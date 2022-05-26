GÜNDEM / 26 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açılış Gecesi'ne katılacak.

(Ankara/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Roman Hakları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırova, Darıca ve İzmit ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, İzmit Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kocaeli/13.00-17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na ve Gençlik Buluşması'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

KİT Komisyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi'nin hesapları görüşülecek.

(TBMM/14.00/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beraberinde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile TEKNOFEST Azerbaycan Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Merkezinin açılışına katılacak, Büyükelçiliği ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü açılış törenine katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Hacı Ergün Gündüz Camisi ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile Ayancık İkisu Köprüsü açılış törenlerine iştirak edecek, esnafla bir araya gelecek.

(Amasya/10.00-10.45/Sinop/12.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak, ardından haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksi ile mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında sona erecek.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşılaşacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na kata takım elemeleri ve kumite bireysel elemelerle devam edilecek.

(Gaziantep) (Fotoğraflı)

4- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

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