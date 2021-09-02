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ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

02.09.2021 11:53

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması sonrası askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tarih boyunca birçok büyük Türk zaferine ev sahipliği yapmış bu toprakların 30 Ağustos Zaferi'nin ardından iki gün sonra düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun. Kaderin bir tecellisi olarak, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile taçlanacak olan ulusal bağımsızlık savaşımızın tüm zaferleri de bu kadim topraklarda kazanılmıştır. Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Meydan Muharebesi, Eskişehir'in de içinde bulunduğu Afyon, Kütahya ve Uşak bölgelerinde yaşanmıştır. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sonunda savaş taktiği olarak Eskişehir'in boşaltılıp kuzeydoğudan Ankara istikametine çekilmesiyle ikinci kez düşman işgaline uğrayan Eskişehir hattının geçilmesiyle halkta kısa bir tedirginlik yaşanmış olsa da ordumuz düşmanı Sakarya Savaşı'nda durdurup kıskaca alarak geri püskürtmeyi başarmıştır dedi.

Hava Seyrü Sefer Binbaşı Emren Savcı da Eskişehir'in önemini hatırlatarak Bu zafer, Eskişehir halkının hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığını, şartlar ne olursa olsun zorlukların üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Düşman askerlerinin bir daha geri dönmemek üzere Eskişehir'den ayrıldığı gün olan 2 Eylül, yeniden tek yürek olabildiğimizin ve geleceğe umutla bakabildiğimizin en açık göstergesidir diye konuştu.

ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Yılmaz Büyükerşen, Erol Ayyıldız, Atatürk Anıtı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'İN DÜŞMANDAN KURTULUŞUN 99'UNCU YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika


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