DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Diyarbakır'da terör oprerasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Mucahit CEYLAN- DİYARBAKIR -DHA

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Çorlu Deresi'nin kirli aktığı mahallede sağlık taraması

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden geçen Çorlu Deresi, çevreyi kirletmeye ve ağır kokular yaymaya devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları sağlık taramasından geçirirken, Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, derenin çevreye hastalık yaydığını öne sürdü. Tuncay, "Çorlu Deresi kötü koku yaymakla beraber burada yeni doğumlarda gerçekleşiyor. Yeni doğumlar gerçekleştiğinde aileler çocukları daha sağlıklı bir yerde büyüyebilsin diye, kendi evlerini satmaya da başladı. Aileler evlerini satıyorlar, fakat alıcı da yok" dedi.

Trakya'da, Ergene Nehri'nin önemli kollarından kirliliği ile gündemde olan Çorlu Deresi, çevreye ağır kokular yaymaya devam ediyor. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Çorlu Deresi'nin geçtiği Sağlık Mahallesi sakinlerinden bazıları, çevre kirliliği nedeniyle, çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için evlerini satışa çıkardı ancak kirlilik nedeniyle evlere alıcı çıkmıyor.

SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahallede kurulan seyyar istasyonlarla vatandaşları sık sık sağlık kontrolünden geçiriyor. Sağlık Mahallesi Muhtarı Turgut Şentürk, yıllardır atıklar nedeniyle kirli akan ve çevreye ağır kokular yayan dere dolayısıyla halkın, başta muhtarlık olmak üzere ilgili yerlere şikayetlerde bulunduğunu anlattı. Dere çevresindeki mahallede 13 bin kişinin yaşadığını söyleyen Şentürk, "Ergene Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen kanser tarama aracı, mahallemizde hizmet vermektedir. Vatandaşın yoğun ilgisi var. Bölgemiz kanserojen bölge olduğu için insanların buna ihtiyacı vardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallede resmi olarak 13 bin kişi yaşıyor. Yoğun bir ilgi var diye düşünüyorum. Şikayetler geliyor. Dereye yakın olan mahallemiz, Dere Birinci Sokak'ta yaşayan az insan kaldı. ya tedavi görüyorlar, ya da rahmetli oldular. Bizim de tabi daha önce dere ile alakalı çeşitli şikayetlerimiz oldu. Bize gelen sözler ve vaatler vardı. Hiçbiri tutulmadı. Halen dere açıktan akıyor ve halen tehlike arz etmeye devam ediyor. İlgili müdürlere, bakanlara sesleniyorum, lütfen biraz daha duyarlı olalım" dedi.

Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay ise derenin yaydığı hastalıklar nedeniyle bölgede akciğer kanserinin yüksek olduğunu öne sürdü. Kirli Çorlu Deresi'nin Trakya'nın ortasından geçen yine atıklar nedeniyle kirli akan Ergene Nehri'nin önemli kolu olduğunu belirten Tuncay, sorunun tüm Trakya'ya yayıldığını söyledi. Çorlu Deresi'nin temizlenmesi için yıllardır mücadele verdiklerini anlatan Tuncay, "Bölgemizde yapılan, kurulması planlanan arıtma tesisleri var. Arıtma tesisleri şu an sadece inşattan ibarettir. Akan dere zift renginde siyah su. Bu her gün akmakta, bunun sağlığımızı etkilediği çok ortadadır. Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi'ndeki kayıtlara göre şu anda kanser hastalıkları bir hayli yüksek olduğu görünmekte olup, akciğer kanseri oranında artışlar gözükmektedir" dedi.

'KOKU YAZ KIŞ VAR'

Derenin yaydığı ağır kokunun yılın 12 ay sürdüğünü ifade eden Tuncay, "Ama yaz aylarında daha da çok gözükmekte. Çünkü yazları biliyorsunuz sıcaklık artışı ile sular daha fazla akıyor ve evlerdeki pencereler açılamaz hale geliyor. İnsanlar gece uyuduklarında sabah sanki üstünde bu derenin kokusunu hisseder haldeler" ifadelerini kullandı.

Bölge halkının dere nedeniyle evlerini satmaya çalıştığını, ancak satamadığı söyleyen Tuncay, "Çorlu Deresi kötü koku yaymakla beraber, burada yeni doğumlar da gerçekleşiyor. Yeni doğumlar gerçekleştiğinde aileler, çocukları daha sağlıklı bir yerde büyüyebilsinler diye kendi evlerini satmaya da başladılar aslında. Çünkü, yayılan kötü kokunun çocukların gelişimini engellediğini düşünüyorlar. Hastalıkla daha yüz yüze geldiğini düşünüyorlar. Aileler evlerini satıyorlar, fakat alıcı da yok. Çünkü Çorlu Deresi tamamen buradaki portföyü öldürmüş vaziyette" diye konuştu.

