Enver yücel: dünyada bir eğitim markası yaratmak istiyorum

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel , herkes gibi kendisinin de bir hayali olduğunu belirterek, "Bir eğitim markasını dünyada tanıtabilmek. Ben, dünyada bir eğitim markası yaratmak istiyorum. Öncelikle kendi evimde, kendi ülkemde Türkiye 'de bunu başarmam lazım" dedi.





Bahçeşehir Koleji, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kampüs açtı. Karaelbistan Mahallesi'ndeki Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü'nün açılışına Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile veliler ve öğrenciler katıldı.





YÜCEL: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK EĞİTİM KURUMUYUZ





Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok şehrinde üniversitesi, koleji olan büyük bir eğitim kurumu olduklarını söyledi. Yücel, şöyle konuştu:





"Biz, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz. Anaokulundan üniversiteye kadar 200 bine yakın öğrenciye hizmet veriyoruz 15 bin çalışanımızla birlikte. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın çeşitli yerlerinde de üniversitelerimiz var. Washington DC'de Beyaz Saray'a en yakın üniversite bizim üniversitemiz, bizim kurduğumuz, bir Türk'ün kurduğu üniversite. Almanya Berlin'de, Kıbrıs'ta ve Gürcistan'da üniversitelerimiz var. Roma'da merkezimiz var, Kanada'da okullarımız var yani biz dünyada eğitim-öğretim sisteminin, eğitim-öğretim politikalarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, nereye gideceğini, gelecekte nelerin olduğunu konuşan bir yapı içerisindeyiz. Bundan 6 ay önce de Birleşmiş Milletler Eğitim Araştırma Enstitisü Türkiye Başkanlığı'na getirildim. Hem Türkiye hem de bölgedeki, özellikle Ortadoğu'daki eğitim ve kültürle ilgili çalışmalarım da devam edecek."





"HANGİ ZENGİN BÖLGEDE EĞİTİM VARSA, HER YERDE OLSUN İSTİYORUM"





Eğitimden başka bir alana yönelmediğini belirten Enver Yücel, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Ben bir köylü çocuğuyum. Karadenizli, Giresunluyum. Ben ilkokula, ortaokula giderken yol iz yoktu. Evimizde elektrik yoktu biz o beş numaralı lambanın ışıklarında ders çalıştık. Bugünlere geldik ve şimdi dünyanın her noktasında eğitim kurumları yönetiyoruz. 23 Ekim'de Boston'da Dünya Yapay Zeka Kongresi'nin baş konuşmacısıyım. İsteyince oluyor. Herkes gibi benim de bir hayalim var. Bir eğitim markasını dünyada tanıtabilmek. Ben, dünyada bir eğitim markası yaratmak istiyorum. Öncelikle kendi evimde, kendi ülkemde Türkiye'de bunu başarmam lazım. Türkiye'nin her noktasında, dünyanın neresinde, hangi ülkede hangi zengin bölgede, ne standartlarda bir eğitim-öğretim varsa benim Elbistan'ımda da, Ergani'mde de Ağrı'mda da, Konya'da da her yerde bu olsun istiyorum."





Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise Bahçeşehir Kolejinin Elbistan'a hayırlı olması temennisinde bulunarak; "İnsanın doğduğu yeri unutmaması gerekiyor. Bizim, dünyayı gezsek de, değişime, dönüşüme, gelişime şahitlik etsek de ayağımızın birinin Mevlana'nın söylediği gibi sabit olması gerekiyor. Enver Bey ne diyor? Ufkunu anlattı, hayallerini anlattı, vizyonunu anlattı. Washington DC'nin hemen yanında Beyaz Saray'ın yakınında kurduğu okulu anlattı ama sözlerinin arasında bir şeyi de anlattı 'Ben Giresun'un bir köyündenim' dedi. İşte bütün mesele bu. Nereye ait olduğunuzu, kim olduğunuzu unutmamak" diye konuştu.





Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü açılışı gerçekleşti.