Etiler'deki kanlı planın arkasından "Şapkalılar" çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etiler'deki kanlı planın arkasından "Şapkalılar" çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız

Etiler\'deki kanlı planın arkasından "Şapkalılar" çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız
09.03.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etiler'de bir gece kulübünün kundaklanmasından bir gün sonra işletme sahibi Yusuf Durmuş'un öldürüldüğü olaya ilişkin sır perdesi kaldırıldı. "Şapkalılar çetesinin" Durmuş'tan haraç isteyip "Vermezsen kafana sıkarız" dediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının giriş kısmı benzin dökülerek ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

18 YAŞINDAKİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kundaklama anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, 12 saatlik çalışma sonucunda gözaltına alınan M.A. (18) ve S.M. (18) tutuklandı.

Etiler'deki kanlı planın arkasından 'Şapkalılar' çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız

"İŞİ" 150 BİN TL KARŞILIĞINDA ALMIŞ

Şüphelilerden M.A. ifadesinde, yabancı bir numaradan gelen teklif üzerine 150 bin lira karşılığında kundaklama işini kabul ettiğini, ancak parayı alamadığını söyledi. Diğer şüpheli S.M. ise M.A.'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Telefonla çekmezsen seni de aileni de vururum dedi. Kulübü ateşe verirken de 'biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

Olayın arka planında ise husumet iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kundaklama talimatını, işletme sahibi Yusuf Durmuş'un bir süre önce işten çıkardığı güvenlik görevlisi verdi.

KUNDAKLAMADAN 1 GÜN SONRA SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kundaklama olayından bir gün sonra ise yeni bir saldırı gerçekleşti. Eğlence mekanının sahibi Yusuf Durmuş (38), Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Durmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Etiler'deki kanlı planın arkasından 'Şapkalılar' çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız
Öldürülen mekan sahibi Yusuf Durmuş

VAHŞETİN ARKASINDAN "ŞAPKALILAR ÇETESİ" ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından olayın organize suç bağlantısı da gündeme geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, saldırıların arkasında "Şapkalılar" olarak bilinen bir suç örgütünün olabileceği iddia edildi.

İddiaya göre çete üyeleri daha önce de eğlence mekanına giderek sorun çıkardı ve hesap ödemeden ayrıldı. 27 Ocak 2025 tarihinde ise yaklaşık 20 kişilik bir grup, 5 araçla mekana gelerek işletme sahibi Yusuf Durmuş ile görüştü.

Grubun başında olduğu ileri sürülen Zeynel Eren'in Durmuş'a, "Ben elçi olarak gönderildim. Ya bize 1 milyon lira vereceksin ya da mekanın yüzde 20 hissesini ve kapısını bize bırakacaksın" dediği öne sürüldü. Eren'in Durmuş'u çetenin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Emre Kılıçkaya ile de görüştürdüğü belirtildi.

Etiler'deki kanlı planın arkasından 'Şapkalılar' çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız

"HARAÇ VERMEZSEN KAFANA SIKARIZ"

Kılıçkaya'nın ise telefonda Durmuş'u tehdit ederek "Okmeydanı benim emrimde. Bu sana kestiğimiz ceza" dediği iddia edildi. Durmuş'un daha sonra çetenin lideri olduğu öne sürülen Volkan Ramazan Ayhan ile de görüştürüldüğü öğrenildi.

Etiler'deki kanlı planın arkasından 'Şapkalılar' çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız
Şapkalılar çetesinin lideri Volkan Ramazan Ayhan (Yurt dışında)

İddiaya göre görüşme sırasında Zeynel Eren, belindeki silahı göstererek Durmuş'a "Abileri duydun. İstediklerimizi vermezsen kafana sıkarız, kimsenin ruhu duymaz" sözleriyle tehditte bulundu.

OLAYLAR ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

Emniyet birimleri, eğlence mekanının kundaklanması, Yusuf Durmuş'un ölümüne neden olan silahlı saldırı ve daha önce yaşanan haraç tehditleri arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri, olayların organize suç örgütü faaliyetleri kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma yürütüyor.

Güvenlik, 3. Sayfa, Gündem, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Etiler'deki kanlı planın arkasından 'Şapkalılar' çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Engin Engo Engin Engo:
    teksas a ramak kaldı. içişleri bakanlığı bu sözde mafyaları sonolandıracak mı çoğaltacak mı ? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de bir ilk Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi Türkiye'de bir ilk! Trafik tarihi boyunca kesilen en büyük cezayı yedi
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
Karaman’da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
5 saatlik otomobil İlk yolculuk kabusa döndü 5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
İran’ın yeni dini lideri seçildi İran'ın yeni dini lideri seçildi
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Hasan Can Kaya’nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı Korku dolu anlar kamerada: Yere yatırdığı minibüs şoförünü defalarca yumrukladı
Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu Öldüğü sanılan genç uyurken bulundu
Sabaha karşı kapıya geldi Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı
Manisa’da korkutan deprem Manisa'da korkutan deprem
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı

08:14
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı Apar topar hastaneye kaldırdılar
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
08:04
İran savaşının 10. gününde kriz İsrail’in hamlesi Trump’ı çıldırttı
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
08:03
İmamoğlu’ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
İmamoğlu'ndan İBB davası öncesi videolu mesaj: Savunma yapmayacağım
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
06:19
Savaş sürerken Türkiye’den kritik hamle Bugün yola çıkıyorlar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar
05:34
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi
04:58
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
04:53
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı
"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
03:01
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 09:04:18. #7.13#
SON DAKİKA: Etiler'deki kanlı planın arkasından "Şapkalılar" çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.