'ARTIK ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Sağlık Mahallesi'nde 33 yıldır yaşayan ve babasını kanserden kaybeden Berna Palabıyık, Çorlu Deresi'nin kirliliğinin her geçen yıl arttığını ve özellikle yaz aylarında dayanılmaz bir koku yaydığını söyledi. Palabıyık, "Biz bu mahallenin yerlisiyiz. Yıllardır burada yaşıyoruz. Benim babam rahmetli oldu. Babam burada yüzdüklerini, balık tuttuklarını ve eğlence piknik amaçlı buraya geldiklerinden bahsederdi bize. Ama dere yıllar içerisinde daha da bozuldu ve artık son birkaç yıl içerisinde insanların ölümüne sebebiyet vermeye başladı. Aslında çok uzun yıllardır bu dere ile ilgili belli mücadeleler veriliyor, ama hepsi bir noktaya kadar. Ancak belirli bir noktadan sonra ise duruyor. Şu anda mahallede ani ölümler, kanser hastalığı aşırı derece yaygınlaşmış vaziyette ve artık grip gibi oldu. Benim annem yedi yıllıdır kanser hastası, ailemdeki herkes bu dertten muztarip, tedavi görüyor. Ben kendim de ameliyat oldum. Bu dere ile ilgili olarak biz bir çözüm istiyoruz. İnsan hayatının yaşaması için gerekli olan nefesi almak ve maalesef ki biz bu mahallede nefes alamıyoruz" dedi.

'HAYVAN ÖLÜMLERİ DE ARTTI'

Hayvancılık yaptıklarını ve hayvan ölümlerinin de arttığını ifade eden Palabıyık, "Hayvanlarda son zamanlarda sebepsiz ölümler var. Her şeyleri tam olmasına rağmen, tüm ilaçları verilmesine rağmen ölüyorlar. Bu dere zehir saçıyor. Hayvanlar buradan su içiyor, insanlar bunların etleriyle, sütleriyle besleniyorlar. Artık buna bir dur denmeli ve çözüm bulunmalı. Biz daha yaşanılabilir bir Ergene istiyoruz. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Burada hiçbir şekilde nefes alamıyoruz. Yaşadığımız yerde cam kapı açamıyoruz. Artık biz nefes almak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Siyah Akar dereden detaylar

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Kent Konseyi başkanı Ercüment Tuncay ile röp.

-Mahalle sakini Berna Palabıyık ile röp.

-Derenin çevresindeki evlerden görüntü

-Mahalle Muhtarı Turgut Şentürk ile röp.

-Sağlık taraması yapılan araç

-Muayeneye katılan vatandaşlar

-Detaylar

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Yaşlı adamı, tuvalet tartışmasında vurmuş

Konya'da sokakta yürüyen Enver Yeşilova'yı (62), tüfekle kasığından vurarak ağır yaralayan Abdulsamet A.(24) polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarından olaydan yarım saat önce bölgeye gelerek beklediği belirlenen saldırgan, Yeşilova'yı yolda tuvaletini yaparken görüp, uyarması üzerine çıkan tartışmada ava gitmek için yanına aldığı tüfekle vurduğunu ileri sürdü.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan kaçarken, kasığından vurularak ağır yaralanan Yeşilova,Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yeşilova, tedaviye alındı.

PUSU KURMUŞ

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, başında kapüşon bulunan, yüzünün ağız bölgesi sarılı şüphelinin, olaydan yaklaşık yarım saat önce bir inşaat alanına gelerek beklemeye başladığını, pusu kurarak, olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

AVA GİTMEK İÇİN TÜFEĞİ YANIMA ALDIM

Şüphelinin kaçış güzergahında da inceleme yapan polis, saldırganın yakalanmamak için kıyafet değiştirdiğini belirledi. Kısa sürede de girdiği evi tespit etti. Yapılan operasyonla Abdulsamet A. olduğu ortaya çıkan saldırgan yakalanarak, gözaltına alındı. Abdulsamet A., sorgusunda "Spora gitmek üzere evden çıktım. Spordan sonra da ava gideceğim için tüfeği de çantama koydum. Yolda yürürken birinin tuvaletini yaptığını gördüm. Sözlü olarak uyardım. Aramızda tartışma çıktı ve bana küfürlü konuştu. Bunun üzerine tüfeği çıkartıp, ateş ettim" dedi. Saldırgan, olayı planlamadığını ileri sürdü.

Abdulsemet A. sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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Olay yerinden detaylar

Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Polis, firari hükümlüyü sosyal medyada kadın hesabı açarak yakaladı

Edirne'de polis, çeşitli suçlardan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yaşar Deviren'i, kadın adıyla sahte Instagram hesabı açıp, iletişime geçerek, buluşma noktasına çağırıp yakaladı.

Edirne polisi, çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan Yaşar Deviren'i yakalamak için harekete geçti. Ekipler Devrine'in hem Edirne'de, hem de Tekirdağ'da kaldığını tespit etti. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Yaşar Deviren, belirlenen her iki adreste de bulunamadı.

POLİS, KADIN ADIYLA SAHTE HESAP AÇTI

Polis, Yaşar Deviren'in Instagram hesabı açtığını tespit etti. Ekipler Deviren'i yakalamak için kadın adıyla sahte Instagram hesabı oluşturdu. Bu hesaptan arkadaş olup konuşmaya başlayan polis, bir süre sonra buluşmak için Deviren'i Edirne'de bir alışveriş merkezine çağırdı. Tekirdağ'dan aracıyla internetten konuştuğu, kadın sandığı kişiyle buluşmak için kente gelen Yaşar Deviren, aracının önünü kesilerek yakalandı. Gözaltına alınan Yaşar Deviren'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik kamerası)

-Yaşar Deviren'in aracıyla kaçmaya çalışması

-Polisin aracın önüne geçmesi

-Aracı durdurması

-Zanlıyı yakalaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Burnu parçalanan kediye estetik operasyon

Osmaniye'de hayvansever Selda Kafalı, sokakta bulduğu üst dudağı ve burnu parçalanmış dişi sokak kedisine şifa aradı. Ameliyat edilen kedinin, ilerleyen günlerde yeniden koku alabileceği ve rahatlıkla yemek yiyebileceği kaydedildi.

Kadirli ilçesinde hayvansever ev hanımı Sevda Kafalı, ilçedeki Kabasakal Parkı içerisinde yüz kısmı yaralanmış bir kediye rastladı. Trafik kazası sonrası sonucu üst dudağı ve burnunun parçalandığı tahmin edilen kediyi yanına alan Kafalı, tedavisi için kent merkezine götürerek şifa aradı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile irtibata geçen Kafalı'nın başvurusu sonucu, kedi tedaviye alındı. Ameliyat edilmesine karar verilen kedinin, Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala'nın 2 saat süren operasyonu sonucunda dudağı ve burun kısmı ameliyat edildi.

Evinin bahçesine sakat, engelli ve hasta hayvanlar için bir alan yaptığını anlatan Selda Kafalı, "Burada sokaktan gelen 30'a yakın hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptırmaya çalışıyorum. Kadirli'nin en sevilen parklarından Kabasakal Parkı'nda kedimizin burnundan yaralandığını duydum ve duyarsız kalamadım. Yaşadığım ilçedeki veteriner hekimlere götürdüğümde kediye yapacak bir şeylerin olmadığını ifade etiler. Kent merkezine getirerek tedavi ettirdim. Kedimiz iyileştikten sonra bulunduğu ortama tekrar bırakacağım. Çünkü Kabasakal Parkı, bu kedimizin evi" dedi.

ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLECEK

Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise, burnu ve dudağı ortadan ikiye ayrılan kedinin operasyonunu titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "Bu operasyon kedimizin için estetikten ötedir. Çünkü kediler koklayamazlarsa beslenmezler. Bundan ötürü burun deliklerine özel aparatlar yerleştirerek, operasyonu bitirebildik. Artık için burnundan nefes alıyor. Ameliyat sonrası ödemler de geçtikten sonra daha rahat nefes alacağını düşünüyor, daha mutlu bir hayat sürmesini diliyoruz." dedi.

Yaralı kedinin tedavisi için yardımcı olduklarını ifade eden Ali Laçinbala ise, HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok kentinde medikal malzeme, kuru mama ve bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kar amacı gütmeyen gönüllü bir kuruluş olduğunu belirterek, destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kedinin parçalanmış burun kısmı (Mozaik atılabilir)

-Farklı açıdan kedinin yüz kısmı veteriner hekim eliyle tutarken

-Burun kısmının bez ile silinmesi

-Veteriner hekimlerin birlikte operasyonu yapmaları

-Dikiş atılması

-Burun deliklerinin aparatla temizlenmesi

-Kedinin sırt kısmından deri altı iğne vurulması

-Ameliyat sonrası dikişli hali

-Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit konuşması

-Ev Hanımı Sevda Kafalı ile röportaj

-HAYTAP Temsilcisi Ali Laçinbala konuşması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Çaldıkları altınları satarken güvenlik kameralarına yakalandılar

Mersin'de bir evden içerisinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çaldıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si ile şüphelilere altınların satışı konusunda yardım eden G.Y. tutuklandı. Şüpheliler, altınları sattıkları kuyumcu dükkanında güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya karışan diğer 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Mersin'de 1 Aralık günü Ş.A. ve M.A. çiftinin evinden, içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik para kasası çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden, olayı gerçekleştirenlerin V.Y., C.Y., A.Y. ve Ö.U. olduğu saptandı. Harkete geçen ekipler, şüphelilerin Tarsus ve İskenderun'daki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Tarsus'ta V.Y. isimli şüpheli, evinde çalınan 1 bilezik ve bin 800 TL para ile yakalandı. İskenderun'da ise C.Y. ile altınların satışında kendilerine yardım eden G.Y. gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

İlçede, şüphelilerin altınları sattığı kuyumcu dükkanı tespit edildi. C.Y., A.Y., Ö.U. ile kendilerine yardım eden G.Y.'nin altınları satarken rahat tavırları, kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, A.Y. ile Ö.U.'nun yakalaması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların altınları bozdurması

-Altın karşılığı para almaları

-Zanlıların emniyetten çıkartılması

-Polis aracına bindirilmeleri

-Adliyeye götürülmeleri

-Emniyet tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,