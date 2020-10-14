Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat

14.10.2020 11:03
Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 17 ilden ocak-eylül aylarında 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon doları aşkın ihracat yapıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca 17 ilden ocak-eylül aylarında 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon doları aşkın ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 201 ülkeye ürün gönderildi.

DAİB'in ihracatı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre Kovid-19 sürecine rağmen artış gösterdi.

Tarım ihracatındaki artış dikkati çekiyor

Geçen yıl ocak-eylül aylarında 1 milyar 45 milyon 629 bin dolarlık sanayi, 221 milyon 107 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 1,34'lük artışla 1 milyar 59 milyon 616 bin dolarlık, tarımda yüzde 32,89'luk artışla 293 milyon 823 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde madencilik sektöründen ise 58 milyon 818 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak-eylül döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinde ilk sırayı 183 milyon 650 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 168 milyon 417 bin dolarla makine, 151 milyon 339 bin dolarla hazır giyim, 113 milyon 685 bin dolarla mobilya izledi.

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 28 milyon 495 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 75 milyon 508 bin dolar, sebze ve meyveden 33 milyon 694 bin dolarlık gelir elde etti.

Birliğin 9 ayda en fazla ihracat yaptığı ülke Irak

Birliğin 9 aylık ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 327 milyon 523 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 97 milyon 328 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 85 milyon 683 bin dolar ile Almanya, 68 milyon 482 bin dolar ile İran ve 47 milyon 611 bin dolar ile Libya takip etti.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, DAİB'in 9 aylık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,41 arttığını belirterek, "1 milyar 412 milyon 258 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye ortalamasına baktığımızda en iyi ve en hızlı yükselen birliklerden birisiyiz." dedi.

Yıl başında 2 milyar 100 milyon dolar hedefine yüzde 99 ulaşacaklarını aktaran Tanrıver, ihracat yapmak isteyene maddi ve manevi her türlü desteğin sağlandığını, Ticaret Bakanlığının da bu konuda özverili çalışarak destekçi olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanlığının ihracatçılara yönelik destekleri "kolaydestek.gov.tr" adresinden sağladığını kaydeden Tanrıver, üyelerin bu desteklere söz konusu adresten rahatça ulaşabileceğini aktardı.

"Türkiye ortalamasının üzerinde olan birlik haline geldik"

Tanrıver, 2023 hedefleri doğrulusunda azimle çalıştıklarını vurgulayarak, "Pandemi sürecinde nisan ayı hariç her ay ihracat grafiğimizi yükselttik ve Türkiye ortalamasının üzerinde olan Birlik haline geldik. İnşallah bunu eksiksiz daha da yukarı çıkarma hedefindeyiz. Bugüne kadar göreve geldiğimizden beri yönetim olarak ne hedef koyduysak ulaştık." diye konuştu.

Tanrıver, Bakanlık, TİM ve ekip olarak ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde zor günler geçirdik. Sınır kapılarında, kamyonlar ve şoförlerde sıkıntılar oldu ama bunları çöze çöze gittik. Yeter ki bu ülkeye güvenelim ve imalat, ihracata yönlenelim. İmalat varsa ihracat var. Bu kurlarda ihracat yapmama şansımız yok. Ciddi ihracat talepleri var, önümüzdeki aylarda daha yüksek ihracat artışı öngörüyoruz."

Doğu Anadolu, İhracat, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'dan 201 ülkeye 1 milyar 412 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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