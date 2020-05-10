Geçen ay sıcaklık en yüksek Ceylanpınar'da, en düşük Ardahan'da yaşandı - Son Dakika
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Geçen ay sıcaklık en yüksek Ceylanpınar'da, en düşük Ardahan'da yaşandı

6 saat önce

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 30,5 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşüğü ise sıfırın altında 9,1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Geçen ay sıcaklık en yüksek Ceylanpınar'da, en düşük Ardahan'da yaşandı, System.String[]

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 30,5 dereceyle Ceylanpınar'da, en düşüğü ise sıfırın altında 9,1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,08 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise nisan ayı sıcaklığı 12,12 derece oldu.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 1989 nisanında kaydedilmişti. Bu ölçümlere göre bu yıl 50 yılın en yüksek 22'inci nisan ayı yaşandı.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 30,5 derece ile Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,1 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Geçtiğimiz ay ortalama sıcaklıklar Lüleburgaz, İpsala ve Doğubayazıt çevresinde mevsim normallerinin altında, Bodrum, Fethiye, Alanya ve Köyceğiz çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Yurdun diğer bölgelerinde nisan sıcaklığı mevsim normallerinin civarında seyretti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Geyve'de kayıtlara geçti

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Lüleburgaz ve İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerindeki sıcaklık mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,2 derece iken, geçen ay 11,6 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,6 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olarak Geyve'de tespit edildi.

Ege'de en yüksek sıcaklık Akhisar'da kaydedildi

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Bodrum'da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,8 derece iken, bu yıl 14,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,5 derece olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 30,4 derece olarak Akhisar'da kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Adana'da görüldü

Akdeniz Bölgesi'nde ise nisandaki ortalama sıcaklık Fethiye, Alanya ve Köyceğiz çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,0 derece iken, bu yılın nisan ayında 15,7 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 29,9 derece olarak Adana'da görüldü.

İç Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşti

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında yaşandı. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı olan 10,2 derece aynı ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,6 derece olarak Zara'da, en yüksek sıcaklık ise 26,7 derece olarak Çumra'da belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,0 derece iken, geçen ay 10,4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,6 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 28,1 derece olarak Düzce'de yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Doğubayazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,7 derece iken, bu sene 8,9 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,1 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 25,7 derece olarak Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, nisanda bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,0 dereceyken, bu yıl nisan ayında 15,2 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 1,3 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 30,5 derece olarak Ceylanpınar'da ölçüldü.

"2020'nin en sıcak yıllar arasına girmesini bekliyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel olarak sıcaklıkların mekan ve zaman ölçeğinde çok farklı etkiler altında bulunduğunu söyledi.

Güneşlenmenin yanında okyanus akıntılarının ve orta seviye küresel hava hareketlerinin yeryüzündeki yansımasının, sıcak ve soğuk hava dalgalarının güzergahında farklılıklara yol açtığını belirten Toros, "Model sonuçlarına göre, küresel ölçekte 2020'nin en sıcak yıllar arasına girmesini bekliyoruz. 2020'nin ilk 3 ayı zaten en sıcak aylar arasında yer aldı. Küresel olarak Nisan 2020'de ortalamanın üzerinde bir sıcaklık gözlendi. Ülkemizde ise bu nisan ayı sıcaklıkları mevsim normallerine göre gerçekleşti." diye konuştu.

Ceylanpınar, Türkiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:30 Kaynak: AA


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