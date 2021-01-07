Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.
Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Trabzonspor-Göztepe: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0
Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|BEŞİKTAŞ
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|18
|34
|2
|FENERBAHÇE
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|11
|32
|3
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|16
|8
|7
|1
|30
|17
|13
|31
|4
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|14
|30
|5
|GALATASARAY
|16
|9
|3
|4
|28
|14
|14
|30
|6
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|3
|27
|7
|TRABZONSPOR
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|16
|6
|4
|6
|23
|19
|4
|22
|9
|FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|5
|6
|5
|25
|22
|3
|21
|10
|YENİ MALATYASPOR
|16
|5
|6
|5
|21
|22
|-1
|21
|11
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|17
|5
|6
|6
|18
|25
|-7
|21
|12
|ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|-8
|20
|13
|GÖZTEPE
|16
|4
|7
|5
|21
|19
|2
|19
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|4
|7
|5
|17
|20
|-3
|19
|15
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|-5
|19
|16
|GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|5
|4
|7
|18
|25
|-7
|19
|17
|KASIMPAŞA
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|-8
|19
|18
|MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|-6
|15
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|-11
|13
|20
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|16
|3
|4
|9
|10
|21
|-11
|13
|21
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|-14
|13
18. haftanın programı
9 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)
10 Ocak Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Kocaeli)
16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya Atatürk)
11 Ocak Pazartesi:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
Kaynak: AA
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