Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış - Son Dakika

Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış

10.10.2020 12:41

Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış Adana merkezli 16 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 zanlıdan 41'i adliyeye sevk edilirken şüphelilerden kendini diş hekim olarak tanıtıp swinger partilerine katılan birinin karı-koca...

Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış

Adana merkezli 16 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 zanlıdan 41'i adliyeye sevk edilirken şüphelilerden kendini diş hekim olarak tanıtıp swinger partilerine katılan birinin karı-koca çiftleri dolandırdığı ortaya çıktı

Zanlının emniyetteki ifadesinde dolandırdığı çiftler için "Onlara iyi yaptım" dediği öğrenildi

ADANA - Adana merkezli 16 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 69 zanlıdan 41'i adliyeye sevk edilirken şüphelilerden birinin kendini diş hekim olarak tanıtarak girdiği swinger partilerinde karı-koca çiftleri dolandırdığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle 6 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

"Sahte diş hekimi su tesisatçısı çiftleri dolandırdı"

Zanlılardan 4'ü kadın 41'i ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.S.Ş. isimli zanlının su tesisatçısı olmasına rağmen kendisini diş hekimi olarak tanıtıp yanında getirdiği kızla swinger partilerine katıldığı, her partide farklı karı koca ile birlikte olduğu, ancak para vermediği, kocalara "sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum. Sana söylemedi mi? Ne kadar ayıp" dediği, ayrıca cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek kadınları kandırdığı öğrenildi. Zanlının ayrıca cep telefonu ve bilgisayar fotoğrafı çekip kadınlara atarak beğenip beğenmediklerini sorduğu, ancak para vermediği ve hediyeleri almadığı ortaya çıkınca sahte diş hekiminin kaçtığı öne sürüldü. Zanlı, sahte diş hekiminin ifadesinde ise "onlara iyi yaptım" dediği öğrenildi.

"Disko topu olmadan parti yapmıyorlar"

Zanlıların her haftanın cumartesi günü bir kişinin evinde toplanıp yaptığı partilerde mutlaka ışıkları söndürüp disko topu kullandığı öğrenildi. Bir apartmanda bulunan iki komşunun da swinger partilerine katıldığı, alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan disko topunu istediği, onun da asansöre koyarak alt kata gönderdiği öğrenildi. Öte yandan iki kardeşin swinger partilerine katılarak eşlerine 2 bin lira karşılığında fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Zanlıların, M.B.'den referans almayan hiç kimseyi partilerine sokmadığı da öğrenildi. Zanlıların ifadesinde ise para aldıklarını kabul etmedikleri, hepsinin fantezi amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Ancak yapılan teknik ve fiziki takipte zanlıların bu işe fantezi amaçlı başladığı ancak haftada bir şehir şehir buluşup parti yaptıklarını, paraları yetmeyince eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, parti masraflarını karşılattıkları öğrenildi.

Zanlılarla birlikte polisin 16 klasörü market aracıyla adliyeyle götürmesi de dikkat çekti.

Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış
Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış

fuhuş operasyonu, Diş Hekimi, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diş hekimi kisvesi ile swinger partilerine katılan su tesisatçısı, çiftleri dolandırmış - Son Dakika

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