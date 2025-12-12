"Hamileyim" deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı - Son Dakika
"Hamileyim" deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

12.12.2025 10:39
Adanalı Muhittin Çiçeklibağ, sevgilisiyle "hamileyim" demesi üzerine evlendi. Gelin, düğünden 6 gün sonra henüz resmi nikah yapılmadan takılan altınların bir kısmını alarak kaçtı. Çiçeklibağ daha sonra kadının 10 yaşındaki bir çocuğu olduğunu ve hamilelik durumunun yalan olduğunu öğrendi. Gururunun kırıldığını söyleyen genç, "Herkes evleneceği kişinin e-Devlet'ine baksın" dedi.

Muhittin Çiçeklibağ (27), yaz aylarında otelde çalışmak için Adana'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Burada çalıştığı otelde S.B. (29) ile tanışan genç görüşmeye başladı. İkili arasındaki bağ her geçen gün derinleşirken S.B., hamile olduğunu söyledi ve Muhittin Çiçeklibağ, genç kız ile evlenmeye karar verdi.

DÜĞÜNE KADININ AİLESİNDEN KİMSE KATILMADI

İddiaya göre, S.B.'nin nisan ayında boşanması sebebiyle 300 günlük yasal süre dolmadığı için çift resmi nikah yapamadı. Adana'ya gelen çift, burada önce dini nikah kıydı, ardından da 29 Kasım'da düğün yaptı. Düğüne S.B.'nin ailesinden hiç kimse katılmadı.

6 GÜN SONRA ALTINLARLA KAÇTI

S.B., 4 Aralık'ta düğünde takılan altınlarının bir kısmını alarak öğle saatlerinde eşi işteyken kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Eşinin gittiğini gören Çiçeklibağ, S.B.'nin 'Beni dışladılar' diyerek görüştürmediği ailesine ulaşınca 10 yaşında çocuğu olduğunu da öğrenirken, hamilelik durumunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

"10 YAŞINDA BİR OĞLU OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Muhittin Çiçeklibağ, "Bu şahısla Bodrum'da 14 Eylül'de tanıştık. Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır" dedi.

"HERKES EVLENECEĞİ KİŞİNİN E-DEVLET'İNE BAKSIN"

Başka kişilerinde bu tür tuzaklara düşmemesi için uyarılarda bulunan genç, "Kimse benim gibi böyle tuzağa düşmesin. Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e-Devlet'ine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" ifadelerini kullandı.

GENÇ KADIN İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan iddiaların odağındaki S.B. ise, "10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, E-Devlet, Muğla, Adana, Yerel, Son Dakika

