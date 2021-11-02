Üye Girişi
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI - Son Dakika

'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI

02.11.2021 15:25

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım tarihlerinde 11 ülke ile müşterek olarak icra edeceği, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı başladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Doğu Akdeniz'de, 1-12 Kasım tarihlerinde 11 ülke ile müşterek olarak icra edeceği, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatı başladı. Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına brifing verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde demirli bulunan çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da Yarbay Cüneyt Talayman tarafından verilen brifinge, 11 ülkeden gözlemciler katıldı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay ve AFAD'ın sivil katılımcı olarak yer aldığı brifing, Türkçe ve İngilizce yapıldı. Yarbay Cüneyt Talayman, 'Doğu Akdeniz-2021' tatbikatının;

Milli Savunma Bakanlığı'nın çok uluslu, müşterek bir kuvvet ile kamu, sivil kuruluşların katılımıyla insani yardım, doğal afetlerle müdahale usullerini, jenerik bir senaryoya dayanarak denemek amacıyla yapılacağını söyledi. Yarbay Talayman, Doğu Akdeniz'deki tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 26 gemi, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, amfibi deniz piyade birlikleri ile Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma görev timleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan deniz harekatına taktik hava desteği (F-16 uçakları), Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ile nakliye uçakları; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan arama kurtarma timleri; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sahil güvenlik botları ve arama kurtarma helikopterlerinin katılacağını kaydetti.

11 ÜLKEDEN GÖZLEMCİ KATILIYOR

Bahreyn, Irak, Ürdün, Libya, Nijerya, Pakistan, Umman ve Ukrayna'dan toplam 11 gözlemcinin de tatbikatta yer alacağını belirten Yarbay Talayman, Azerbaycan'dan 1 boarding (gemiye çıkma) timi; Pakistan'dan 1 fırkateyn ve 1 Sualtı Taarruz Timi; NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'den (SNMG-2) 3 fırkateyn ve 1 akaryakıt gemisi; NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'den (SNMCMG-2) 1 karakol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi; NATO Müttefik Deniz Komutanlığı'ndan (MARCOM) 1 temsilci de tabikata katılım sağlayacak dedi.

Yarbay Talayman, TURMARFOR hakkındaki soruyu ise şöyle yanıtladı Yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti karargahları (HRF-M) bir mutabakat muhtırası ile kurulan ve yapılan anlaşmalar ile NATO komutasına verilen milli karargahlardır. Hali hazırda İspanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin MARFOR karargahları bulunmakta olup, TURMARFOR'un beşinci HRF-M olarak 2023 -2028 yıllarında NATO mukabele kuvveti deniz unsur komutanlığı görevini icra etmesi planlanmaktadır. TURMAFOR Komutanlığı'nın kıyı karargahı Aksaz Marmaris'te konuşludur. TURMARFOR komuta platform olarak 'TCG Sancaktar' belirlenmiştir. 'Anadolu' gemisinin hizmete girmesini müteakip komuta platformunu icra edecektir. TURMARFOR Karargahı, 11'i uluslararası olmak üzere 59 kişiden oluşan barış kadrosuna ve 132 kişilik kriz kadrosuna sahiptir. Ülkemiz için çok önem teşkil etmektedir.

Bilgilendirme ardından gözlemci 11 ülke komutanları, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu eşliğinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki savaş ve çıkarma gemisi ile milli denizaltı 'Çanakkale' önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Doğu Akdeniz tatbikatı en son 09-20 Kasım 2019 tarihinde icra edilmişti.

'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI
'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI

Togo Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Milli, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak da yer buldu! Zirvede Beşiktaşlı Karius var 15:46 En kötü 5 transfer listesinde Ozan Kabak da yer buldu! Zirvede Beşiktaşlı Karius var Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay 15:31 Ölen eşiyle dakikalarca araçta mahsur kalmıştı! Üstgeçit direğine çarpan araçtan korku dolu detay Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı 15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor 15:02 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi Rus medyası 13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi

Son Dakika Haberleri
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:18 Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor
15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
15:01 Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
15:51
İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu         
15:46
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü! Kara delik mi, askeri üs mü merak konusu oldu         
15:19
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!         
15:04
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!         
14:54
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
13:42
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu         
12:31
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 15:58:10. #1.12#
SON DAKİKA: 'DOĞU AKDENİZ-2021' TATBİKATI 11 ÜLKE GÖZLEMCİSİNE BRİFİNG İLE BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement