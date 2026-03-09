Etiler\'deki kanlı planın arkasından "Şapkalılar" çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de bulunan bir eğlence mekanının giriş kısmı benzin dökülerek ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

18 YAŞINDAKİ 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kundaklama anının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenilirken, 12 saatlik çalışma sonucunda gözaltına alınan M.A. (18) ve S.M. (18) tutuklandı.

"İŞİ" 150 BİN TL KARŞILIĞINDA ALMIŞ

Şüphelilerden M.A. ifadesinde, yabancı bir numaradan gelen teklif üzerine 150 bin lira karşılığında kundaklama işini kabul ettiğini, ancak parayı alamadığını söyledi. Diğer şüpheli S.M. ise M.A.'nın kendisini tehdit ettiğini belirterek, "Telefonla çekmezsen seni de aileni de vururum dedi. Kulübü ateşe verirken de 'biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

Olayın arka planında ise husumet iddiası gündeme geldi. İddiaya göre kundaklama talimatını, işletme sahibi Yusuf Durmuş'un bir süre önce işten çıkardığı güvenlik görevlisi verdi.

KUNDAKLAMADAN 1 GÜN SONRA SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kundaklama olayından bir gün sonra ise yeni bir saldırı gerçekleşti. Eğlence mekanının sahibi Yusuf Durmuş (38), Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Durmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Öldürülen mekan sahibi Yusuf Durmuş

VAHŞETİN ARKASINDAN "ŞAPKALILAR ÇETESİ" ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından olayın organize suç bağlantısı da gündeme geldi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, saldırıların arkasında "Şapkalılar" olarak bilinen bir suç örgütünün olabileceği iddia edildi.

İddiaya göre çete üyeleri daha önce de eğlence mekanına giderek sorun çıkardı ve hesap ödemeden ayrıldı. 27 Ocak 2025 tarihinde ise yaklaşık 20 kişilik bir grup, 5 araçla mekana gelerek işletme sahibi Yusuf Durmuş ile görüştü.

Grubun başında olduğu ileri sürülen Zeynel Eren'in Durmuş'a, "Ben elçi olarak gönderildim. Ya bize 1 milyon lira vereceksin ya da mekanın yüzde 20 hissesini ve kapısını bize bırakacaksın" dediği öne sürüldü. Eren'in Durmuş'u çetenin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Emre Kılıçkaya ile de görüştürdüğü belirtildi.

"HARAÇ VERMEZSEN KAFANA SIKARIZ"

Kılıçkaya'nın ise telefonda Durmuş'u tehdit ederek "Okmeydanı benim emrimde. Bu sana kestiğimiz ceza" dediği iddia edildi. Durmuş'un daha sonra çetenin lideri olduğu öne sürülen Volkan Ramazan Ayhan ile de görüştürüldüğü öğrenildi.

Şapkalılar çetesinin lideri Volkan Ramazan Ayhan (Yurt dışında)

İddiaya göre görüşme sırasında Zeynel Eren, belindeki silahı göstererek Durmuş'a "Abileri duydun. İstediklerimizi vermezsen kafana sıkarız, kimsenin ruhu duymaz" sözleriyle tehditte bulundu.

OLAYLAR ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

Emniyet birimleri, eğlence mekanının kundaklanması, Yusuf Durmuş'un ölümüne neden olan silahlı saldırı ve daha önce yaşanan haraç tehditleri arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Polis ekipleri, olayların organize suç örgütü faaliyetleri kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma yürütüyor.