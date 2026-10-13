Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da üçüncü haftasında devam eden öğrenci protestolarında bugün 160 binden fazla kişi sokağa inerken, öğrenciler 17 Ekim'de Sarı Yeleklilerle düzenlenecek protestoya katılım çağrısında bulundu.

Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki olarak liselerde başlayan öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor. Başkent Paris'in yanı sıra Lyon, Marsilya, Nantes, Rennes, Strasbourg ve Bordeaux gibi kentlerde lise ve üniversite öğrencileri bir kez daha sokağa indi. Eğitim sendikaları ve bazı öğretmenlerin de destek verdiği gösterilerde yer yer polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

500 BİNE YAKIN KİŞİ SOKAKLARDA

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 161 bin 500 kişinin gösterilere katıldığını açıklarken, öğrenci ve sendika örgütleri katılımın 480 bine ulaştığını bildirdi. Protestolar nedeniyle 214 lisede eğitim verilemedi. Hükümet, geçen haftaki gösterilere 266 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.

Paris'te Place d'Italie Meydanı'ndan Invalides yönüne düzenlenen ana yürüyüşte öğrenciler, eğitim sistemine daha fazla kaynak ayrılmasını ve polis müdahalelerinin sona ermesini istedi. Başkentte belediye binası ile Port-Royal Meydanı arasında daha küçük çaplı ikinci bir yürüyüş de düzenlendi. Bazı gösterici gruplarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

THUNBERG'DEN PROTESTOLARA DESTEK

Protestolara destek verenler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de yer aldı. Thunberg, Paris yakınlarındaki Saint-Denis kentinde bulunan Paul-Eluard Lisesi önündeki öğrenci eylemine katıldı. Fransız öğrencilerle gurur duyduğunu belirten Thunberg, "Geleceğimiz elimizden çalınıyor ve okullar ihtiyaç duydukları yatırımları alamıyor" dedi.

Gençlerin kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine dahil edilmediğini belirten Thunberg, eğitime yeterli kaynak ayrılmamasının gençlere toplumda öncelik verilmediğini gösterdiğini söyledi. Mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan aktivist, "Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Thunberg, Fransız polisinin genç göstericilere yönelik müdahalelerini de eleştirdi.

Eylem sırasında yaklaşık 20 avukat, öğrencileri muhtemel polis müdahalelerine karşı korumak amacıyla cübbeleriyle okul önünde bir araya geldi.

Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

SARI YELEKLİLER VE ÖĞRENCİLERDEN ORTAK EYLEM ÇAĞRISI

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinden aktivistler ile öğrenci ve çeşitli toplumsal hareketlerin temsilcileri, 17 Ekim Cumartesi günü ortak gösteriler düzenlemek üzere çağrı yaptı. "Jaunes et jeunes, nos luttes se rencontrent" (Sarılar ve gençler, mücadelelerimiz buluşuyor) sloganıyla yayımlanan çağrıda, eğitim sistemindeki sorunlara yönelik protestoların hayat pahalılığına karşı mücadeleyle birleştirilmesi hedefleniyor.

Paris'te Bastille Meydanı'nda saat 14.00'te gösteri düzenlenmesi ve yürüyüşün Opera yönüne ilerlemesi planlanırken, Rennes'de de aynı saatte Cumhuriyet Meydanı'nda buluşma çağrısı yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler, işçiler, çiftçiler ve emekliler de eylemlere davet edildi.

Sarı Yelekliler hareketinden bazı grupların da destek verdiği 17 Ekim gösterileri, eylül ayından bu yana devam eden lise protestolarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Öğrenci örgütleri, eğitim sistemine yönelik tepkileri hayat pahalılığı ve sosyal adalet talepleriyle birleştirerek farklı toplumsal kesimleri ortak bir mücadelede buluşturmayı hedefliyor. Paris başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde yapılması planlanan gösterilerle protestoların daha geniş bir katılıma ulaşması amaçlanıyor.

147 EĞİTİM ÇALIŞANI YARALANDI

Fransa Eğitim Bakanlığı, protestoların başlangıcından bu yana 147 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 13 Ekim'de ülke genelinde 214 lisenin kapalı kaldığını bildirdi. Bir önceki büyük eylem gününde bu sayının 800 olduğu belirtilirken, hükümet protestolara katılımın azalmaya başladığını savundu.

Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

Yükseköğretim Bakanlığı, üniversitelerin yaklaşık yüzde 35'inde eğitim faaliyetlerinin aksadığını duyurdu. Öğrenci örgütü Union étudiante ise ülkedeki yaklaşık 70 üniversitenin yüzde 90'ının kapalı olduğunu veya girişlerinin engellendiğini öne sürdü.

110'DAN FAZLA LİSE ZARAR GÖRDÜ

Paris ve çevresini kapsayan İle-de-France Bölge Yönetimi, protestoların başlangıcından bu yana 110'dan fazla lisenin zarar gördüğünü açıkladı. Maddi zararın 8,5 milyon euroya ulaştığını bildiren Yönetim, okullara zarar verenler hakkında açılacak davalara müdahil olacağını ve reşit olmayan faillerin ailelerinin hukuki sorumluluklarının da gündeme getirileceğini duyurdu.

7 BİNE YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa Adalet Bakanlığı'nın 9 Ekim'de yayımladığı verilere göre, protestolarda 8 Ekim'e kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 5 bin 890'ının reşit olmadığı belirtilirken, 2 bin 376 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, 6'sı çocuk 21 kişi hakkında ise tutuklu yargılama kararı verildiği açıklandı.

POLİS MÜDAHALESİNE 36 SORUŞTURMA

Polis müdahaleleri de tartışma konusu olmaya devam etti. Önceki gösterilerde bir öğrencinin elini, başka bir öğrencinin ise gözünü kaybetmesi üzerine güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale araçları yeniden gündeme geldi. Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından protestoların başlangıcından bu yana göstericilere yönelik polis müdahaleleriyle ilgili 36 soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi

ÖĞRENCİLER İKNA OLMADI

Öğrenciler, öğretmen eksikliğinin giderilmesini, okul binalarının yenilenmesini, ders programlarının hafifletilmesini ve üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup'un kaldırılmasını talep ediyor. Lise Öğrencileri Sendikası (USL), eğitim sistemindeki sorunların çözümü için 10 milyar euroluk acil kaynak ayrılmasını istiyor.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, öğretmen eksikliğinin yoğun yaşandığı okullara 3 bin yedek öğretmen gönderileceğini ve eğitim bütçesinin 1 milyar euro artırılacağını açıkladı. Başbakan Sebastien Lecornu ise öğrencilerle yürütülen danışma sürecinde ortaya çıkan bazı önerilerin 2027 bütçe tasarısına dahil edilmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.

Ülkenin önde gelen veli federasyonlarından FCPE de öğrencilere destek vererek eğitim sistemindeki sorunların yıllardır dile getirildiğini ancak yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Öğrenci örgütleri ise hükümetin açıkladığı önlemleri yetersiz bularak talepleri karşılanana kadar protestoları sürdüreceklerini duyurdu.

Kaynak: İHA
GüncelFransaParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu belli oldu: Lukaku sürprizi
İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız İş görüşmesinde şaşkına çeviren teklif: Para almadan çalışır mısınız?
Bu adam 34 yaşında Aboubakar şov yapmaya devam ediyor Bu adam 34 yaşında! Aboubakar şov yapmaya devam ediyor
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı Bakın ne yapacaklar Duvarın içinden külçe külçe altın çıktı! Bakın ne yapacaklar
Osman Gökçek’ten Murat Ağırel’e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun Osman Gökçek'ten Murat Ağırel'e avukat sorusu: Belgeyi yayımlamama izin veriyor musun?
Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu Cezası dudak uçuklattı Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu! Cezası dudak uçuklattı
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Hız treninden düşerek öldü Son mesajındaki tesadüf ürpertti Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı "Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı Fuhuş operasyonunda gerçek ortaya çıktı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı 69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
Manchester United tel tel dökülüyor Henüz 50. saniyede gol yediler Manchester United tel tel dökülüyor! Henüz 50. saniyede gol yediler
İsmail Kartal, Aston Villa maçı 11’inde sürprizlere imza atacak İsmail Kartal, Aston Villa maçı 11'inde sürprizlere imza atacak
Brüksel’de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı Değeri 80 milyon TL’ye kadar çıkıyor Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:53
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona’ya farklı kaybetti
Galatasaray öne geçtiği maçta Barcelona'ya farklı kaybetti
23:50
Eski Fenerbahçeli Emenike’den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
Eski Fenerbahçeli Emenike'den flaş paylaşım: Yavaş Barcelona
23:06
Galatasaray, Barcelona’ya bu sezon bir ilki yaşattı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı
22:34
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı Görüntülere soruşturma başlatıldı
69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı
22:11
“Ankara Abisi“ olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı
21:46
Okan Buruk’un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
Okan Buruk'un Barcelona şaşkınlığı: Bunu beklemiyorduk
21:22
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
Okan Buruk gözünün yaşına bakmadı! Son maçta ıslıklanan yıldızı Barcelona karşısında yedek bıraktı
21:20
Manisa’da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
Manisa'da üzüm protestosu: 1 tır dolusu üzüm halka dağıtıldı
21:12
Barış Alper için geldiler Barcelona maçında gözler onda olacak
Barış Alper için geldiler! Barcelona maçında gözler onda olacak
20:48
Lamine Yamal’ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
Lamine Yamal'ın stada gelişini görenler aynı yorumu yaptı
20:34
Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde gol atamadığı son maç 2021’de
Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı son maç 2021'de
20:14
Mikel Arteta’dan tepki çeken hareket
Mikel Arteta'dan tepki çeken hareket
19:48
İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti
İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
19:39
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
Barcelonalı futbolculara Galatasaray maçı öncesi hırsızlık şoku: Gözaltılar var
19:22
Yürek yakan olay Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
Yürek yakan olay! Annesinin acısına 2 saat dayanabildi
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:55
TFF’den istifa eden Lale Cender’den Hacıosmanoğlu’nu çılgına çevirecek sözler
TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 00:10:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Fransa'da devam eden öğrenci protestolarında 160 binden fazla kişi sokağa indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei