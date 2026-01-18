Elazığ'da Yolcu Tuvalet Krizi Kavga Çıkardı - Son Dakika
Elazığ'da Yolcu Tuvalet Krizi Kavga Çıkardı

18.01.2026 16:50
Karakoçan'da otobüs yolcusunun tuvaletini yapması üzerine esnaf ve şoförler arasında kavga çıktı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde esnaf, yolcu otobüsü şoförleri ve muavinleri arasında çıkan kavganın nedeni belli oldu. Otobüsten inen bir yolcunun duvara tuvaletini yaptığı, esnafın duruma tepki göstermesi üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.

Olay, Karakoçan ilçesi Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Bursa'ya seyir halinde olan 34 AT 4949 plakalı yolcu otobüsü lavaboya gitmek isteyen bir yolcu için kısa süreliğine durdu. Aşağı inen yolcu duvarın arkasına geçerek, tuvaletini yapmaya başladı. Bunun üzerine dışarı çıkan esnaftan market sahibi Mehmet Baydaş, tuvalet yapılan yerin ev olduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi ve ileride tuvaletin olduğunu söyledi. Baydaş, şoförle konuştuğu sırada muavin gelerek Baydaş'a saldırdı. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Diğer şoför ise marketin içerisine girerek soba kenarındaki demir çubuğu aldı ve saldırıya dahil oldu. Yaralanan ve darp raporu alan Mehmet ve Gıyasettin Baydaş, durumu jandarma ile polise bildirerek şikayetçi oldu.

"Yaptığınız ayıptır. Yukarıda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim"

Olayı anlatan Mehmet Baydaş, "Otobüs durdu. Bir tane yolcu indi. Evin girişinde merdivenin orada tuvaletini yapmaya başladı. Genç biriydi. Kendisini uyardım buna rağmen yine devam etti. Muavini ve şoförü uyardım. Güzel bir dil ile anlattım. Yaptığınız ayıptır. Yukarda evim, annem, babam ve kardeşlerim var dedim. Ben kendilerini nazik bir şekilde uyardım. Gerisini daha görmedim. Muavin bir yerden şoför bir yerden vurmaya başladı. Ellerinde sopalar vardı. Hatta bir şoför içeri giriyor ve sobanın şişi ile bana vuruyor. Ardından bize saldırdılar diyorlar. Onlar bizi darp etti. Darp raporlarımız da var. Şikayetçi de olduk. Şoförün biri 'yatak kısmında silah var, getirin kafasına sıkarım, gebertirim, dükkanını yakarım' dedi. Burası dağ başı mı eşkıya mısınız. Bir de otobüsüme saldırdılar diyorlar. Biz otobüse nasıl saldıralım. Şikayet eden benim. Jandarmayı da ben aradım. Ben saldırsam neden şikayet edeyim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karakoçan, Güvenlik, Ulaşım, Elazığ, Kavga

