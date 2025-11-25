Kadına Şiddetle Mücadele Günü\'nde kadın cinayeti! Eşini 7 el ateş ederek katletti

Türkiye'nin kanayan yarasına kadın cinayetleri haberleri bitmek bilmiyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Elazığ'da kadın cinayeti işlendi.

EŞİNİ SİLAHLA 7 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgilere göre; Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ile kocası E.Y. arasında ailevi konuda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından E.Y. çıkardığı silah ile eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL ZANLISI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ HAKKINDA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya muhalif oldukları bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: kilise ve Mirabal Kardeşler!" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler