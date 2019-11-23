DHA YURT BÜLTENİ-25

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (6)

'İZMİRLİ KARDEŞLERİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'

Kiraz'da halka seslendikten sonra, Kiraz Belediyesi'nce verilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 aylık bir aranın ardından İzmir'e geldiğini söyleyen Erdoğan, "Şehre ayak bastığımız andan itibaren, bizi bağrına basan İzmirli kardeşlerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gelmiş geçmiş hükümetler içinde İzmir'in en büyük yatırımı kendi hükümetleri döneminde gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"İzmir'e 70 katrilyon TL'yi aşan yatırım yaptık. Özellikle iktidarlarımız döneminde merkezi yönetim yatırımları bakımından İzmir'in asla ihmal edilmediği, tam tersine sürekli kollandığı gerçeğidir. İzmir halkının günlük hayatında yaşadığı sıkıntıların önemli bir bölümü Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olup, yapılmayan yatırımlardan kaynaklanıyor. Son dönemde özellikle Binali Yıldırım kardeşimizin kendini adeta İzmir'e adamasıyla birlikte belediyenin görevi olan yatırımların çoğunu da bakanlıklarımız üstlenmiştir. Üstelik bu yatırımları yaparken seçim sonuçlarına göre hareket etmedik. Çünkü biz İzmirlilerin bize oy verip vermediklerine değil, ülkemizin vatandaşı oldukları için seviyor, her birini kardeşimiz olarak görüyoruz."

'AK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE HANGİ İZMİRLİ ZULME MARUZ KALDI?'

"Bizim anlayışımızda, milletimizin inancına, kökenine, kılığına veya kıyafetine, eğitim veya gelir durumunda olduğu gibi siyasi tercihleri ile de sınıflandırma olmaz" diyen Erdoğan, "Bu tür ayrımcı yaklaşımlar eski Türkiye 'nin anlayışıdır. Gerçi son dönemde bu hastalıkları yeniden hortlatma çabaları yok değil ama bu ilkel ve insanlık dışı gayretlerin, milletimizden hak ettiği cevabı aldığına ve alacağına inanıyorum. İzmir'i hiç hak etmediği şekilde bu tarz eski Türkiye alışkanlıklarının sembolü olarak göstermeye çalışanlara sizlerin de gereken dersi vereceğinize inanıyorum. İzmir'in, ülkemizin üretiminde, ihracatında, istihdamında hala olması yere gelememesinin sebebi, bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir. İzmir'in başına gelmiş en büyük felaket CHP'dir. Yıllarca bu şehri, 'Yaşam biçiminiz tehlikede' yalanı ile esir alanlara, buradan soruyorum; AK Parti 'nin 17 yıllık iktidarında hangi İzmirli yaşam biçiminden dolayı baskıya, zulme, tehdide maruz kalmıştır? Türkiye'nin hiç bir yerinde olmadığı gibi İzmir'de de böyle bir durum asla söz konusu değil. İnşallah İzmir yakında bu istismarcılardan kurtulacak. Sahip olduğu potansiyeli hakkı ile değerlendirerek büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında, gereken yeri alacak. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. Bağnazlıktan, ideolojik saplantılardan, altı boş korkulardan İzmirli kardeşimizle, bu şehrin geleceği için birlikte çalışacağız" dedi.

'MİLLETİMİZ, YOLUNA DEVAM EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesine ve milletine ihanet etmemiş herkese kapılarının açık olduğu vurgulayarak, "Ülkesine ve milletine ihanet etmemiş, terör örgütleri ile arasına mesafe koyan herkese kapımız açık. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız saldırıların, ülkemizin bu konudaki kararlılığından kaynaklandığını biliyoruz. Türkiye'nin demokrasisini sarsamayanlar, güvenliğine ve huzuruna zarar veremeyenler, birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayanlar, ekonomimizi yıkamayanlar yeni arayışlar içindeler. Milletimiz, yoluna devam ediyor" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİ ATEŞE VERMEYE KALKTILAR, BALYOZ OLUP TEPELERİNE İNDİK'

