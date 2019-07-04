Son Dakika Haberleri: Dikili ve Foça'da 153 kaçak göçmen yakalandı
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Dikili ve Foça'da 153 kaçak göçmen yakalandı

12 dakika önce

İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 153 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Dikili ve Foça'da 153 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 153 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Dikili ilçesinin kırsal Kabakum Mahallesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, geçen salı ve çarşamba günü 3 ayrı lastik bot belirledi. Durdurulan lastik botlardaki 42'si Afganistan, 12'si Irak, 19'u Suriye, 20'si Kongo, 10'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Filistin, 6'sı Cezayir, 2'si Yemen, 1'i Kenya ve 1'i Tanzanya uyruklu olmak üzere toplam 121 kaçak göçmen yakalandı. 46'sı erkek, 29'u kadın ve 46'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi.
Foça ilçesinde ise dün sabah, Sahil Güvenlik mobil radarı, lastik botla ilerleyen bir kaçak grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurdu. 19'u Suriye, 8'i Kongo, 2'i Eritre, 2'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. 9'u erkek, 12'si kadın ve 11'i çocuk olan kaçak grubu kıyıya getirildi.
Her iki ilçede yakalanan toplam 153 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
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