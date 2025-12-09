Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
09.12.2025 04:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan ve aralarında futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da olduğu bazı şüphelilerin bahis oynadıklarının tespit edildiği sulh ceza hakimliğinin karar yazısında yer aldı. Yandaş'ın müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu, Baltacı'nın ise Galatasaray'da oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tutuklanan bazı şüphelilerle ilgili sulh ceza hakimliklerinin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği karar yazısında, şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci ve Emircan Çiçek'in 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nda düzenlenen "şike" suçundan tutuklanmaları talep edildiği ifade edildi.

4 MİLYON 453 BİN TL'LİK PARA TRANSFERİ

Kolluk tutanakları, MASAK raporları, dijital materyal incelemesi ve tüm dosya kapsamında şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi. Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği ifade edilen karar yazısında, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği aktarıldı

FENERBAHÇE MAÇLARI DAHİL ÇOK SAYIDA BAHİS KUPONU

Kararda şüpheli Dikmen'in şüpheli Yandaş'tan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.

"YANDAŞ MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE YÖNELİK EYLEMLERDE BULUNDU"

Şüpheli Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin karar yazısında, şüphelinin oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın, şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

KEREM YUSUF SİRKECİ KARAGÜMRÜK MAÇLARINA BAHİS OYNAMIŞ

Karar yazısında, şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyelik kaydının bulunduğu 19 Ekim 2025'te oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına "1,5 üstü atar", 2021'de oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.

Şüpheli Sirkeci'nin dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair mesajlarının olduğu, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

EMİRCAN ÇİÇEK PENDİKSPOR MAÇLARINA BAHİS OYNAMIŞ

Yazıda, şüpheli Emircan Çiçek'in Pendikspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" sitesinde üyeliğinin bulunduğu, Pendikspor'da oynadığı döneme ilişkin Pendikspor-Amedspor karşılaşması ile Erzurumspor-Pendikspor'a "rakip takım kazanır" şeklinde bahis yaptığının anlaşıldığı, dijital materyal incelemelerinde üzerine atılı suçu işlediğine dair yazışma ve paylaşımlarının tespit edildiği, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak müsabakanın sonucunu etkilediği kaydedildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında da şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak ve Bartu Kaya'nın üzerlerine atılı şike suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edildiği kaydedildi. Yazıda, şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu vurgulandı.

Şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" sitesinde üyelik kaydının olduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor futbol takımında futbolcu olduğu, şüphelinin oynama şekli olarak 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatılan yazıda, şüphelinin dijital materyal incelemelerinde bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği ifade edildi.

"METEHAN BALTACI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE GİRİŞ YAPTI"

Yazıda, şüpheli Metehan Baltacı'nın "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu Galatasaray Spor Kulübü'nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı belirtilerek, şüphelinin "kendi takımı kazanır ve 2,5 üstü gol olur" şeklinde bahis aldığı, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede bahis oynanması ile kupon önerisinde bulunduğuna ilişkin mesajlar tespit edildiği, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

Şüpheli İzzet Furkan Malak yönünden yapılan tespitlerde ise şüphelinin en son 7 Ağustos'ta Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu ancak aktif kaydı olmayan futbolcu olan şüphelinin "Nesine" isimli sitede üyelik kaydının bulunduğu ifade edilen şüphelinin 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı dijital materyallerinde ise yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler tespit edildiği vurgulandı.

Yazıda, şüpheli Bartu Kaya yönünden yapılan değerlendirmede ise Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de futbol oynadığı, şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde, 1922 Konyaspor Bornova 1877 maçına bahis yaptığı ancak "Bilyoner" üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek“ iddiasına yanıt "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt
Arjantin’de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
Son ankette ezber bozan sonuçlar Son ankette ezber bozan sonuçlar

06:16
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
06:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
00:15
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
23:33
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
23:18
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
22:56
Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
22:39
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
22:29
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik’in sevk yazısı ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı
22:24
Armut’a erişim engeli getirildi
Armut'a erişim engeli getirildi
22:05
Tayland ve Kamboçya’nın çatışması, savaşa dönmek üzere Anıtı böyle yerle bir ettiler
Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler
20:57
İşte Metehan Balcı’nın savcılık ifadesi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 06:46:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.