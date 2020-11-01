AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

01.11.2020 08:12

Üç dönem AK Parti milletvekilliği yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu.

Prof. Dr. Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.

2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü. 22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti

Burhan Kuzu, AK Parti, İstanbul, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki kazada 2 kişi yanarak hayatını kaybetti Birlikte yaşayan iki sevgili arasında çıkan kavga kanlı bitti Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Depremin habercisi olduğu söylenen Mavi Dolunay'dan olağanüstü görüntüler Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Meteoroloji'den 14 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
23:04
Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak Paşinyan'dan skandal Karabağ sözleri: Azerbaycan bölgeyi ele geçirirse soykırım yapacak         
22:47
Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı         
21:05
Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz         
19:47
Son Dakika! İzmir'deki depremde ölü sayısı 43'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde ölü sayısı 43'e yükseldi         
18:26
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı         
14:23
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 08:26:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei