DHA YURT BÜLTENİ-6

İzmir'e kar yağdı

İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kısa süreli kar yağışı sonrası beyaza büründü.

'Ege'nin Uludağ'ı' olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı. Bozdağ Kayak Merkezi beyaza bürünürken, ortaya doyumsuz manzara çıktı. Kayak ve snowboard sevenlerin gözü ise, Bozdağ Kayak Merkezi'ne çevrildi. Ancak birkaç yıl önce çığ tehlikesi nedeniyle kapanan tesis, hala hizmet vermiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Cep telefonu görüntüsü)

- Beyaza bürünen merkezden görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR,

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FETÖ'ye ait 10 çuval kitap ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir site içerisindeki apartmanın bodrum katında FETÖ'ye ait 10 çuval yasaklanmış kitap, broşürler ile yüzlerce kaset ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cami Mahallesi Tuzla Caddesi Esen Sokak üzerindeki bir sitedeki apartmanın bodrum katında FETÖ'ye ait yayınların bulunduğunu belirledi. Polis, apartmanın bodrum katına girerek, 10 çuval içerisinde FETÖ'ye ait yaklaşık 500 adet yasaklanmış kitap, broşürler ve yüzlerce kaset ele geçirdi. Polis, kitap, broşür ve kasetlere el koyarak, emniyet müdürlüğüne götürdü.

FETÖ üyesi olmakla suçlanan ismi açıklanmayan bir kişinin apartmandan taşındığı, kitap, broşür ve kasetleri de o tarihlerde bodrum katına koyduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çuvalların içerisindeki kitapların ekip araçlarından çıkarılarak taşınması

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Daire fiyatına güvercin

Antalya 'da, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şebap Güvercin Festivali'nde 225 güvercin, 32 hakem tarafından değerlendirildi. Güzellikleriyle dikkat çeken güvercinler arasındaki milimetrik farklar astronomik fiyat farkları oluştururken, fiyat aralığı ise 5 bin ila 200 bin arasında değişiyor.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Şebap Güvercin Festivali, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı bir otelde yapıldı. Etkinliğine Arap ülkeleri, İsviçre, Almanya ve Türkiye'deki 81 ilden yüzlerce kişi ve yurt dışından kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. 32 hakemin 8 saatlik puanlaması sonucunda güvercinler 5 kategoride değerlendirmeye alındı. Duruşu, boynunun altındaki kınası, sahnede kendini kabartması, burun yapısı ve gözlerinin rengiyle değerlendirilen Şebap güvercinleri, güzelliklerinin yanı sıra fiyatlarıyla da dikkati çekti.

200 BİN LİRALIK GÜVERCİN

Şebap Güvercin Federasyonu kurucusu Mustafa Kale , Anadolu kültürüne ait Şebap güvercinlerinin Şanlıurfa 'dan Arap yarımadasına, oradan da dünyanın çeşitli ülkelerine yayıldığını anlattı. Mustafa Kale, "Anadolu kültürünü, Türkiye'yi dünyaya anlatma noktasında çok büyük işler görmeye başladı. Son 4 yılda Suudi Arabistan 'da Şebap güvercinlerimizle ilgili çeşitli festivaller düzenleniyor. Bizler de yurt dışına gidip hem güvercinleri hem de ülkemizi anlatıyoruz. Güvercin sevgisi bizi bir araya getiriyor. Şebap güvercini besleyenlerle önce illerinde dernekler kurduk, ardından federasyon olarak gerekli hukuki zemini hazırladık. Belli bir standardımız oldu. Hobi olarak kurulan yerlere de örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Biz bu güvercinleri beslerken isimler veriyoruz. Baybora, Dozer, Babagarnuş, Osmanlı gibi isimler koyarak güvercinlerimizi önemsiyoruz. Çok nadide bir ırkın özelliklerini taşıyan, 3-5 yılda bir ortaya çıkan Şebap güvercinlerinin değeri 150- 200 bin liraya kadar çıkıyor" diye konuştu.

MİLİMETRİK FARKLA ASTRONOMİK FİYAT FARKI

Federasyon yönetiminde yer alan Fırat Uğurlu, festivalde 225 güvercinin yarıştığını, yaklaşık 850 kişinin yarışmaya katıldığını söyledi. Yarışmadaki kriterler hakkında bilgi veren Uğurlu, "Kürenk, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) olarak erkek, dişi, postlu ve pullu gibi kategorilere ayrıldı. Özellikleri, standartları federasyon tarafından sabitlendi. Gagası, gözü, göğsünün kınası, pul- paça ve kuyruk yapıları farklılık gösterir. Biz her kuşu birbirinden ayırabilecek sevdaya sahibiz. Milimetrik farklılıklarla astronomik fiyat farklılıkları oluşturur. Bu güvercinlere harcadığımız emeğin fiyatı yok" diye konuştu.

GÜVERCİNLERE ÖZEL BAKIM

Bursa 'dan yarışmaya katılan Gürhan Çay 'ın 2 güvercini, Kürenk erkek ve kürenk dişi kategorilerinde birinci oldu. Güzellikleriyle yarışmaya damga vuran güvercinleri besleyen Çay, "Kürenk erkek güvercini daha yavruyken satın aldım. Kürenk dişi güvercin ise kendi kümesimde çıkan yavruydu. 2 ay önceden hazırlık çalışmalarına başladım. Güvercinleri özel bakıma soktum. Çocukluğumdan beri severek yaptığımız, stresimizi attığımız bir hobi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılımcılar görüntü

Güvercinlerden görüntü

Kafeslerden görüntü

Yarışa katılan güvercinler

Röp. Şebap Güvercin Federasyonu Kurucusu Mustafa Kale,

Röp: Fırat Uğurlu

Röp: Gürhan Çay

Birinci olan güvercinden görüntü

Güvercinlerden genel detay

Ödül töreni detay

DHA Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

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Malatya'da üretilen 'mor ekmek' ilgi görüyor

Dünyada, ilk olarak Malatya'da üretilmeye başlanan 'mor ekmek' vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. 12 yıllık araştırmalar sonucu, mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılmasıyla oluşan mor ekmeğin besin değerinin de yüksek olduğu belirtiliyor.

İstanbul Üniversitesi, Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin 12 yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin imalatı Malatya'da başladı. Mormiks denilen bir maddeden üretilen mor ekmeğin yanı sıra, poğaça, simit, baklava, kurabiye ve kuru pasta gibi birçok başka unlu mamul de yapılıyor. Malatya'da bir firma tarafından ilk kez üretilen mor ekmek vatandaşların ilgisini çekerken, Malatya'nın yanı sıra Ankara'da da satışa sunuldu.

MOR MEYVE VE SEBZELERDEN ELDE EDİLEN ANTİOKSİDANLAR KATILIYOR

Gıda Mühendisi Onur Palut, İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin sorumlusu Prof. Dr. İhsan Kara ve 19 kişilik ekibiyle mor meyve ve sebzelerden elde edilen antioksidanların hamura katılımıyla oluşan ekmeğe 'mor ekmek' adını verdiklerini kaydederek, "Bu mor meyve ve sebzelerde alınan renk pigmentlerinin ekmeğe katılmasıyla oluşan bir renk. Kesinlikle kimyasal bir renklendirici değildir. Bu antioksidan üzerine birçok bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilim adamları bunun faydaları üzerine yoğunlaşmışlardır. Tüketicilere özellikle belirtmek isteriz ki mor ekmek bir ilaç değildir. İnsanlar doktor tedavilerini kesinlikle aksatmamalıdırlar, glüten içermektedir. Gluten hassasiyeti ve çölyak hastalığı olanlar bu ekmeği tüketemezler. Ekmeğin içi ve dışı tamamen mor renkten oluşmakta. Bu da mor meyve ve sebzelerden alınan antioksidan özelliğindendir. Kesinlikle içerisinde kimyasal hiçbir şey yok. Zaten bu çalışma dünyada ilk defa Malatya'da yapıldığı için çok yoğun bir ilgi var. Aşırı şekilde insanların teveccühüyle karşılaşıyoruz. İnşallah artarak bütün ülkeye yayılmasını, tüm insanlara ulaştırabilmeyi ümit ediyoruz. Normalde bunun içine konulan antioksidan dünyada fonksiyonel gıda olarak geçmekte. Bu ise bazı ülkelerde zorunlu olarak devlet politikası haline getirilmiş. Direkt gıdaların içerisine katılımı zorunlu hale getirilmiş. Bizler Türk milleti olarak ekmek tüketmeyi çok sevdiğimiz için profesörlerimiz ekmeğin içerisine katmayı uygun görmüşler. Şu an için dünyada ilk olarak biz üretiyoruz" diye konuştu.

'KİMYASAL YOK'

Mor ekmeği dünyada ilk kez Malatya'da üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Yılmaz üretime geçiş süreçlerini şöyle anlattı:

"Bir yakınımızdan, İstanbul'da çok uzun yıllardır böyle bir ekmek üzerinde çalışma yapıldığını öğrendik. Biz de hemen İstanbul'a, çalışmayı yapan profesörün yanına gittik ve çalışmalarını yerinde inceledik. 9-10 tane laboratuvarları inceledik, gözümüzle gördük. Biz önce mormiksi çevredeki arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, yakın müşterilerimize tattırdık. 1 hafta- 10 gün sonra gelen yorumlar o kadar mutlu etti ki bizi. Ekmeği yedikten sonra kendilerini çok daha dinç hissettiklerini, çok daha iyi hissettiklerini söylediler. Sonrasında gerçekten çok daha iyi oldu. Bu da bizi sevindirdi tabi, üretmeye karar verdik ve ürettik. Çalışanlarımız ve biz kendi evimizde mor ekmekten başka bir şey yemiyoruz. İlk önce yiyenler şaşırdılar. 'Boya mı' diye soranlar oluyor ama kesinlikle kimyasal yok. Meyvelerde, sebzelerde, hastalıklarla mücadele eden hücrelerin saflaştırılmış, alınmış halidir mormiks. Bunların kabuğunu kaynatayım iyi gelecek diye de bir şey yok" dedi.

MORMİKS NEDİR?

Prof. Dr. İhsan Kara, mor ekmeğin özelliklerini ve faydalarını ise şöyle anlattı:

"Mormiksin şeker düzeyini baskılamakta olduğu, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarlar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, kol ve bacak uyuşmaları, alzheimer ve diğer unutkanlık hastalıklarına karşı büyük başarılar elde ettiği iddia ediliyor. Ayrıca, Japonya ve birçok ülkede mormiksin vücut onarımına katkı sunduğu düşüncesiyle zorunlu olarak birçok gıdaya katıldığı belirtiliyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA,