Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

07.01.2021 22:23
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligin 17. haftasının son maçında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Beşiktaş, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 2-0

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3

Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: 3-1

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Trabzonspor-Göztepe: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 6-0

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'in 17. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP

1BEŞİKTAŞ16111437191834

2FENERBAHÇE16102432211132

3GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ1687130171331

4AYTEMİZ ALANYASPOR1793528141430

5GALATASARAY1693428141430

6ATAKAŞ HATAYSPOR168352320327

7TRABZONSPOR177551920-126

8İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR166462319422

9FATİH KARAGÜMRÜK165652522321

10YENİ MALATYASPOR165652122-121

11FRAPORT TAV ANTALYASPOR175661825-721

12ÇAYKUR RİZESPOR165562129-820

13GÖZTEPE164752119219

14DEMİR GRUP SİVASSPOR164751720-319

15MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK165472227-519

16GENÇLERBİRLİĞİ165471825-719

17KASIMPAŞA165471826-819

18MKE ANKARAGÜCÜ164391925-615

19YUKATEL DENİZLİSPOR163491627-1113

20HES KABLO KAYSERİSPOR163491021-1113

21BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1734101630-1413

18. haftanın programı

9 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

10 Ocak Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Kocaeli)

16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Antakya Atatürk)

11 Ocak Pazartesi:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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