Maruz kaldıkları saldırılara karşı her cephede dimdik yürümeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, " Suriye 'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler. Biz onlara izin vermedik, inlerine kadar girdik. ve ne dedik; 'Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' Kaçtılar, kovaladık, kaçtılar, kovaladık. ve şimdi Suriye'nin kuzeyine kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamayacaklar. Çünkü ona göre farklı tedbirler alıyoruz. Kendi savunma sistemlerimizle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, her yolu denemelerine rağmen, başarılı olamadılar. Sokaklarda kaos çıkarmayı denediler, izin vermedik. Terör örgütlerini kullanarak şehirlerimizi kana ve ateşe vermeye kalktılar, balyoz olup tepelerine indik. Devlet içinde örgütlenmiş yapılarını kullanarak envayi çeşit darbe girişimlerinde bulundular, milletimizle birlikte hepsini boşa çıkardık. Terör örgütleri ile ülkemizi kuşatmaya çalıştırlar, bu projeyi de paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmek için kur, faiz, enflasyon üçgeninde bir oyun kurdular aldığımız tedbirlerle bunun da üstesinden geldik. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık" diye konuştu.

'KENDİSİ CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN AYRILMAYI ORTAYA KOYABİLECEK Mİ?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimize, partisine hayrı dokunmuyorsa da, kendisi yeni nesillere kötü siyasetçi nasıl olur dersi için mükemmel bir örnek teşkil ediyor. Bu zatın hezeyanlarını anlatırken en kibar ifadeleri kullanmaya çalışıyoruz. Son zamanda maalesef bir iftira. Neymiş, bir CHP'li makamıma gelmiş. 'CHP'ye Genel Başkan olabilir miyim?'. Bunu benimle müzakere etmeye gelmiş. Eğer böyle bir şey olduysa ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Ama Bay Kemal CHP'nin başına bela olmaktan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? O da kendini ortaya koysun. Benimle CHP adına gelip pazarlığa oturan kim, çıksın açıklasın. Onu açıklayamam. Peki o zaman nasıl böyle bir şey konuşabiliyorsun? Sıradan bir olay değil. Tayyip Erdoğan'ın işi gücü yok da CHP'nin Genel Başkanı kim olacak, bununla mı uğraşacağım. Buradan meydan okuyorum. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Kendisi acaba CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmayı ortaya koyabilecek mi? Geçen gün çıkmış, 'Bay Kemal olmak kolay değil' diyor. Gerçekten de Bay Kemal olmak kolay değil. SSK'yı batıracaksın, ardından siyasete girecek verdiğin sözleri tutmayarak verdiğin her yemini yutacaksın, kaset komplosu ile parti çalkalanırken önce 'Aday olmayacağım' diyecek, ertesi gün 'Adayım' diye ortaya çıkacaksın. Kumpasla düşürülen Genel Başkanın koltuğuna oturacak ve hemen diyet borcu ödemeye başlayacaksın. Ancak bu şekilde Bay Kemal olunabilir. Her seçimden önce, 'Birinci parti olmazsak veya şu kadar oy alırsak gereğini yerine getiririm' diyeceksin, sandıkta hezimete uğradıktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. 'Can güvenliği, mal güvenliği yok Türkiye'ye gelmeyin' diyor. Hale bak. Bu sinsi mesaj yolu ile davranmaktır ve ülkeye ihanettir."

'İŞTE SENİN ADIN BAY KEMAL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Duydunuz mu bir gün Bay Kemal'den, 'PKK/ YPG terör örgütüdür' dediğini? Duymadınız, çünkü onlarla Ankara 'dan İstanbul 'a el ele kol kola yürüyen o değil miydi? Çocukları dağa kaçırılan annelere gözünü ve gönlünü kapatacaksın, terör örgütünün düzenlediği her eyleme destek vereceksin. Diyarbakır 'da ağlayan annelerin yanında yer almayacaksın, işte senin adın Bay Kemal. Darbe gecesi benden iki saat önce havalimanına geleceksin, tankların arasından sıvışıp Bakırköy Belediyesi'ne gidip, orada televizyon seyredeceksin. Kahveni orada yudumlayacaksın. Çünkü ancak bu şekilde Bay Kemal olursun. Doğru olmadığını bildiğin hadiseleri, defalarca tekrar edecek, tepki görünce yine aynı şeyleri söylemeyi sürdüreceksin. Millet yüzüne de tükürse, mahkemeler tazminata da hükmetse, yalanlarını söylemeye devam edeceksin. İşte yine bir 50 bin TL aldım. Arka arkaya mahkemelerden neticeler geliyor. Ama ne utanır ne sıkılır. Çünkü kendi parasından vermiyor. Büyük ihtimalle CHP'nin kasasından veriyor.

'SATTILAR DİYOR', SATILAN BİR ŞEY YOK'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunma sanayisini güçlendirmek için atılan her adımı kötülediğini ifade eden Erdoğan, "Tüm dünyanın başarısını teslim ettiği görüşmeleri, müzakereleri, mutabakatları, harekatları tam tersinden anlatmak için sürekli ıkınıp sıkılacaksın. Yahu bizim Amerika seyahatine bile gölge düşürmek için neler yaptı neler. Neler yaparsan yap bütün dünya medyası bu seyahati nasıl değerlendiriyor, sen nasıl değerlendiriyorsun. Savunma sanayimizi güçlendirmek için atılan her adımı kötüleyecek, daha etkin ve verimli üretim için işletme devri çalışmalarını karalayacaksın. İşte Arifiye 'deki palet fabrikası ile ilgili her türlü yalanı söylüyor. 'Sattılar' diyor. Be vicdansız, satılan bir şey yok yalan söyleme. BMC İzmir'de bir fabrikadır. BMC ile Katar ortaklaşa burada işletme hakkını alıyor. 50 milyon dolar Arifiye'ye harcama yapma kararını anlaşmaya koyuyorlar. Personel çıkarma diye de bir şey yok. Bu şekilde yapılan anlaşmayla adım atılıyor, bu çıkıyor 'Arifiye'yi sattılar' diyor. Daha ne diyelim, her türlü şey ortada. Yasal olmayan bir şey varsa, Türkiye bir hukuk devlet, müracaatını yaparsın, gerekli karar verilir. Yapılan her şey hukukidir, satılan bir şey yoktur. Burası Katar ile Türkiye arasındaki kurulmuş olan şirketin ortaklaşa burada bizim tanklarımızın, her şeyin bakımı; burada hatta yenilerinin üretilmesine geçilecektir. Bundan rahatsız oluyor" dedi.

'BU ZATA VAKİT AYIRMAK GERÇEKTEN İSRAFTIR'

Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi sürdüren Erdoğan, "Seçimlerden önce hiçbir belediyede kimsenin işten çıkarılmayacağına dair namus sözü verdi. Peki seçimden sonra ne oldu? işçi, emekçi kıyımı başladı. 'Ne oldu senin namus sözüne?' diye soranları duymazdan geldi. Namus, sıradan bir iş değil. Sürekli onurdan, haysiyetten, vatandan, dürüstlükten bahsedeceksin, bunların hiçbirine sahip olmayacaksın. Parti için rakiplerini yok etmek için her yolu deneyeceksin, aday belirlemede ortalığı kırıp geçireceksin ama diğer yandan sürekli demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten bahsedeceksin, öyle bir durum olmadığı açıklandığı halde benimle görüşen bir CHP'li olduğunu iddia edeceksin. Kendi Genel Başkanlığını korumak için şahsımın birilerine CHP Genel Başkanlığı teklif ettiğim yalanını ortaya atacaksın. Bay Kemal olmak hakikaten kolay değil. Bu zata vakit ayırmak gerçekten israftır. Ancak hezeyanlarını cevapsız bıraktığımızda iftira çıtasını yükseltiyor, yalan yelpazesini genişletiyor, terbiye sınırlarını iyice aşıyor. Ara sıra kendisinin hatırını sormak durumunda kalıyoruz. Hiç ümidimiz yok ama şayet bir gün gerçekten bu ülkenin hayrına işler yapmak isterse kendisine kapımızın açık olduğunu söylemek isterim. Tüm meselelerinin üstesinden gelmeyi başaran Türkiye'nin muhalefet sorununu da bir gün çözüme kavuşturacağına da inanıyorum" dedi. Erdoğan, buradaki programın ardından İzmir'den ayrıldı.

