Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, Göztepe deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Geçen haftayı 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçen Galatasaray averajla ikinci sıraya yerleşti.
Atakaş Hatayspor, haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
MKE Ankaragücü- Trabzonspor: 0-1
Gaziantep FK- Yeni Malatyaspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 3-3
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa- Gençlerbirliği: 2-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 0-1
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: 0-0
Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|16
|23
|2.GALATASARAY A.Ş.
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|9
|20
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|7
|20
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
|5.KASIMPAŞA A.Ş.
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|3
|15
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|2
|15
|7.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|6
|14
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|9
|3
|5
|1
|15
|9
|6
|14
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|1
|14
|10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|3
|12
|11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|-2
|12
|12.YENİ MALATYASPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|-2
|12
|13.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|14.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|-5
|10
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|18. HES KABLO KAYSERİSPOR
|9
|2
|2
|5
|5
|11
|-6
|8
|19.YUKATEL DENİZLİSPOR
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|-8
|6
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|-10
|5
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|-8
|2
11. hafta
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
Gaziantep FK (Bay)
- Kaynak: AA
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