GÜNDEM / 18 Kasım 2019

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Dolmabahçe Sarayı'ndaki konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenecek "TechAnkara Proje Pazarı 2019" etkinliğinde yer alacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yönetici Eğitimi Semineri" ve "E-belediye Bilgi Sistemi Eğitim Programı"na iştirak edecek.

(Antalya/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 bütçesi ve 2018 kesin hesaplarıyla kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığının 2018 kesin hesabı görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı", "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" alt temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de başlayacak.

(İstanbul/09.00)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya halterinin efsane ismi, olimpiyat şampiyonu, "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında Türkiye Halter Federasyonu tarafından Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek törenle anılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Sigortam.net İTÜ Basket karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası, Arhavi Voleybol-Arkas Spor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Artvin/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- "Gönüllüler Ordusu" Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), harekat sırasında sınır hattındaki karakollarda verdiği sağlık hizmetini, terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerine taşıyor



Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş:

"Harekatın başlangıcından bu yana ekiplerimiz gönüllü bir şekilde bu bölgeye gelip hizmet ediyor"

UMKE Şanlıurfa Sorumlusu Haydar Oflaz:

"Ülkemizin dört bir yanında, harekat bölgesine gelip bize yardımcı olmak isteyen, ülkesine vatanına hizmet etmek isteyen birçok arkadaşımız halen sıranın kendisine gelmesini bekliyor"



(Rauf Maltaş/Rasulayn)

2- Enerjisini üreten çevreci kampüs, insanlığın sorunlarına yosunla çözüm arıyor

Boğaziçi Üniversitesinin Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü, yeşil kampüs çalışmaları kapsamında 2015'ten beri rüzgar türbünüyle enerji ihtiyacını karşılayarak kendine yetebilmesi özelliğiyle dünyada ilk ve tek kampüs oldu

Atık su arıtma tesisinin de bulunduğu kampüsteki yosun laboratuvarında da insanlığı gelecek 50 yılda bekleyen enerji, su, gıda ve çevre sorunlarına çözüm bulacak 13 proje yürütülüyor

İMBİYOTAB Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Berat Zeki Haznedaroğlu:

"Laboratuvarın yanında yosun üretimi için Ar-Ge serası yapılıyor. Şimdiki üretimde yosun hasat dönemi 2-3 hafta sürüyor ve 3,5 ton civarında yosun hasat ediliyor. Yapılacak yeni tesisle bir hasat dönemi içinde 110 ton yosun elde edilecek"

"Yakın zamanda uçaklar için jet yakıt üretilecek. TÜBİTAK projesi olarak desteklenen bu projeyle THY'nin bir iç hat uçuşunda normal aldığı yakıtın bir kısmı mikroyosun tabanlı biyojet yakıtı olacak"

(Hanife Sevinç/İstanbul)

3- Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı:

"Siemens'e sipariş edilen 12 YHT setinden ilki 22 Kasım'da Türkiye'ye yola çıkacak. Yaklaşık 1 hafta sürecek yolculuğun ardından Ankara'ya ulaşması beklenen tren seti, test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak"

"İkincisinin aralık ayında teslim edilmesi planlanan tren setlerinin tamamının hizmete alınmasıyla 22 bin olan günlük YHT yolcu sayısının, 2020'de yaklaşık 30 bin, 2021'de ise 40 bin civarında olmasını öngörüyoruz"

"Set sayılarının artmasıyla uzun mesafeli parkurlarda ekspres seferler düzenleyeceğiz. Bu surette Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul ekspres seferlerindeki seyir süresi 30 dakika azalacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

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