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'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti

BALIKESİR'de, 'Bitcoin Safiye' tarafından 200 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla bir süredir bunalımda olan 3 çocuk babası Alper K. (40), tabancayla kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Balıkesir Devlet Hastanesi 'nde sağlık görevlisi olan, evli ve 3 çocuk babası Alper K., iddiaya göre bir süre önce kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtan Safiye Gökçe Yüce'ye yatırım amaçlı bir miktar para verdi. Yüce'nin 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığının ortaya çıkmasının ardından iddiaya göre Alper K., bunalıma girdi. Safiye Gökçe Yüce'den 4 bitcoin karşılığı 200 bin TL alacağı olduğu öğrenilen Alper K., akşam saatlerinde, Gönen 'e bağlı Tirnova Mahallesi'ndeki evinde, kendisini tabancayla başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu 'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntüler

-Ölen kişinin fotoğrafı

-Cenazenin adli tıpa getirilmesinden detaylar

Haber-Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR - İsmail Hakkı SEYMEN/ GÖNEN(Balıkesir),

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Tartıştığı kardeşini tabancayla vurdu

ANTALYA'da, tartıştığı kardeşi Nevzat S., tarafından tabancayla vurulan İsmail S., ağır yaralandı. Polis , Nevzat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 627. Sokak'ta meydana geldi. Nevzat S. ve kardeşi İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat S. üzerinde bulunan tabancayla İsmail S.'ye ateş etti. Sağ kolundan ve karnından vurulan İsmail S., kanlar içerisinde yığılırken, Nevzat S. ise 07 ABK 092 plakalı motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı İsmail S., özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. İsmail S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polislerden detaylar

-Boş kovan görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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Eğlence mekanı çıkışı bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADANA'da, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iddiaya göre eğlenmek için gittikleri bir mekandan çıktıları sırada isimleri öğrenilemeyen iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iki kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı iki arkadaş ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve başından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hamit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşı Şahin S.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALANDILAR

Öte yandan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 'nde yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerindeki ambulanslardan görüntü

Ambulansın içindeki yaralı Hamit T.'den görüntü

Sağlık görevlisinin yarılıya ambulansta müdahale etmesi

Polis aracından görüntü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinin önündeki kömürlükte çakmakla oynadığı sırada odunların alev alması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ömer Argün, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İKİZİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Argün'ün Ümmühan adında ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Bursa'da Timsah-1 operasyonu

BURSA'da, 500 polisle sabit yol, mobil ve umuma açık iş yerlerine yönelik 'Timsah-1' operasyonu düzenlendi. 3 aşamada gerçekleştirilen operasyonda, belgeleri eksik olan sürücülere ve usulüne uygun işletilmeyen iş yerlerine para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Timsah-1 operasyonu gerçekleştirildi. Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde huzur güven uygulaması kapsamında yapılan uygulamaya 500 polis katılım gösterdi. Saat 18.00 sıralarında şehrin 12 ayrı noktasında mobil uygulama yaparak kimlik sorgulayan ekipler, 20.00 ve 22.00 arasında ise 10 farklı bölgede trafik uygulaması yaptı. Umuma açık yerlerin de denetlendiği uygulamada, aranan 3 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uygulama neticesinde, 2 araç sürücüsüne 940 lira para cezası kesilirken usulüne uygun işletilmeyen çok sayıda iş yerine para cezası kesildi.

Haber: Semih ŞAHİN/ BURSA,

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