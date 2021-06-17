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Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi - Son Dakika

Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi

17.06.2021 12:17
Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi, System.String[]

Lübnanlı uzmanlar, Fransa'nın ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek yeni hükümeti kurma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu ülkedeki etkin rolünü korumak amacıyla "Uluslararası Lübnan Ordusuna Destek Konferansı"na ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Lübnanlı uzmanlar, Fransa'nın ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek yeni hükümeti kurma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu ülkedeki etkin rolünü korumak amacıyla "Uluslararası Lübnan Ordusuna Destek Konferansı"na ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardında bıraktığı yıkımın daha da derinleştirdiği ekonomik kriz, tüm kurumları etkilediği gibi ülkenin kaoslara sürüklenmemesinin güvencesi olarak görülen orduyu da derinden etkiledi.

Terörle mücadele ve Suriyeli mülteciler gibi güvenlik ve siyasi başlıklar adı altında yıllardan beri Lübnan ordusuna askeri teçhizat ve lojistik destek sağlayan uluslararası toplumun, Fransa'nın girişimi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde bugün çevrim içi gerçekleştireceği konferansta Lübnan ordusuna acil yardım toplaması bekleniyor.

Lübnan'dan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeyne Aker ile Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın katılması beklenen konferansa, ABD, Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri ve Körfez'deki Arap ülkelerinin katılım göstermesi öngörülüyor.

Beyrut patlamasından sonra orduya yüzlerce ton gıda yardımı yapıldı

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve sonrasında yerel para biriminde yaşanan çöküşün doğrudan maaşlarına yansıdığı ordu mensupları, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yardımları aldı.

Patlamadan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 200 bin dolar değerinde 260 ton gıda, Fransa 50 bin dolar değerinde gıda, Ürdün 40 ton, Fas 80, Kuveyt 40, Umman 120, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 344 ton gıdanın yanı sıra Mısır, Irak ve İspanya, Lübnan ordusuna çeşitli yardımlarda bulundu.

Lübnan ordusunun maaş, sağlık, eğitim ve diğer hizmetler için yıllık 100 milyon dolarlık bir bütçeye ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan Lübnanlı uzmanlar, ülkedeki siyasi güçlerin yerel ve uluslararası alanda güvenini yitirdiği için uluslararası toplumun orduya ilgi gösterdiği, bu girişime öncülük eden Fransa'nın ise Lübnan'daki etkin rolünü korumaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunuyor.

"Fransa'nın Lübnan'daki nüfuzunu canlandırma emelleri var"

Lübnanlı siyasi analist Munir er-Rabih, Fransa'nın geçen yıl ağustosta başlattığı girişimin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Lübnanlı siyasilerle çıkmaz sokağa girdiğini söyledi.

"Fransa'nın Lübnan'a yönelik nüfuzunu yeniden canlandıracak emelleri var. Fransa, bu nüfuzundan ve Lübnan'ın içindeki etkin rolünden vazgeçmek istemiyor." diyen Rabih, dolayısıyla Paris yönetiminin tarihi ve kültürel bağları üzerinden kurduğu siyasi ilişkilerle söz konusu nüfuzunu korumaya çalıştığını ifade etti.

Rabih, Fransa'nın Lübnan'da siyasi güçlerden umudunu kaybettikten sonra ise ülkedeki nüfuzunu korumak için sivil toplum güçleri ve orduyla bağlarını güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu nedenle Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Beyrut'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde de buna yoğunlaştığını dile getirdi.

Fransa'nın işte bu çerçevede "Uluslararası Lübnan Ordusuna Destek Konferansı"na ev sahipliği yapma çabasında olduğunu kaydeden Rabih, şunları söyledi:

"Fransa, Lübnan'da ordunun temsilciliğini yaptığı derin devletle güçlü bağlar kurmak istiyor. Paris, varlığını ve etkisini sürdürmek istediği bu ülkede güçlü ilişkiler kurmaya muhtaçtır."

Rabih, Lübnan'daki siyasi makamların orduya olan uluslararası ilgiden ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Lübnanlı uzman, "Lübnan'a gelen uluslararası yardımlar orduya teslim ediliyor ve ordu üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Çünkü uluslararası toplum siyasilere artık güvenmiyor." diye konuştu.

"Lübnan'a destekleri ordu üzerinden sürdürme iradesi var"

Lübnanlı araştırmacı yazar Alan Sarkis de Paris konferansının, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn'ın dost ülkelerin ordularına yaptığı yardım çağrısı üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Fransa'nın bu girişime ev sahipliği yapmasını, Paris'in Lübnan'da üstlenmeye çalıştığı role bağlayan Sarkis, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da yeni hükümeti kurma konusunda başlattığı bir girişimin de bu minvalde olduğunu söyledi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn'ın Fransa'ya gerçekleştirdiği son ziyaretinde Macron ile görüşmesinin güvenlik ve askeri konuların ötesine uzanan boyutları olduğunu savunan Sarkis, şöyle devam etti:

"Fransa'nın da aralarında bulunduğu Batı ülkeleri ile Arap yönetimleri, Lübnan'a yardımlarını ekonomik reformlara bağlıyor ancak Lübnan ordusuna yönelik yardımlarda böyle bir şart koşmuyorlar. Bu da Lübnan'da ordunun siyasi güçlerden ayrı tutulduğunu gösteriyor."

Lübnan'daki siyasi yetkililere yönelik güven kaybı olduğunu hatırlatan Sarkis, dolayısıyla Fransa, ABD ve Türkiye gibi yardım eli uzatan tüm ülkelerin orduyu muhatap aldığını söyledi.

Sarkis, "Lübnan'a yönelik destekleri ordu üzerinden sürdürme yönünde bölgesel ve uluslararası bir irade söz konusu, bu da ülkede güvenliğin kontrolden çıkmasını istemediklerini gösteriyor." dedi.

Lübnanlı siyasi güçlerin bundan rahatsız olduğunu dile getiren Sarkis, uluslararası toplumun Lübnan ordusuna desteğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Lübnan'da iki silahlı güç var. Biri ülkenin meşru ordusu ve emniyet biriminden oluşuyor, diğeri ise İran'ın desteğini alan Hizbullah'tır. Lübnan ordusunu zayıf düşürecek her adım Hizbullah'ın çıkarına olacaktır. Dolayısıyla Lübnan ordusunun dağılacağı bir aşamaya gelmemesi için ABD ve Fransa'nın ilgisini görebiliyoruz."

Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurulamazken Fransa'nın girişimi de başarıya ulaşamamıştı.

Macron, Lübnan'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretini tehditkar sözlerle sonlandırmış ve "Yetkililer, ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır." demişti.

Beyrut Limanı, Sarkis, Fransa, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, Lübnan'da başarısızlıkla sonuçlanan siyasi girişiminin ardından yönünü orduya çevirdi - Son Dakika


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