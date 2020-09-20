GÜNDEM / 20 Eylül 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Eylül 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

GÜNDEM / 20 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı ANFA Altınpark'ta gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- ÖSYM tarafından düzenlenen 2020- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah ve öğleden sonra oturumları yapılacak.

(10.15/14.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de sezonun 2. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa- Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir- Galatasaray ve Gaziantep FK- Fatih Karagümrük maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü- Ankaraspor, İstanbulspor- Altay ve Giresunspor-Menemenspor maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

3- Futbolda Misli.com 2. ve 3. Liglerde 2020-2021 sezonu başlıyor. 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, 3. Lig'de 1, 2, 3 ve 4. Gruplarda ilk haftanın maçlarının tamamı yapılacak.

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü haftası Spor Toto- Arhavi Voleybol, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne- Fenerbahçe HDI Sigorta ve Haliliye Belediyespor- Afyon Belediye Yüntaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/14.00/14.00/Tokat/14.30/Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)

5- Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu, yapılacak. Yenikapı Sahil Miting Alanı'nda elit atletler ve diğer sporcular için iki ayrı start verilecek.

(İstanbul/08.45/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi, sona erecek. Rallinin son gününde Çetibeli ve Marmaris etapları iki kez geçilecek ve ödül töreni yapılacak.

(Muğla/07.30-14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- 2020 CEV 18 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Selçuk ilçesinin Pamucak Plajı'nda sona erecek.

8- 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın yedinci yarışı Emilia Romagna Grand Prix'si Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek.

(Rimini/15.00)

ÖZEL HABER

1- Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının birbirine uzaklığı simülasyonlarla belirlenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan birinin Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz"

"Yerli otomobilimizin 2023'te yola çıkmasıyla konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız"

"Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle her 50 park yerinden biri elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- Bakan Pekcan, gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı:

"Bu yılın 8 ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 milyar 106 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi"

"Uyuşturucu madde yakalamalarında geçen yıla kıyasla dikkat çekici artış gözlendi. Geçen yıl ağustos sonu itibarıyla 5,5 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 6,1 ton uyuşturucunun yurda girişi önlendi"

"Ticari eşyada ise geçen yılın 8 ayına göre yüzde 25'lik artışla 1 milyar 257 milyon liralık yakalama değerine ulaşıldı"

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Eylül 2020 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu illeri zirvede Ankara'da yere çakılan paraşütçü hayatını kaybetti Polisin 'dur' ihtarını dinlemedi, kaçarken kaza yaparak yakalandı 12 yaşındaki kızı sahte şeyhin istismarına uğrayan anne ilk kez konuştu: Kızım "Anne size bir şey yapmasından korkuyorum" dedi "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mansur Yavaş'ın teklifine teşekkür etti         
07:53
Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı Balıkesir Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı         
03:47
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü         
22:06
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti         
13:36
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse Uzman çavuş, tartıştığı arkadaşını vurdu! Biri mezara diğeri hapse         
08:29
Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor Yaptıkları defileyle fenomen olan inşaat işçilerine oyunculuk teklifleri yağıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 09:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GÜNDEM / 20 Eylül 2020 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei