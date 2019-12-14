Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye" - Son Dakika
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Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

6 saat önce

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk:

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğu Türkistan, Filistin, Myanmar gibi mazlum coğrafyalara İslam dünyasının sahip çıkması gerekli. Bunu bizim önderliğimizde gerçekleştireceğiz" sözünün kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Uygur Türk'üne Çin tarafından sistematik şekilde asimilasyon uygulandığını belirten Seyit Tümtürk, şunları kaydetti:

"Bugün Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu belirtmek isterim. Son 3 yıldır Doğu Türkistan'da zulüm zirve yaparken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin yayımladığı genelgelerde, 1 milyondan fazla Uygur halkı Çin'in kamp ve cezaevlerinde işkence görürken, onların mahremi, iffeti ve namusu olan hanımlarının olduğu hanelere Çinli erkek memurlar yerleştirilerek, dünyada emsali görülmemiş soykırım, ahlaksızlık ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır. Bu namus sadece 35 milyon Uygur Türk'ünün değil, bütün ümmetin namusu, insanlığın namusu. Bugün Doğu Türkistan'da olan 35 milyonluk Uygur Türk'ü 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc'ün elinden, Allah'a inandığı, Peygamberi kendine önder gördüğü için zulüm görüyor."

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun ise Çin'in 1949 yılından itibaren kontrollü olarak Doğu Türkistanlı Müslümanlara baskı uyguladığını ve durumlarının içler acısı olduğunu aktardı.

Program, Çin aleyhine sloganların atılmasının ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:24 Kaynak: AA
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