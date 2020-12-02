Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 13. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı yarın saat 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:
Beyaz Grup
Ankara Demirspor- Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
Amed Sportif Faaliyetler- İnegölspor (Diyarbakır)
Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor (12 Şubat)
Hekimoğlu Trabzon- Çorum FK (Ortahisar Yavuz Selim)
Şanlıurfaspor- Manisa FK (Şanlıurfa GAP)
Uşakspor- Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
Hacettepe- Gümüşhanespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK- Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor- Kocaelispor müsabakaları ertelendi.
Kırmızı Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Eyüp)
Tarsus İdman Yurdu- Turgutluspor (Tarsus İlçe)
Kırklarelispor- Kardemir Karabükspor (Kırklareli Atatürk)
Vanspor FK-Serik Belediyespor (Van Atatürk)
Pazarspor- Bayburt Özel İdare (Pazar İlçe)
Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Karacabey Belediyespor- Pendikspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
Bodrumspor- Mamak FK (Bodrum İlçe)
- Kaynak: AA
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