DHA YURT BÜLTENİ-8

1)SELDE ÖLEN ANNELERİ İÇİN DUA ETTİLER

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitiren Fatma Töngel (42) için annesinin Akçakoca'daki evinde helallik alındı. Fatma Töngel'in sel felaketi sırasında anneannesinde olan kızı İrem (10) ve oğlu Mertcan Töngel (7), annesinin tabutu başında dua etti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından dün cansız bedeni bulunan Fatma Töngel'in cenazesi sabah saatlerinde Düzce'ye bağlı Döngelli Köyü'ndeki annesi Ayşe Öztürk'ün evine getirildi. Fatma Töngel'in yakınları evin önünde gözyaşı döktü. Anne Ayşe Öztürk'ü yakınları teskin etti.

2 ÇOCUĞU ANNEANNESİNDEYMİŞ

Fatma Töngel'in sel felaketi yaşandığı gün eşi Cengiz Töngel(53) ve küçük oğlu Kaan Töngel (3) ile birlikte olduğu, diğer çocukları Mertcan ve İrem'in annesi Ayşe Öztürk'ün evine bıraktığı öğrenildi. Sel felaketini yaşamayan Mertcan ve İrem Töngel, annelerinin tabutu başında dua etti. Fatma Töngel'in cenazesi duaların okunması ve helallik alınmasının ardından amcasının evinin bulunduğu Küpler Köyü'ne götürüldü. Töngel'in cenazesinin öğle namazının ardından köy camiinde kılınacağı belirtildi.

Kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

2)DİĞER SÜRÜCÜ DE ÖLDÜ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Ali Şirin (61) de kaldırıldığı hastanede öldü.

Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),

3)KADİFEKALE'DE ÜRETİCİ PAZARI AÇILDI

İZMİR'in Konak ilçesindeki tarihi Kadifekale'de, surların içinde kurulan 'Pagos Üretici Pazarı' açıldı. İsmini Kadifekale'nin antik dönemdeki ismi 'Pagos'tan alan üretici pazarının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, özellikle kadınların ürettiği ürünleri satışa sunacağı bu pazarların sayısını arttıracaklarını söyledi. 'Belediye ana' söylemini kullanarak İzmir'in her yerini ana şefkatiyle donatmak istediklerini dile getiren Soyer, "Kadifekale'nin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bütün İzmirliler buraya akacak" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticinin ürünlerini doğrudan İzmirli ile buluşturmak ve şehrin en önemli değerlerinden Kadifekale'yi yeniden kente, kentliye ve turizme kazandırmak amacıyla, surların içinde, Pagos Üretici Pazarı kurdu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği açılışa CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve ilçe belediye başkanları ile birlikte üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Soyer ve protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak üreticilerin sorunlarını dinledi.

Açılışta yaptığı konuşmada Kadifekale'yi hak ettiği değere kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öncelikli hedeflerinin kaledeki tarihi ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Yerel seçimlerden önce İzmir için açıkladıkları projeleri hatırlatan Soyer, 3'üncü cemre başlığıyla açıkladıkları proje tanıtımını Kadifakale'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce sözünü verdikleri Pagos pazarında Kadifekaleli kadınların ürettiklerinin izmirlilerle buluşacağını anlatan Soyer, "Kadınlarımıza ev içinde temizlik yapmak, yemek yapmak, çocuk ve yaşlı bakma gibi görevler yükleniyor. Ancak onların sorumlulukları bunlarla sınırlı değil. Kadınların olmadığı yaşam alanları eksiktir. Bugün ülkemizde kadının öncü rolu göz ardı ediliyor. Kadının rolünün olmadığı toplum parçalanmaya mahkumdur" dedi. Kadınların yaşamın her alanında olduğunu göstermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın şoför istihdamına ağırlık verdiklerini ifade eeden Başkan Soyer, kısa bir süre içinde kadın şoförlerin göreve başlayacağını açıkladı. Pagos Üretici Pazarı'nda üreticilerin aracısız biçimde tüketiciyle buluşacağını anlatan Tunç Soyer şöyle devam etti:

"Bu pazarların sayıları artacak. Her ilçede bu pazarlardan açacağız. Kadınlara fırsatlar vererek bizlere değer katmasını ve İzmir'i büyütmesini sağlayacağız. Siyasetçiler devlet kavramı üzerinden toplumu şekillendirir. Biz ise 'belediye ana' söylemini kullanıyoruz. İzmir'in her yerini ana şefkatiyle donatacağız. İzmir'de tarihi değişimi başlatıyoruz. Ana üreten kadındır. Çocukluğumda Kadifekaleye gelir ve turistlerle konuşurdum. O yıllarda Kale turist otobüsleriyle doluydu. Şimdi Kale'nin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik edeceğiz. Bütün İzmirliler buraya akacak. Haydi şimdi pamuk eller cebe. Alışveriş zamanı. Üretici kadınlarımızın ürettiklerini evlerimize taşıyacağız. Her şey çok daha güzel olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle el ele hep beraber daha güzel bir İzmir yaratacağız. İzmirlilere sesleniyorum; bizim kolumuza girin, desteğinizi esirgemeyin, sizi mahçup etmeyeceğiz."

Başkan Soyer konuşmasının ardından, yöresel kıyafetler giyerek meydanda testi kırdı. Her cumartesi kurulacak Pagos Üretici Pazarı'nda 33 tarımsal kalkınma kooperatifi ile birlikte Kadifekale'den 90 kadın üretici ürünlerini satışa sunacak. Pazarda zeytinyağı, sebze meyve ve süt ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar çok sayıda ürüne ulaşılabilecek.

4)DOMATESTE HASAT ZAMANI

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki 13 bin dekar alanda ekimi yapılan salçalık domateslerin hasadına başlandı. Ürünün fabrikalara ulaşmasıyla, salça ve ketçap fiyatlarının düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin önemli domates üretim merkezlerinden Salihli Ovası'nda salçalık domatesin ilk hasadı, Yeşilova Mahallesi'nde yapıldı. Üretici Hüseyin Ergil tarafından yetiştirilen ürünün ilk hasadına, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da katıldı. Hasat öncesi, sezonun bereketli olması için kurban kesildi. Salihli Ovası'nda geçen sezona göre salçalık domates ekiminin neredeyse iki katına çıktığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Yalvaç, "Geçen yıl 7 bin dekar domates ekimi yapılırken bu yıl Salihli Ovası'nda 13 bin dekara domates ekildi" dedi. Marketlerdeki salça ve ketçap fiyatlarının geçen yılkı ürün rekoltesinin düşük olmasından dolayı yüksek olduğunu belirten Yalvaç, "Salihli Ovası'ndan yapılacak domates hasadı, fabrikalara ulaşacak. Bu elde edilen verimden sonra market ve bakkallardaki salça ve ketçap fiyatları düşer. Tüm vatandaşlarımız en güzel, en tatlı ve lezzetli salça ve ketçapları daha ucuz fiyata alıp, afiyetle yerler" dedi.

ÜRETİCİ VE TÜCCAR MEMNUN DEĞİL

Tüccar Doğan Dinçel ise, "Salçalık domateste hasat başladı. Ancak fabrikalar alım konusunda bir adım atmıyor, hep geri adım atıyor. Şu an hasadın başlamasına rağmen fabrikalarının kapılarını açmayıp, üretime geçmiyor. Dolayısıyla da üreticimiz sorun yaşıyor" dedi. Maliyetlerin yüksek, fiyatların ise düşük olduğunu vurgu yapan Dinçel, "Üreticimizin kazanması için, hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ürünün tarlada kalmaması için mücadele ediyoruz. Sezonun yeni yeni başlıyor olmasına rağmen domates fiyatları şu an kilogramda 42-43 kuruş bandında yer alıyor. Bir dekar domatesin maliyeti 4 bin lirayı geçiyor. Üreticimiz fiyat konusunda çok mağdur durumda" dedi.

100 dekar salçalık domates ektiğini belirten üretici Hüseyin Ergil ise, "Dekar başına 10 ton verim var ama fiyatlardan memnun değiliz. İnşallah bundan sonra fiyatlar iyi olur ve üreticinin yüzü güler" dedi.

5)OTOBÜSE ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, otobüse arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Narlı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Metin Alca (45) yönetimindeki 31 B 7860 plakalı kamyonet önünde ilerleyen Şükrü Y.'nin kullandığı 34 HU 7410 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, ön bölümü hasar gören kamyonetin sürücüsü Metin Alca yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Alca, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

6)SALDA GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ İHALESİ 29 TEMMUZ'DA

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde beyaz kumları deniyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü kıyısına yapılacak Millet Bahçesi ihalesi 29 Temmuz'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nde bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi. Beyaz kumlarıyla ilgi çeken Salda Gölü, yerli ve yabancı tatilciler için çekim merkezi olmaya devam ediyor. 'Türkiye'nin Maldivleri' ve 'Saldivler' olarak adlandırılan 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin 3'üncü en derin Gölü Salda'nın kıyısına Millet Bahçesi yapılması için 29 Temmuz'da ihaleye çıkılacak.

Budur Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, bu yıl ülke genelinde turizm hareketliliğinin çok yüksek olduğunu, Burdur'un bundan çok daha yüksek düzeyde pay aldığını söyledi. Bunun rakamlara da yansıdığını belirten Vali Şıldak, "Yapılan turizm yatırımlarını, yaptığımız ilavelerle, estetik düzenleme ve altyapı çalışmalarıyla daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Vali Şıldak, bu kapsamında Yeşilova ilçe merkezine 4, Burdur'a ise 60 kilometre uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik yapıya ve yaklaşık 44 kilometrekare alan sahip Salda Gölü kıyısına Millet Bahçesi yapılacağını kaydetti. Beyaz Adalar ile Belediye Halk Plajı bölgesinde inşa edilecek Millet Bahçesi ihalesinin TOKİ tarafından yapılacağını belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti: "Salda Gölü Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu zaten başlı başına gölün korunması ve temiz kalması için en garantili sistemi ifade ediyor. Bu sistem sayesinde hem korunan, temiz kalan hem de turizme hazırlanan bir Salda'yı önümüzdeki yıldan itibaren çok daha iyi seviyede göreceğiz. Ama bu yıl zaten bunu sağladık. Millet Bahçesi ve Halk Plajı yaklaşık 150 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Tamamen ahşap imalatlarla çevreye saygılı, en küçük bir çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde özenli bir mimari ve projelendirmeyle burada hizmet verecek. Bu anlamda hiç bir sorun yaşamayacağız. Salda Gölü her zaman temiz kalacak."

SALDA'YA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Salda Gölü'nün ziyaretçi rekoruna da koştuğunu kaydeden Şıldak, "Hem 'Beyaz Adalar' dediğimiz bölgede hem de Milli Parklara ait tabiat parkı alanındaki otopark giriş sayılarına bakarsak haziran ayı başından itibaren 300 binden fazla ziyaretçi geldi. Bu sayıya Doğanbaba tarafı ve diğer müstakil giriş noktalarındaki giriş sayıları dahil edilmemiştir. Dolayısıyla bu rakamlara ve gelişmelere baktığımızda en az 1 milyon kişinin Salda Gölü'nü ziyaret edeceğini, il geneli ziyaretçi sayımızın ise 1,5 milyonu bulacağını çok rahatlıkla söylüyoruz. Şu an itibarıyla Salda Gölü'nün diğer bütün noktalarını esas aldığımızda 1 Ocak'tan bu yana 400- 500 bin ziyaretçinin gölü ziyaret ettiğini söyleyebiliriz" dedi

7)TORUNLARI İÇİN BESLEDİĞİ 'MİNNOŞ'U ZEHİRLEDİLER

ANTALYA'da, torunları için beslediği 'Minnoş' adını verdiği kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü öğrenen emekli İbrahim Çolak, büyük üzüntü yaşadı.Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki bir apartmanın odunluk merdivenlerinde ölü kediyi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, zehirlendiğinden şüphelendikleri kedinin sahibini araştırdı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen kedinin sahibi işçi emeklisi İbrahim Çolak, kedisini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kediyi 3 aylıkken torunları için sahiplendiğini söyleyen İbrahim Çolak, "Torunlarım 'Minnoş' adını verdiğimiz kediyi çok sevmişti. Onlar sevdikleri için besledik, büyüttük. Her akşam eve alıyorduk. Sabah da hava alsın diye dışarıya salıyorduk. Bugün zehirlemişler" dedi.

Kediyi bulan apartman sakini, ikinci katta oturduğunu belirterek, "Kediyi bu halde görünce öldüğünü anladım. Bundan iki gün önce bazı komşularımız kedinin miyavlamasından rahatsız olduklarını söylemişler. Ardından iki yavru kedi zehirlenmiş, birinin durumu kötüymüş. Kedi sahipleri o kişiden şikayetçi oldu. Bir gün sonra da bu kedi zehirlendi. Bu bir tesadüf olamaz. Ben de kedi besliyorum. Hepimizin hayvanları tehlike altında" diye konuştu. Polisin tutanak tutmasının ardından kedi, İbrahim Çolak ve komşularının yardımıyla gömüldü..

8)KAMYON TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonun traktöre arkadan çarptığı kazada şoför Hasan Karatabak (46) öldü. Traktör sürücüsü Mehmet Ali Şirin (61) ise ağır yaralandı. Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Buldan- Alaşehir karayolunun 21'nci kilometresinde meydana geldi. Buldan'dan Alaşehir yönüne rampa aşağı inen Hasan Karatabak (46), yönetimindeki yem yüklü 03 AAS 436 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini yitirdi. Karatabak'ın kullandığı kamyon, önünde giden Mehmet Ali Şirin'in (61) yönetimindeki 20 RP 382 plakalı traktöre arkadan çarparak devrildi. Kamyon şoförü Karatabak, kaza yerinde öldü. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Şirin ise ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Şirin'in sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazada yola saçılan hayvan yemi, karayolu ekiplerince temizlendi. Karatabak'ın cenazesi ise morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

9)GELİN ARABALI KUYUMCU SOYGUNCUSUNA 17 YIL HAPİS CEZASI

Bursa'da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu, hücum yeleği ve kalaşnikof tüfekle soyma girişiminde bulunan Mehmet Özdoğan, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında ifade veren sanık Özdoğan, "Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanım" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde geçen eylül ayında Gürsel Durmuş"a ait kuyumcuya gelin arabası gibi süslediği 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen Mehmet Özdoğan, elindeki kaleşnikof tüfek ile soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), soygun girişimini önlemek için Mehmet Özdoğan'ın üzerine atladı. Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede sırasında, uzun namlulu silahın ateş alması sonucu işyeri çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına el konulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HAVAYA ATEŞ ETMEYE GİTTİM'

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması süretiyle yağmaya teşebbüs', 'nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'mala zarar verme', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından dava açılan Mehmet Özdoğan, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Özdoğan, taraf avukatları ile Öznur Topçu ve kuyumcu Gürsel Durmuş katıldı. Olay sırasında üzerinden hücum yeleği, uzun namlulu silaha ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu mermi, 2 adet biber gazı çıkan Mehmet Özdoğan, "Suça yönelik kastım yoktu. Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanımö dedi. Öznur Topçu ve Gürsel Durmuş'un şikayetçi olduğu duruşmada mahkeme heyeti sanık Mehmet Özdoğan'ı 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay ve ruhsatsız silah (kalaşnikof) bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplam, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

