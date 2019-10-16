DHA YURT BÜLTENİ - 24

Vali Sezer, şehit ailesini ziyaret etti (2)

ŞEHİT ÜSTEĞMEN'İN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRLDİ

Suriye'de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilen Bozbıyık'ın cenazesi, kara yoluyla Kırıkkale'ye ulaştırılıp Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi, yarın öğlen vakti Nur Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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Resulayn ile Tel Abyad'ın merkez ve kırsalında arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

Öte yandan, görüntülerde ise askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları görülürken, 10 metrelik tünel de dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları

-10 metrelik tünelden görüntü

Haber-Kamera: ANKARA,

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Anamur ve Bozyazı'da 13 noktada orman yangını

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 13 noktada orman yangını çıktı. Yaklaşık 100 orman işçisinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akşam saatlerinde her iki ilçede etkili olan yağış nedeniyle ormanlık alanda farklı noktalara yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü 13 yerde çıkan yangında yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 100 kişilik personel 2 helikopter ve 17 arazözle müdahale etti. Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris, çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İlk belirlemelere göre 37 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

-Helikopterden, orman yangını görüntüsü

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Orman işçilerinin yangına müdahale etmek için hazırlanması

Yangının hızla ilerlemesi

Haber: Mithat ÜNAL/ ANAMUR(Mersin),

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FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Malkara'dan Keşan yönüne giden 4 aracı, uygulama noktasında durdurmak istedi. Araçlarını polislerin üzerine süren şüpheliler, tali yola girip İpsala yönüne kaçmaya başladı. Yakalanan kovalamacanın ardından İ.K.'nin kullandığı araç Keşan Dörtyol Kavşağı'nda, Y.A. yönetimindeki araç ise İpsala ilçesinde durduruldu. Polis, araçlarda İran ve Afganistan uyruklu 4'ü çocuk, 4'ü kadın 14 kaçak göçmeni yakalarken, sürücüleri gözaltına aldı.

Ekipler, diğer 2 aracın ise Keşan-Gelibolu yolu Bahçeköy mevkisindeki akaryakıt istasyonunda park halinde olduğunu belirledi. Polis, yaptıları operasyonla sürücüler A.A. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgusunda A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. serbest bırakılırken, A.A. İ.K. ve M.A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU)

-Şüphelilerin araçlarıyla uygulama noktasından kaçması

-Silah sesi duyulması

-Kaçan araçlar

-Emniyetten çıkartılan şüpheliler

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

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Malatya'da şüpheli 'puset' paniği

MALATYA'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark girişine bırakılan bebek puseti, çevrede panik yarattı. Polisin, kontrol ettiği puset boş çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkı girişinde puset olduğunu fark edenler, içerisinde bomba veya bebek olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, kaldırımı yaya trafiğine kapattı. Daha sonra gelen sivil polisler ise içerisinde bebek olma ihtimali üzerine kontrol ettiği pusetin boş olduğunu belirledi. Bebek puseti polisler tarafından götürülürken, kaldırım yeniden yaya ulaşımına açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Bebek puseti

Polis ekipleri

Çevre güvenliği

Pusetin kontrol edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekatı'na ışıklı destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Malatya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan kız öğrenciler, binadaki odaların ışıklarıyla 'BARIŞ' yazıp, Türk bayrakları açarak destek verdi.

TSK'nın Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek için Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrencilerin bir kısmı dev Türk bayrağı açarken bazıları da bedenleriyle hilal şeklini oluşturdu. Öğrenciler, saat 20.00'de eş zamanlı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Mehmetçik için yurttaki odalarının ışıklarıyla 'BARIŞ' yazdı, etkinliğe katılan 3 bin kız öğrenci asker selamı verdi. Bu sırada kaldığı odaların camlarına çıkan öğrenciler de alkışlarla ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Barış yazılı binadan görüntü

Öğrencilerden detay

Kalabalıktan görüntü

Öğrencilerin asker selamı vermesi

İstiklal Marşı'nın okunması

Kalabalığın şiir okuması

Slogan atılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Simav'da Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na, destek için Kütahya'nın Simav ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere destek mesajı verdi.

