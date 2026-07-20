İstanbul ve Bursa'dan sonra yeni adres! Dev çekirgeler bir ilde daha görüntülendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Kral Yolu mevkiinin farklı noktalarında dev etçil çekirgeler ortaya çıktı. Latince ismi "Saga ephippigera" olan bu tür, büyüklüğü ve çıkardığı sesle hem bölge halkının hem de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

YİYECEK BULAMAYINCA YERLEŞİM YERLERİNE İNİYORLAR

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan dev etçil çekirgeler, kimi zaman doğada yiyecek sıkıntısı çektiklerinde yerleşim yerlerine de inebiliyor.

Bölgedeki Kral Yolu'nda gezide olan kokartlı tur rehberi Mehmet Musa, dev böceklerle karşılaşma anını anlatarak; daha önce hiç karşılaşmadığı dev etçil çekirgeleri burada gördüğünü ve oldukça farklı olduklarını ifade etti.

PROF. DR. SATAR: BOYU 25 SANTİMETREYİ BULABİLİYOR

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Satar, etçil çekirgelerin fiziksel yapısına ve yaşam alanlarına dikkat çekti. Satar, bu çekirgelerin boylarının 25 santimetreye kadar ulaşabildiğini belirterek; türün Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve diğer bölgelerin yüksek rakımlı kesimlerinde yaşadığını söyledi.

"TARIMA FAYDASI ÇOK, KORUMAMIZ LAZIM"

Dev çekirgelerin görüntüsünün aksine tamamen zararsız olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Satar, bu böceklerin tarım arazileri için birer doğal koruyucu olduğunu belirtti. Satar, çiftçilere ve vatandaşlara uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsana, tarıma bir zararı yok. Tarıma faydası var. Çünkü zararlı böcekleri yediği için bu etçil çekirgelerin tarıma faydası çok. Dolayısıyla bunları korumamız lazım"