İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

20.07.2026 09:19
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Balkanlar üzerinden geldiği öne sürülen ve Trakya bölgesi, İstanbul ile Bursa'da etkili olan çekirge yoğunluğu bu kez Diyarbakır'da yüzünü gösterdi. Çermik ilçesi kırsalında boyutlarıyla dikkat çeken dev etçil çekirgeler görenleri şaşkına çevirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kral Yolu mevkiinin farklı noktalarında dev etçil çekirgeler ortaya çıktı. Latince ismi "Saga ephippigera" olan bu tür, büyüklüğü ve çıkardığı sesle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

YİYECEK BULAMAYINCA YERLEŞİM YERLERİNE İNİYORLAR

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan dev etçil çekirgeler, kimi zaman doğada yiyecek sıkıntısı çektiklerinde yerleşim yerlerine de inebiliyor.

Bölgedeki Kral Yolu'nda gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, dev böceklerle karşılaşma anını anlatarak; daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri burada gördüğünü ve oldukça farklı olduklarını ifade etti.

İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

PROF. DR. SATAR: BOYU 25 SANTİMETREYİ BULABİLİYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Satar, etçil çekirgelerin fiziksel yapısına ve yaşam alanlarına dikkat çekti. Satar, bu çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini belirterek; türün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı kesimlerinde yaşadığını söyledi.

İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

"TARIMA FAYDASI ÇOK, KORUMAMIZ LAZIM"

Dev çekirgelerin görüntüsünün aksine tamamen zararsız olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Satar, bu böceklerin tarım arazileri için birer doğal koruyucu olduğunu belirtti. Satar, çiftçilere ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım"

İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi
İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi
İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi
İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, Çermik, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi - Son Dakika
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