TSKi'nın Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere destek için Simav Eynal Mehteran takımı öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, operasyondaki askerlere destek mesajı gönderdi. Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde başlayan 2 kilometrelik yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe eline Türk bayrağını alan yüzlerce kişi katılarak destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, askerler için fetih suresi okundu. Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından dua edildi. Yürüyüşe kızı ile birlikte katılan Bağ-Kur emeklisi Yavuz Oturakkaya(73), "Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin, bu güne kadar girdiği savaşların tamamını kazanan kahraman ordumuzun bu kez terör örgütlerine karşı başlattığı sınır ötesi Barış Pınarı harekatından da zaferle çıkacağından hiç şüphemiz yok. Simavlılar olarak Barış Pınarı Harekatına tam destek veriyoruz" dedi.

Yürüyüşün ardından Mehteran takımı da kahramanlık türkülerinden oluşan mini bir konser sundu. Yürüyüşe Simav Belediye Başkanı AK Partili Adil Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve halk katıldı.

Haber: Mehmet YENEN/ SİMAV(Kütahya),

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Milli patateste yüksek verim; tanesi 400 gram geliyor

NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen yerli ve milli patates çeşidi çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftlik İlçesine bağlı Şeyhler Köyünde yerli çeşit olan 'Nam' ile 'Onaran 2015' ekimi yapan çiftçi, ithal tohumlardan iki kat fazla verim elde etti.

Çiftçinin ektiği yerli ve milli patatesin hasadına katılan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli çeşitlerden yüksek verim elde edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2005 yılından beri sürdürülen ıslah çalışmaları neticesinde 10 tane milli ve yerli çeşidini ülke tarımına kazandırdıklarını belirten Pırlak, bu çeşitlerin satışını da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Pırlak, şunları söyledi:

"Niğde Çiftlik ilçesinde çiftçi şartlarında Onaran 2015 ve Nam çeşitlerimizin performanslarını gözlemledik. Çeşitlerimiz oldukça yüksek verimli kaliteli ve diğer çeşitlerden hastalıklara dayanaklı olduğunu da saptadık. Üreticimiz çeşitlerimizden memnun olduğunu dile getirdi. Biz çeşitlerimizi sanayilik yemeklik veya nişastalık şeklinde çalışmıyoruz, aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde görülen patates hastalıklarına dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada en fazla sıkıntı oluşturan hastalık patates siğil hastalığıdır. Bununla ilgili enstitümüzün yapmış olduğu moleküler çalışmalar neticesinde 2 tane patates siğil hastalığına dayanıklı yerli ve milli çeşit geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tescil aşamasına sunacağız. Tescil olduktan sonra üreticilerimizin hizmetine bunları da sunacağız. Şuan itibariyle bizim yerli milli çeşitlerimiz dekar başına 7,5 ton verim aldı. Çiftçimizin beyanına göre ilk defa bu kadar yüksek bir verim aldı. Çeşitlerimizin hepsi bu bölgede adaptasyon galibiyeti çok yüksek olduğu için daha yüksek miktarda verim alınıyor."

İTHAL TOHUMA GÖRE 2 KAT FAZLA VERİM ELDE EDİLDİ

Patates Üreticisi Onur Çavdar, bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda yerli patates çeşidi ekimi yaptığını belirterek, ithal doğumlara göre dekar başına 2 kat fazla verim aldığını söyledi. Çavdar, "Yerli milli çeşitlerin verimi çok yüksek. Yurt dışından gelen tohumlardan alamadığımız verimi aldık. Bunların iki katı verim aldık. Dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim elde ettik. Sadece taban gübresi kullandık. Üstten hiçbir şekilde gübre kullanmadık. Yurt dışından gelen tohumlara üst gübresi de kullanıyorduk ama bu kadar verim olmuyordu. Yerli ve milli çeşitlerimizin daha çok çiftçi ile buluşmasını istiyoruz. Bizde daha çok yerli tohumun gelmesini istiyorum. Yurt dışından gelen tohumlarda hastalıklar meydana geliyor. Bu yılda patates hastalığı olan mildiyö çok şiddetli olduğu bir yıldı. Aşırı mildiyö olduğu halde böyle bir verim aldık. Tohumlarımız çok güzel milli ve yerli çeşitlerimizi ekmeye devam edeceğim. Yerli çeşit hastalığa dayanıklı, veririmiz çok yüksek. Şu anda dekara 7 ila 7,5 ton gibi verim aldık. Yurt dışından gelen tohumlarda ise dekara 3,5 ile 4 tonu geçmiyorduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İşçilerin patates toplaması

Traktör ile patates çıkarılması

Genel ve detaylar

Açıklamalar

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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