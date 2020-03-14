DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden, 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şebekenin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Polis tarafından takip altına alınan çete üyelerinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda; 15 çalıntı, 14 change otomobil, 13 şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobil, 9 şase ve motor numarası kesilmiş otomobil, 4 hacizli otomobil ile 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konularak, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şubeden operasyona çıkan ekipler

Koç başıyla kapıların kırılması eve giren ekipler

Evlerde yapılan aramalar gözaltına alınan şahışlar

Şubeden adliyeye görülün şüpheliler

Ele geçirilen otomobil ile parçalanmış araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor (TEKRAR)

BİTLİS'te koronavirüse karşı kent merkezindeki caddeler Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Türkiye 'de koronavirüse karşı başlatılan dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülürken, Bitlis'te de dezenfekte için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyu kullanılıyor. Bitlis Belediyesi itfaiye araçlarıyla Van Gölü'nden getirilen tuzlu ve sodalı su ile kentteki cadde ve sokaklar yıkanıyor. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan gölün tuzlu ve sodalı suyuyla kent merkezindeki caddelerin yıkanıp dezenfekte edildiğini belirtti. Aslan, "Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Vuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Bundan sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi, camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Biz de dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Van Gölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Feribottan detay görüntüler

Vangölü'nden detaylar

İtfaiye ekiplerinden detaylar

İtfaiye ekiplerinin Vangölü'nden su çekmesinden detaylar

İftaiye ekiplerinin cadde ve sokakları dezenfekte çalışmalarından detaylar

Vatandaşlardan detay görüntüler

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan ile röportaj

Genel ve özel detaylar

Haber Kodu: 200313173

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Güvercini için yapılan 55 bin dolarlık teklifi reddetmiş

ELAZIĞ'da çocukluğundan bu yana güvercin besleyen Mustafa Turgut (70), çok nadir bulunan 'Miski' türü güvercinine Arap kuş severin yaptığı 55 bin dolarlık satış tekliflini reddettiğini söyledi.

Elazığ 'da komşusunun verdiği güvercinle kuş sevgisi başlayan Mustafa Turgut'un, kuşlara olan ilgisi 62 yıldır sürüyor. Yarım asırdan uzun süredir güvercin besleyen 3 çocuk babası Turgut, kuşlara olan ilgisinin 8 yaşında başladığını söyledi. Birçok kuş türü beslediğini anlatan Turgut, Türkiye'de sayısı 10 dolayında olan 'Miski' türü güvercinine sahip olduğunu söyledi.

SATMAMAK İÇİN 100 BİN DOLAR FİYAT BİÇTİ

Güvercinlerini Ankara 'daki sergiye götürdüğü sırada bazı kuş severlerin ilgisiyle karşılaştığını anlatan Turgut, 'Miski' türü güvercinine yapılan 55 bin dolarlık teklifi reddettiğini söyledi. Güvercine 100 bin dolar fiyat biçtiğini aktaran Turgut, "Ankara'daki sergide güvercinlerim göz kamaştırdı. En çok ilginin Araplardan geldiğini gördüm. Miski tür güvercinine 55 bin dolar teklif ettiler. Ben de güvercinimi satmamak için onların tekliflerini kabul etmedim. Güvercinimi satmamak için 100 bin dolar fiyat belirledim. Bu hayvanı besleyeceğim. Bu hayvanın ismi Tek Telli, bu yapıda orijinal, hiç bozulmamış kuş. Türkiye'de çok nadir bulunur. 1974 yılından beri aynı kan devam ediyor. Bu kuş 5 yaşında, Türkiye'de toplamda belki 10 tane yok. Bundan hariç benim 3 tane daha aynı tür kuşum var" dedi.

Turgut, Miski türü ırkının devam etmesi amacıyla Türkiye Miski Kulübü'nü kurduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa Turgut'un röportajı

Miski Kulübünden detay

Kuştan detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yapılan çalışmalardan görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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Kafası demir kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir evin giriş kapısının demirine kafası sıkışan yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi 1'inci Sokak'ta bulunan evin demir kapısına kafası sıkışan yavru köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Köpeğin sesini duyarak yardıma giden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı. Kafası demir parmaklıkların arasına sıkışan köpeği bir türlü kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bağırmaktan bitkin düşen köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen ve sağlık durumu iyi olan köpek, itfaiye eri tarafından evin bahçesine bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kafası sıkışan köpeğin bağırması

İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarma anları

Kurtarılan köpeğin bahçeye bırakılması

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Tayvanlı turistlerden maskeli tur

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dünya genelinde birçok turist tatil planlarını iptal ederken, Antalya'ya 9 kişilik Tayvanlı turist grubu geldi. Maske takarak önlem alan Tayvanlı turistler, İstanbul'dan başlayan gezinin Kapadokya, Antalya, Pamukkale, Kuşadası olmak üzere devam edeceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Bazı ülkelerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan koronavirüs salgını sebebiyle, dünya seyahat endüstrisinde de rezervasyon iptalleri veya ertelemeleri yaşanıyor.

Türkiye'nin turizm kenti Antalya'ya ise sabah erken saatlerde Tayvan'dan 9 kişilik bir turist grubu geldi. Tamamı maske takarak önlem alan turistler Cumhuriyet Meydanı 'nda Yivli Minare ve Saat Kulesi, Atatürk heykeli ve deniz manzarası eşliğinde fotoğraflar çekti. Grup ardından tarihi Kaleiçi sokaklarına indi.

Tayvanlı turistlerin rehberi Mehmet Taşkesen, Tayvan'dan gelen bu turistlerin Türkiye'de yaklaşık 9 günlük bir turu olduğunu belirterek, "İstanbul'dan başladı ve Antalya, Pamukkale, Kuşadası ve tekrar İstanbul'da bitecek. Bu aylarda virüsün çok etkisi görmedik ama nisan ayında biraz etkisi olabilir. İnşallah havalar ısınır ve virüs ölürse haziranda tekrar misafirlerimiz artar diye düşünüyorum. Bu grup 11 kişiydi, sadece 2 kişi iptal etmiş. O kadar büyük iptal yok. Gezide dördüncü günümüz buradan Pamukkale, Kuşadası ve uçakla İstanbul'a geri dönüp bitecek" dedi.

Tayvanlı grupla Antalya'da Aspendos'a Antik Tiyatrosu'na gideceklerini belirten Taşkesen, tekne turu ve ağırlıklı Kaleiçi bölgesinde gezinin gerçekleşeceğini kaydetti.

Havası, tarihi, coğrafyası, insanların misafirperverliği ve yemekleriyle Antalya'yı çok sevdiklerini belirten Tayvanlı turistler ise tekrar en kısa zamanda Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmek istediklerini söyledi. Salgına karşı korunmak amacıyla da gezi boyunca maske kullandıklarını da belirten turistler, yemek öncesi ve sonrası, dışarıda bir yere dokudukları zamanlarda bol bol ellerini yıkadıklarını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Turistlerin maskeli görüntüsü

Cumhuriyet Meydanında gezmeleri

RÖP: Mehmet Taşkesen (rehber)

Turistlerle röportaj

Selfi çekmeleri

Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,