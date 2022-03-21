Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı

21.03.2022 12:14
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 626 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 626 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Bölgede 8 ilin birçok ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Ordu'un Akkuş ilçesinde de Sebahattin Sevindik, kalınlığı 1 metreyi aşan karda; kaybolan taksisine güçlükle ulaştı.

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle Trabzon'da 28, Samsun'da 49, Rize'de 18, Giresun'da 45, Artvin'de 69, Gümüşhane'de 65, Sinop'ta 111, Ordu'da 178 ve Amasya'da 63 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam ettiği bölgede belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor. Ekipler, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla, oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışması yapıyor.

8 İLDE OKULLARA 'KAR' TATİLİBölgenin yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı, eğitimi de aksattı. Giresun'da Dereli ve Güce ilçelerinde, Amasya'da taşımalı eğitime, Samsun'da Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde, Ordu'da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde, Sinop'ta da Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde, Gümüşhane'de Torul ve Kürtün ilçelerinde, Rize'de merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitime, Artvin'in Şavşat ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.KAR KALINLIĞI 2 METRE

Ordu'nun Akkuş ilçesinde de kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. İlçe merkezinde araçlar, kar altında kayboldu. İlçe sakinleri, kaybolan araçlarını temizleyerek buldu. İlçede taksicilik yapan Sebahattin Sevindik de evinin önünde kaybolan taksisine güçlükle ulaştı. Sevindik, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.


Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı
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Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Hisarcık, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Karadeniz'de kar esareti; beyaz örtü altındaki taksisini aradı - Son Dakika
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