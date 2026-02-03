Epstein'in Gizli Komisyon İddiası

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein, ortaya çıkan bir röportajında, ABD'li milyarder David Rockefeller'in Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir istişare platformu olarak tanımladığı "Üçlü Komisyon" kurduğunu, bu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını belirtti.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını açıklamasının ardından, söz konusu belgelerde çeşitli ayrıntılar ortaya çıktı.

Bunlar arasında yer alan, Epstein'in ölmeden önce ve yabancı basına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a verdiği bir röportaj da gündeme oturdu.

Röportajda Epstein, iş ve siyaset dünyasındaki üst düzey ilişkilerine de değinerek, ABD'li milyarder David Rockefeller ile yakın temas içinde olduğunu anlattı.

Rockefeller'ın küresel siyasetin, iş dünyası ve liderlerle ele alınması gerektiğini savunduğunu aktaran Epstein, bu anlayış doğrultusunda kurulduğunu belirttiği "Üçlü Komisyon"a da atıfta bulundu.

Epstein, söz konusu yapının zaman zaman "İlluminati" benzeri, dünyayı yöneten gizli bir oluşum olarak anıldığını ancak Rockefeller'ın bu iddiaları reddettiğini söyledi.

Jeffrey Epstein, komisyonun Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'dan siyasetçi ve iş insanlarını bir araya getiren bir "istişare platformu" olarak tasarlandığını öne sürdü.

Rockefeller'ın, seçilmiş siyasetçilerin görev sürelerinin sınırlı olmasına karşılık iş dünyasının daha istikrarlı rol oynadığını düşündüğünü belirten Epstein, bu nedenle böyle bir oluşuma öncülük edildiğini savundu.

Röportajın devamında, genç yaşta Rockefeller Vakfı yönetiminde ve "Üçlü Komisyon" bünyesinde yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Epstein, bu çevrelerde Nobel ödüllü akademisyenler ile üst düzey siyasetçi ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini anlattı.

Epstein, bu deneyimlerin kendisine göre iş ve siyaset dünyasında paranın sıklıkla talep edilen ancak çoğu zaman yeterince anlaşılmayan bir unsur olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Epstein ayrıca, "Üçlü Komisyon"a katıldığı ilk toplantılardan birinin 1990'ların başında Tokyo'da yapıldığını belirterek, toplantılarda en çok enflasyon konusunun ele alındığını söyledi.

Epstein'den kendisine "birinci sınıf cinsel saldırgan" nitelemesi

Röportajda Epstein, servetinin "kirli para" olduğu yönündeki suçlamaları ve en kötü eylemleri gerçekleştiren kişilerle çalışarak gelir elde ettiği eleştirilerini reddetti. Epstein, söz konusu kazançları gelir düzeyi düşük ülkelerde bazı hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalarda kullandığını savundu.

Bu savunma üzerine röportajı yapan kişi Epstein'e, yardımı alanlara, söz konusu paranın ABD'de cinsel suçlular için kullanılan resmi sınıflandırmaya göre üçüncü seviye bir cinsel saldırgan suçlusundan geldiğinin söylenmesi halinde nasıl bir tepki vereceklerini sordu.

Epstein, kendisinin üçüncü seviye değil, daha düşük bir kategori olan ve yine de suç kapsamına giren birinci seviye "cinsel saldırgan" olarak sınıflandırdı.

Yardımı alan kişilerin paranın kaynağını bilip bilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Epstein, bu bilginin paylaşılması halinde dahi tutumlarının değişmeyeceğini ileri sürdü.

Röportajı yapan kişinin Epstein'e "şeytan" benzetmesi üzerinden soru sorması üzerine de Epstein, bu nitelemeyi reddederek, kendisiyle yüzleştiğini ima eden "iyi bir aynaya sahibim" ifadesini kullandı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.