Gastronomi evi AB destekli projenin tanıtımına ev sahipliği yaptı

Türkiye'den Göçebe Akıl (NomadMind) Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği (İzmir), Troya Kültür Derneği (Çanakkale) ile Hatay Büyükşehir Belediyesinin ve Slovenya'dan SCCA - Ljubljana Çağdaş Sanat Merkezi'nin ortaklığında hayata geçirilecek.

"Konuk Sanatçı" Programı'nın tanıtımı 7 Ekim Pazartesi günü UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına, K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Edip Kadıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ülkü Tecimen, Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli Hasan Maden'in yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi akademisyenleri, sanatçılar ve basın mensupları katılım gösterdi.

İzmir merkezli bir dernek olan K2 Çağdaş Sanat Atölyesi Başkanı Ayşegül Kurtel toplantıda yaptığı konuşmada kadim bir şehir olan Hatay'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Projeye ilişkin detayları katılımcılarla paylaşan Kurtel, Hatay Büyükşehir Belediyesinin projeye destek vermesinin projenin amacına çok uygun olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Kurtel konuşmasının ardından basın mensupları, sanatçılar ve akademisyenlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde yürütülen "Konuk Sanatçı" Programı Aracılığıyla STK'lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Kamu Sektörü ve STK'lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı" kapsamında destekleniyor. Program, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülüyor.

Proje, İzmir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Sinop, Diyarbakır, Mardin, Nevşehir ve Mersin olmak üzere Türkiye'nin 9 ilinde uygulanacak.