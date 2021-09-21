Doğal felaketlerden etkilenen 11 ile 124 milyon TL destek - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu yıl meydana gelen doğal afetlerin ardından vatandaşın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 11 ile toplam 124 milyon 300 bin TL destek sağladı.

Türkiye, haziran ve ağustos aylarında güneyinde yangın, kuzeyinde ise sel felaketiyle karşılaştı. Yangın ve sel felaketinin izleri silinirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre afetlerin yaşandığı bölgelerde psikososyal destek hizmetini koordine etti. Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri, sahaya inerek vatandaşların yardımına koştu. Bu kapsamda bin 635 kırmızı yelekli, yangın ve sellerin yaşandığı Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 28 bin kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.

AKTARILAN DESTEK TUTARI 124,3 MİLYONA ULAŞTIBakanlık ayrıca doğal afetlerin ardından vatandaşın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu. Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktarıldı. Akdeniz ve Ege 'deki orman yangınlarında ise Adana'ya 4,5 milyon TL, Antalya'ya 32,4 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla'ya 9,5 milyon TL, Osmaniye'ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 52 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Böylece bakanlığın yaşanan afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı, toplamda 124 milyon 300 bin TL'ye ulaştı.4 MİLYON ADEDİN ÜZERİNDE ÜRÜN BAĞIŞLANDIÖte yandan yaşanan sel felaketi sonrasında TAMP kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu oluşturuldu. Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarına şu ana kadar 4 milyon adedin üzerinde ürün bağışlandı. Bu bağışların tamamına yakını, sel felaketinden etkilenenlere dağıtıldı. Bakanlığın, Ayni Bağış Yönetimi kapsamında kurduğu depolara şimdiye kadar yapılan ayni bağışların yüzde 57'si kamu kurumlarından, yüzde 16'sı özel sektörden, yüzde 14'ü sivil toplum kuruluşlarından ve yüzde 13'ü de vatandaşlardan geldi.3 BİN 553 AFETZEDE FAYDALANDI

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop'un Ayancık ilçesinde aralıksız çalışan personel için de bölgeye 'Personel Giyim TIR'ı' gönderildi. 'Personel Giyim TIR'ı', 13 Eylül itibarıyla toplam 8 bin 681 saha personeline hizmet verdi. Ayrıca 'Sosyal Market'ten de 13 Eylül itibarıyla toplamda 13 bin 553 afetzede faydalandı. Ayni bağış yapmak isteyenler, yaşanan sel felaketi sonrasında 7/24 hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenen 'ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'nı arayabiliyor.