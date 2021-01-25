Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

25.01.2021 21:59
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı yapılan 21. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakalarında, Fenerbahçe, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor ise ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısını 44 puanla lider tamamladı.

Sonuçlar:

Ligin 21. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği- Trabzonspor: 1-2

Medipol Başakşehir- Çaykur Rizespor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Yeni Malatyaspor- Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor- Fatih Karagümrük: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 4-3

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: 3-0

Not: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. BEŞİKTAŞ20142447232444
2. FENERBAHÇE 20133442231942
3. GALATASARAY20123541172439
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2098334241035
5. AYTEMİZ ALANYASPOR20104634201434
6. TRABZONSPOR209652523233
7. ATAKAŞ HATAYSPOR209562925432
8. FATİH KARAGÜMRÜK208663329430
9. YENİ MALATYASPOR207672726127
10. FRAPORT-TAV ANTALYASPOR206862026-626
11. GÖZTEPE 206772924525
12. KASIMPAŞA 207492330-725
13. ÇAYKUR RİZESPOR 206772735-825
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR205962125-424
15. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR206682632-624
16. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17. HES KABLO KAYSERİSPOR2054111426-1219
18. GENÇLERBİRLİĞİ2054112040-2019
19. MKE ANKARAGÜCÜ2053122534-918
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2045111935-1617
21. YUKATEL DENİZLİSPOR2035121938-1914

22. hafta programı

Ligin 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

Not: İttifak Holding Konyaspor, 22. haftayı bay geçecek.

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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