutun ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kent merkezinde de riskli binalar belirlenirken, Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı 2 apartmanda da deprem sırasında kolonlarında patlamalar oldu. Binada yaşayanlar, çatırdama sesi duyduklarını yetkililere bildirdi. Yetkililer ise riskli bina kararı verildikten sonra bina sakinlerini tahliye etti. Apartmanda yaşayanlar, akşam saatlerinde daire sırasına göre 10 dakikalık sürede acil ihtiyaçları bulunan eşyalarını almaları için izin verildi. Vatandaşlar ise ihtiyaç duydukları malzemelerini aldıktan sonra apartmanı boşalttı. Sivas Caddesi'nin bir kısmı yaya ve araç trafiğine şeritlerle kapanırken, riskli 2 bina havadan drone ile görüntülendi. Görüntüde, deprem esnasında panikle evinden ayrılan vatandaşın evinin ışığının yandığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan drone görüntüsü

Kapanan cadde

2 binadan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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Akhisar Belediyesi'nin 3 araçlık yardımı Elazığ ve Malatya'ya gönderildi

AKHİSAR Belediyesi'nce Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, AFAD koordinesinde 1 TIR ve 2 kamyona yüklenip, gönderildi.

Elazığ'daki 6.8'lik depremin ardından Akhisar halkı, depremzedeler için seferber oldu. Akhisar Belediyesi 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bir yandan kendi yaralarını sararken bir yandan da Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına yardım eli uzatıyor. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Destek Toplama Merkezi'nde toplandı. Akhisar Belediyesi'nin başlattığı kampanya ile zeytin, zeytinyağı, su, süt, battaniye, ısıtıcı, elbise, ayakkabı, bebek bezi, kuru gıda ve özellikle çocuklar için kıyafet malzemelerinden oluşan yardım paketleri AFAD ile iletişime geçilerek depremzedelere ulaştırılmak üzere 1 TIR ve 2 kamyona yüklenerek kente gönderildi.

Araç sahiplerinin de nakliye için hiçbir ücret talep etmediği yardım kampanyasında Akhisar halkı Elazığ ve Malatya için tek yürek olarak 3 araç dolusu yardımda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Malzemelerin yüklenmesi

-Araçların yola çıkması

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (Manisa),

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Aynı yerde 45 dakika arayla 2 kaza: 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aynı yolda 45 dakika arayla meydana gelen 2 kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Devrek Yolu Caddesi'nde ilk kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Sare Özcan (29) yönetimindeki 67 EY 098 plakalı otomobille Hamza Durgut'un (27) kullandığı 67 AAB 270 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Durgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durgut, özel hastaneye kaldırıldı. Durgut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sare Özcan ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İkinci kaza, 19.45 sıralarında, aynı yolda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ülküfil'e (78), İsmail Berber (37) yönetimindeki 67 TS 032 plakalı kamyonet çarptı. Yola savrulan Ülküfil, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Ülküfil'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü İsmail Berber ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hamza Durgut'un yaralı görüntüsü

-Sürücünün polise olayı anlatması

-Hamza Durgut'un ambulansa alınması

Motosiklet ve otomobilden detay

-İkinci kazada Mustafa Ülküfil'i yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Mustafa Ülküfil'in ambulansa alınması

-Hafif ticari kamyonetten detay

-Sürücü İsmail Berberi'in polise kazayı anlatması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)