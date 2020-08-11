Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: "Falcao maaşında indirim yaptı" - Son Dakika

Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: "Falcao maaşında indirim yaptı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitine herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için belirlediği takım harcama limitine herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün, futbol takımı forma göğüs reklamı için araç kiralama firması SIXT ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bazı kulüplerin harcama limitinin arttırılması konusunda TFF'ye talepte bulunması ve Galatasaray ile Trabzonspor'un buna itiraz ettiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

"Biz karşı çıkmadık. Şimdi siz bir kural koyuyorsunuz, otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit konmuş. 'Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem.' diyemezsiniz. Bu kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Mesela Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, 'Onu düzeltin' dedik. 'Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim.' dedik. Ancak şimdi 4 Ağustos'ta transfer dönemi başlamış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz, ne federasyonun ne de konulan kuralların kıymeti harbiyesi kalır. O zaman ben de istediğim gibi davranırım."

Galatasaray'ın harcama limitinin 493 milyon lira olduğunu aktaran Cengiz, "Biz de rahat değiliz. O bizim bütçemiz. Biz onun içinden 40-50 milyon lira harcayabiliriz. Ben onu anlamsız harcayamam. Borçsuzluk alıp, lisans alabilmek için sabah akşam mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon avrolar ödeyecek halim yok. Siz 'Hem karnım doysun hem de yemeğim eksilmesin.' diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok. Gelecek yıl biz de o duruma düşebiliriz. Ancak biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir. " diye konuştu.

Mustafa Cengiz, önceki yıl Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun kendisine 150 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini hatırlatarak, " Aziz Yıldırım'dan sonra rekor bende sanırım. Ağzımızı açmadık, parayı cebimden ödedim. Cezaya katlanmak da gerektiğinde bir asalettir. Biz gelecek yıl ceza yersek, Allah bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandırmaktan korusun. Genç cocuklar, bunlara ben kızmıyorum. Profesyonel olarak düşünürseniz, daha fazla maddi olanak teklif edildiğinde olabilir. Herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Ahmet'i kandıramaz, Mehmet'i kandırabilirsiniz. Gelecek yıl sadece birine değil 5-6 futbolcuya 2-3 kat fazlasını verip, sonra da 'Bana ceza veremezsin, benim 30 milyon taraftarım var.' diye üstü örtülü tehdit sallarsam beni suçlayın." ifadelerini kullandı.

"Sınır tanımazsan muz cumhuriyeti oluruz"

Mustafa Cengiz, kulüplerin Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının eleştirildiğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanki devlet gelecek beni yapılandıracak, sonra da el koyacak, kayyum atacak. Yok ya... 5 sene zarar etmiş firmalara kayyum atanmadı. Biz kar ettik. Ben hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzonspor zaten vardı. Ben bundan niye rahatsız olayım. Bir kere hiçbiri bizim düşmanız değil. Ancak ben kuralları çiğnemişsem, bana ceza verin. Şike yapmışsam, bana ceza verin. İki yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer başkan olarak bilmiyorsam, camiamın beni sorgulaması gerekiyor. Ondan sonra ben yazacağım oraya 'Sınır tanımayız.' Sen sınır tanımayan doktor musun? Olmaz, sen sınır tanımalısın. Sınır tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz. Eğer haklı talepleri varsa rakiplerimizin, bunun düzeltilmesini isterim."

"Önce Galatasaray'a geliler"

Mustafa Cengiz, transfer gündemlerinde olan ancak Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş ile ilgili soru üzerine, "Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fiyata başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler." yanıtını verdi.

Cengiz, bu konuyu polemik haline getirmek istemediğini vurgulayarak, "Genç çocuklar, hepsinin yolu açık olsun. Daha fazla teklif gelirse fikri değişebilir. Ancak pandoranın kutusunu açmayalım. Çok utanan insanlar, yüzü kızaranlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

" Fatih hocamız sağ olsun, resmi olarak Arda'yı bizden istedi"

Mustafa Cengiz, geçen sezonun devre arasında transferine sıcak bakmadığı Arda Turan'ı geçen hafta kadroya dahil etmeleriyle ilgili, şu görüşlerini aktardı:

"Ben işi ehline bırakırım. O dönem bana Arda Turan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Yani usule uygun değildi. Bana sosyal medyada ya da dolaylı yapılacak bir baskıyı asla kabul etmem. 'Ya bunu alırsın ya istifa edersin.' denirse, istifa ederim. Ben Galatasaraylıyım, belli bir kültürümüz var. Emrivakiye gelmememiz gerekiyor. İkincide iş değişti. Sevgili teknik direktörümüz, Fatih hocamız sağ olsun resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Biz de 'Tamam görüşelim.' dedik. Arda sağ olsun 'Boş mukaveleye imza atarım.' dedi. Arda büyük bir incelik yaptık. Ancak bazı futbolcular bizi çok yoruyor. 30'a aşkın futbolcu sağ olsun feragatname imzaladı, 4'ü imzalamadı. Canları sağ olsun, hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı bu anlamda çok kaliteli. Paranın bozduğunu para ile tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan, onur ve şereften yoksun kılmasın. Biz Galatasaray olarak buna çok dikkat ediyoruz."

"Falcao indirim yaptı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız futbolcuları Radamel Falcao'nun maaşında indirim yaptığı dile getirdi.

Kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile devam etmeyeceklerini anlatan Cengiz, aynı şekilde kiralık sözleşmesi biten Jean Michael Seri'yi kadroda tutmak istediklerini vurgulayarak, "Lemina kardeşimiz bize hizmet verdi. Biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planları içinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao da devam edecek. Falcao maaşında indirim yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusunda taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyen Mustafa Cengiz, "Transfer 4 Ekim'e kadar devam ediyor. Biz limitlerimiz içinde kurallara ve yasalara uygun olarak her türlü transferi, gerek satış almasında gerek alış anlamında yaparız. Önceliğimiz Galatasaray'ın hem sportif hem de mali çıkarları. Bu iki kıstas bizim için çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise Mert Hakan Yandaş konusunda "Bugüne kadar söz verip de yerine getirmediğim hiçbir şey yoktur. Doktorlarına dahi 'Galatasaray formasını giydiğim zaman sana saat alacağım.' diyen bazı arkadaşlar var. Birçok futbolcuyla çok detaylı yazışmalarımız var ama hiçbirini vermem." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: Falcao maaşında indirim yaptı

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Falcao, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:31

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: 'Falcao maaşında indirim yaptı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörsit etkisiz hale getirildi Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Meral Akşener'den erken seçim tahmini: 2021'in Haziran ayında olabilir Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ikinci dalga uyarısı: Vaka sayıları daha da artacak Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin         
18:39
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol         
17:36
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı         
17:17
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım         
16:17
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil         
16:16
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık         
14:11
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı         
08:49
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 23:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü başkanı Cengiz: "Falcao maaşında indirim yaptı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei