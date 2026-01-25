Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış - Son Dakika
Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış

Katilin kan donduran planı deşifre oldu! Dilan'ı vahşice öldürüp not bile yazmış
25.01.2026 09:55
İzmir'de evinde asılı halde bulunan 18 yaşındaki Dilan Geyik'i, sevgilisi Mustafa Bingöl'ün öldürdüğü ortaya çıktı. Bingöl'ün pet şişe ile açtığı kapıdan eve girdiği, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar gibi göstermeye çalıştığı, intihar notunu da kendisinin yazdığı tespit edildi. Tutuklanan Mustafa Bingöl, cezaevinde intihar etti.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 4303 Sokak'ta yer alan bir evde 12 Aralık 2025 tarihi saat 11.00 sıralarında vahşet yaşandı. İntihar ihbarı üzerine verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DEMİRE ASILI HALDE BULUNDU

Polis ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Dilan Geyik'i (18) holdeki demire asılı buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Geyik'in öldüğü belirlendi. Dilan Geyik'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı uzman ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile ip ile bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu.

SEVGİLİSİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Dilan Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün ifadesine başvuruldu. Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. Cinayet Büro Amirliği ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanan deliller, muhafaza altına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Toplanan deliller detaylandırılmak üzere Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce kurulan özel ekibe teslim edildi.

"1 KEZ GELDİM" DEDİ, EVE 4 KEZ GİRİP ÇIKMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmalarında; 40'ın üzerinde güvenlik kamerası ve yaklaşık 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından toplam 450 saatlik görüntü izlendi. Şüpheli Mustafa Bingöl'ün ve aracının hareketleri incelendi. Bingöl'ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine ifadesinde olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkanında olmadığı, o saatlerde binanın içinde yaklaşık 1 saat bulunduğu tespit edildi. Mustafa Bingöl, 20 Aralık'ta gözaltına alındı.

GENÇ KIZI BOĞUP İNTİHAR MEKTUBU YAZMIŞ

Ayrıca İzmir Bölge Kriminal Müdürlüğü ekipleri, Geyik'in intiharından önce bıraktığı değerlendirilen intihar notunun da Bingöl tarafından yazıldığını belirledi. Polis ekipleri, Mustafa Bingöl ve Dilan Geyik arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını, Bingöl'ün olay günü pet şişe ile evin kapısını açtığını, Geyik'i boğduktan sonra intihar gibi göstermeye çalıştığını tespit etti. Öte yandan Bingöl'ün, Geyik'in teyzesini arayıp kendisine ulaşamadığını söyleyerek cesedin bulunmasını sağladığı saptandı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

İşlemleri tamamlanan Mustafa Bingöl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bingöl, 22 Aralık'ta cezaevinde intihar etti.

Kaynak: DHA

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    bu kızın ailesi de suçludur sevgilisi kadar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:21
