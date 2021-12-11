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GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2021

11.12.2021 23:57
GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2021

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/12.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) sona erecek.

Zirvenin kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak.

(İstanbul/09.00/17.30)

2 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Darül Kurra Camisi'nde düzenlenecek Hafızlık İcazet Merasimi'ne katılacak.

(Sakarya/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasına Adana Demirspor-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Adana/13.30/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftası Yılport Samsunspor- MKE Ankaragücü maçıyla tamamlanacak.

(Samsun/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 17. hafta; TFF 3. Lig 1. ve 3. Gruplarda 16. hafta, 2. Grup'ta ise 17. hafta mücadelesi yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Bahçeşehir Koleji- Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor- Gaziantep Basketbol, TOFAŞ- Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Bursa/20.15)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasına Allpower Akü Cizre Belediyespor- Sorgun Belediyespor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto, Altekma- Galatasaray HDI Sigorta ve Tokat Belediye Plevne- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Şırnak/13.00/Afyonkarahisar/14.00/İstanbul/İzmir/15.00/Tokat/15.30)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 11. haftasında Eskişehir Ormanspor-Mamak Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Eskişehir/18.30)

8- 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası Yenibosna'daki Pullman Hotel Convention Center'da sona erecek. Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 70, 80 ve +80, kadınlarda ise 65 ve +65 kiloda müsabakalar yapılacak.

(İstanbul/13.00)

9- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek.

(Abu Dabi/16.00)

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milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 12 Aralık 2021 - Son Dakika


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