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GÜNDEM / 20 Şubat 2022 - Son Dakika

GÜNDEM / 20 Şubat 2022

20.02.2022 08:57
GÜNDEM / 20 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Tshisekedi, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Kinşasa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile toplantı yapacak, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan fabrikaların açılış törenine katılacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kilis/10.00/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2022) üçüncü gün toplantıları yapılacak.

(Münih) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nın son gününde bobsleigh, kayaklı koşu, curling ve buz hokeyinde madalya mücadeleleri yapılacak, organizasyon kapanış töreniyle tamamlanacak.???????

(Pekin/15.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasına Gaziantep FK- Adana Demirspor, Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 26. haftaya Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor, Balıkesirspor- İstanbulspor ve MKE Ankaragücü- Bursaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.30/Balıkesir/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 3. Lig 2. Grup'ta 26. hafta, 3. Grup'ta 23. hafta maçları tamamlanacak.

5- Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finalde karşı karşıya gelecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatayspor- Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş HDI Sigorta- Elazığ İl Özel İdare maçları yapılacak.

(Hatay/14.00/Ankara/14.30/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasına 3 maçla devam edilecek.

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Mert Grup Sigorta, Fenerbahçe Opet- PTT, Karayolları- Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor- Sarıyer Belediyespor ve Bolu Belediyespor- Türk Hava Yolları maçlarıyla; AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart mücadelesiyle tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/14.00/Ankara/Bursa/15.00/Bolu/16.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 14'üncü ve son maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Danimarka'nın Odense Hentbol takımıyla karşılaşacak.

(Odense/18.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 16. haftasında, 4 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

***

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Fenerbahçe, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 20 Şubat 2022 - Son Dakika


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