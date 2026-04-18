Gülistan Doku dosyasında kritik gelişmeler, gözaltı sayısı artıyor

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. 13 Nisan’da 13 kişi, ardından iki kişi daha gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı artmaya devam etti. Dosyada hem etkin pişmanlık başvurusu hem de kamu görevlilerine uzanan süreç dikkat çekti.

Altı yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan, eski Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

TUTUKLANAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında tutuklanan ismelr ve tutuklandıkları yerler şöyle:

1- Zeinal Abakarov – Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

2- Engin Yücer – Alanya (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3- Cemile Yücer – Alanya (Zeinal’ın annesi)

4- Erdoğan Elaldı – Antalya Merkez (O dönem Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı)

5- Mustafa Türkay Sonel – İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu)

6- Gökhan Ertok – Ankara (İhraç edilen eski polis memuru)

7- Şükrü Eroğlu – İzmir (Vali koruması)

8- Celal Altaş – Tunceli (Firari Umut Altaş’ın babası)

9- Nurşen Arıkan – Tunceli (Umut Altaş’ın annesi)

10- Ferhat Güven – Bursa (Vali ile bağlantılı kişi)

ADLİ KONTROL KARARLARI

Soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılan isimler ise şunlar:

11-Uğurcan Açıkgöz (Mustafa Türkay Sonel'in o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

12-Süleyman Önal (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

13- Savaş Gültürk (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

İŞLEMLERİ DEVAM EDENLER

Soruşturma kapsamında haklarındaki işlemlerin devam ettiği isimler hakkında son durum ise şöyle:

Dönemin başhekimi Çağatay Özdemir’in 20 Nisan Pazartesi günü Başsavcılığa sevki planlanırken, eski Tunceli Valisi Tuncay Soner Başsavcılığa sevk edildi.

Öte yandan ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş için de "Kırmızı Bülten" işlemleri yürütülüyor.

Soruşturma derinleştikçe yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gelebileceği belirtilirken, kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu toplam 15 kişi gözaltına alınmıştı.