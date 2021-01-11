Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması - Son Dakika

Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması

11.01.2021 15:32
Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması, System.String[]

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın ile gönül bağı olduğunu ifade ederek, "Aydın'ın su yatırımları ile bizzat ilgilendim" dedi.

Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın ile gönül bağı olduğunu ifade ederek, "Aydın'ın su yatırımları ile bizzat ilgilendim" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Aydın genelinde gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili açıklamada bulunan önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "Aydın'ın 141 yıllık hayalini biz gerçekleştirdik" dedi. Aydın için gereken bütün içme suyu tesislerini inşa ettiklerini hatırlatan Eroğlu, Sarıçay Barajı'nın da tamamlanması ile birlikte Aydın'da içme suyu sorununun kalmayacağını da belirtti. Aydın ile gönül bağı olduğunu ifade eden Eroğlu, açıklamasında "Türkiye'nin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük hizmetleri olan, demokrasi şehidimiz Rahmetli Başvekil Adnan Menderes'in aziz hatırasını yaşatmak ve çalışkan, misafirperver Aydınlı hemşehrilerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile efeler diyarı güzel Aydın'a olan gönül bağım sebebiyle, Aydın'ın su yatırımları ve içme suyu meselesiyle bizzat ilgilendim. Aydın'ın su kaynaklarını değerlendirmek ve münbit topraklarını sulamak için son 18 yılda baraj, gölet, sulama tesisi, içme suyu temin tesisleri ve taşkın koruma tesisi gibi pek çok su yatırımını Aydın'a kazandırdık. Aydın'a su ile alakalı takriben 7,2 milyar TL'lik muazzam bir yatırım yaptık. 12 baraj ve 7 gölet inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Takriben 480 bin dekar araziyi sulamaya açarak yıllık 676 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 92 dere ıslahı gerçekleştirerek Aydın şehir merkezi, 112 yerleşim yeri ve 95 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk" ifadelerine yer verdi.

"Aydın'ın 141 yıllık hayalini biz gerçekleştirdik"

Türkiye ve Dünya'nın sayılı barajlarından olan Çine Adnan Menderes Barajı'nı inşa ettiklerinin altını çizen Eroğlu; "İlk olarak 1869 yılında Aydınlıların Sultan Abdülaziz'e ilettikleri, Aydınlıların 141 yıllık hayalini, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak biz gerçekleştirdik. Sulama ve enerji faydası olan bu baraj aynı zamanda yıllık 180 milyon TL taşkın zararını da önlemektedir. 10.10.2010 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde 110 dev eserle birlikte bu tesisi bizzat yerinde hizmete almış ve demokrasi şehidimiz Rahmetli Adnan Menderesin adını yaşatmak için barajın ismi Çine Adnan Menderes Barajı olarak değiştirilmiştir. Aydın'a kazandırdığımız barajlardan biri de Gökbel Barajıdır. Bu baraj çok önemli bir proje olup Çine Ovasında ve Koçarlı Bağarasında 215.840 dekar münbit araziyi cazibe ile sulayacaktır. Daha önce, sulanacak bu alanın terfi ile sulanması söz konusuydu. Bu durum çiftçilerimize ilave maliyet getirecekti. Ben araziyi bilen, inceleyen biri olarak projeyi yerinde incelemiştim ve araziyi cazibeyle sulayacak bir barajı planladık. Gökbel Barajının yapılması kararlaştırıldı. Bu barajın sağlayacağı faydayı hesap ederek bu barajın inşa edilmesi talimatını vermiştim. Gökbel Barajını inşa edilmesiyle, söz konusu bu arazilerin cazibe ile sulanması sağlanacaktır. Gökbel Barajı ve Koçarlı Bağarası Sulaması 1. kısımda bulunan 31,5 km iletim hattı tamamlanmıştır" dedi.

"Aydın'ın 2050 yılına kadar içme suyu hazır"

Aydın'a kazandırılan tesisler ve yatırımlar ile birlikte içmesuyu probleminin kalmadığını ifade eden Eroğlu; "Aydın, turizm ve ziraatın birlikte olduğu bir il olması sebebiyle özellikle son 18 yılda büyüdü ve gelişti. Şehrin nüfusu arttıkça içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı da arttı. İktidara geldiğimizde Aydın'ın içmesuyu ihtiyacı yeraltı kuyularından karşılanıyordu, ancak su sıkıntısı baş göstermeye başlamıştı. Şehrin nüfusunun artmasıyla birlikte Aydın'a yeni su kaynakları getirmek gerekiyordu. Hazırlamış olduğumuz İçmesuyu Eylem Planı ile Aydın'ın mevcut nüfusunu ve içme suyu kaynakları ile gelecekteki muhtemel nüfusunu dikkate alarak detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Aydın'ın içme suyu meselesini kökünden çözecek olan proje İkizdere Barajının inşa edilmesiydi. Ancak 1998 yılında temeli atılmasına rağmen 2003 yılına kadar barajın sadece yüzde 18'i tamamlanmıştı. O dönem Başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile İkizdere Barajının ödeneklerini arttırdık ve inşaat çalışmalarını hızlandırdık. Aydın'a ve burada yaşayan aziz kardeşlerimize olan muhabbetim sebebiyle projeyi bizzat takip ettim. Yapılan muazzam çalışmalar neticesinde baraj inşaatını tamamladık. Netice olarak İkizdere Barajı ve Tabakhane Deresinden alınan su ile inşa ettiğimiz regülatör, terfi merkezleri, isale hattı ve modern içmesuyu arıtma tesisiyle Aydın şehir merkezi ile 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar takriben 585.000 kişinin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanmıştır" dedi.

"İlçelerimize de memba kalitesinde içme suyu sağlıyoruz"

Aydın'ın şehir merkezi gibi ilçelerinde de gerekli yatırımların yapıldığına dikkat çeken Eroğlu; "İlçelerin de uzun yıllar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için büyük projeler gerçekleştirdik. Koçarlı ilçesinin içme suyu ihtiyacını inşa ettiğimiz 13,5 km isale hattı ve terfi merkezi ile İkizdere Barajı ve Tabakhane Deresinden karşıladık. Aydın'ın en büyük ilçelerinden Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve bu yerleşim yerlerine bağlı 10 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını, 2012 yılında hizmete aldığımız Karacasu Dandalaz Barajı ile karşılamak için muazzam bir proje geliştirdik. Karacasu Dandalaz Barajı'ndan alınacak suyu 95,3 km uzunluğunda isale hattı, günlük kapasitesi 45.000 m3 olan ileri içmesuyu arıtma tesisi, 9 adet içme suyu haznesi ve 3 adet terfi merkezi ile yerleşim yerlerine iletilecektir. Çalışmaların devam ettiği bu tesislerle Nazilli, Kuyucak, Buharkent ve bu yerleşim yerlerine bağlı 10 adet yerleşim yerinin 2050 yılına kadar takriben 235.000 nüfusa yetecek içme ve kullanma suyu temin edilecektir" dedi.

"Aydın'ı susuz bırakmadık"

Söke'de yapımı devam eden ve birçok polemiğe sebep olan Sarıçay Barajı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Eroğlu; "Ayrıca sahil bölgesinde bulunan Kuşadası, Söke ilçeleri ile Davutlar ve Güzelçamlı yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Sarıçay Barajını projelendirdik. Çok uzun süre önce projelerini tamamlamamıza rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının 'DSİ'ye gerek yok, biz bu barajı Belediye olarak kendimiz yaparız' diye söylemesi sebebiyle inşaatına başlamamıştık. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesinin Sarıçay Barajını inşa edemeyeceği anlaşılınca, Aydın Milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın talebi üzerine DSİ tarafından Sarıçay Barajının inşaat ihalesi yapılarak çalışmalarına başlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi, şayet DSİ'yi oyalamasaydı bu proje çoktan tamamlanarak hizmete alınacaktı. Sarıçay Barajı da tamamlanınca Aydın'ın tamamının içmesuyu meselesi çözülmüş olacaktır. Biz Aydın için gereken bütün içmesuyu tesislerini inşa ettik. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesinin kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi kolay değildir. Hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir. Bugüne kadar Allah'a şükür Aydın'ımızı susuz bırakmadık" dedi. - AYDIN

Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması
Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması
Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması

Bekir Pakdemirli, Veysel Eroğlu, Baraj, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan Aydın açıklaması - Son Dakika


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