Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 1. Grup'ta 28. hafta, 2, 3 ve 4. grupta ise 28. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor: 0-0
Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-2
1877 Alemdağspor-Çankaya: 1-2
Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor: 4-0
Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 1-2
Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor: 3-1
Belediye Derincespor-Ofspor: 1-2
Payasspor-Diyarbekirspor: 1-3
2. Grup
Mardin Fosfatspor-İskenderun: 2-0
Kahta 02-Belediye Kütahyaspor: 2-1
Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor: 0-5
Fethiyespor-Tokatspor: 2-0
Yomraspor-Ağrı 1970: 1-1
Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor: 0-1
Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 1-2
Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-3
3. Grup
Elazığ Karakoçan-Yalovaspor: 1-1
Gölcükspor-Cizrespor: 1-1
Esenler Erokspor-Çatalcaspor: 3-1
Isparta 32-Arhavispor: 4-0
Erbaaspor-Çarşambaspor: 0-0
Osmaniyespor-Somaspor: 1-1
Altındağspor-Karşıyaka: 4-2
Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor: 0-1
4. Grup
Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 3-2
52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2
Düzcespor-Bergama Belediyespor: 1-0
Alanya Kestelspor-Modafen: 3-0
Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor: 4-0
Bayrampaşa-Kozanspor: 3-1
Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954: 2-2
Kaynak: AA
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